BERD: Estul Europei, lovit puternic de un Brexit fără acord. Lista celor mai afectate țări Comertul in multe economii emergente din Europa si din statul vecin Turcia va fi afectat, daca iesirea Marii Britanii din UE va avea loc fara un acord de tranzitie, potrivit unui raport al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvolare (BERD) publicat vineri. Instituţia financiară, care pompează anual miliarde de euro în Europa de Est şi în Turcia, a estimat că 6,8% din valoarea adăugată combinată a exporturilor regiunii va fi afectată de orice potenţială întrerupere a legăturilor comerciale. Cel mai ridicat procent… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Institutia financiara, care pompeaza anual miliarde de euro in Europa de Est si in Turcia, a estimat ca 6,8% din valoarea adaugata combinata a exporturilor regiunii va fi afectata de orice potentiala intrerupere a legaturilor comerciale. Cel mai ridicat procent va fi in Cipru, Turcia si Polonia,…

- „Daca acest acord trece (la vot), vom continua sa i ne opunem prin toate mijloacele pe care le vom avea la dispozitie'', a declarat Wilson, citat de agentia Reuters. ''Nu vom permite ca pozitia Irlandei de Nord in interiorul Regatului Unit, economia Irlandei de Nord si vointa poporului Regatului…

- Un oficial din cadrul presedintiei lui Emmanuel Macron a declarat, joi, ca Franța nu sustine o scurta amanare a Brexitului dincolo de data de 29 martie si considera ca Regatului Unit i-ar reveni sarcina de a incerca sa redeschida negocierea acordul de retragere din UE respins de doua ori de catre parlamentul…

- Propunerea premierului britanic, Theresa May, privind ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeana a fost respinsa in aceasta seara (12 martie 2019) de deputații din Camera Comunelor, pentru a doua oara, aruncand strategia Brexitului in incertitudine. Potrivit BBC.co.uk , deputații au respins acordul…

- Cum ceasul Brexitului e pe cale sa bata miezul noptii, sansele ca un acord sa fie aprobat de parlamentul britanic sunt tot mai reduse, existând astfel posibilitatea unui Brexit fara acord - ceva ce multi considera a fi o eventuala catastrofa. În ianuarie, tentativa premierului Regatului…

- Uniunea Europeana are un mesaj pentru premierul britanic Theresa May in contextul in care ea incearca sa ajunga la o cale de iesire din impasul Brexitului: planul de rezerva pentru frontiera irlandeza poate fi ajustat dar va trebui inclus in orice acord de divort, relateaza luni Reuters intr-o ampla…

- Fostul președinte Traian Basescu a apreciat, marți seara, pe Facebook, dupa votul parlamentarilor britanici care au respins acordul privind Brexit-ul negociat de premierul conservator Theresa May cu Bruxellesul cu doua luni si jumatate inainte de data prevazuta pentru iesirea din Uniunea Europeana,…

- Traian Basescu spune ca "în mod cert" se va organiza un nou referendum în Marea Britanie pentru ramânerea în Uniunea Europeana, dupa ce parlamentariil britanici au respins acordul privind Brexit-ul negociat de premierul Theresa May cu Bruxelles. Potrivit…