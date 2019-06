Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea in ritm anual a economiei in primul trimestru al acestui an, de 5% pe serie bruta si 5,1% pe serie ajustata, s-a datorat, in principal, consumului, potrivit datelor INS. Astfel, potrivit Institutului Naţional de Statistică, volum cheltuielileor pentru consumul final al gospodăriilor…

- Produsul Intern Brut (PIB) a crescut in primul trimestru din acest an cu 5%, serie bruta, comparativ cu perioada similara a anului trecut, fata de trimestrul anterior cresterea fiind de 1,3% conform datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica. Ca serie ajustată sezonier, în…

- Economia romaneasca va inregistra in acest an o crestere de doar 3,2%, o diminuare fața de majorarea de 3,6% previzionata in luna noiembrie a anului trecut, potrivit celor mai recente prognoze publicate miercuri de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), potrivit mediafax.Pentru…

- Economia romaneasca ar urma sa inregistreze anul acesta o crestere de 3,2%, fata de un avans de 3,6% previzionat in noiembrie, arata cele mai recente prognoze publicate miercuri de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD). Pentru 2020 BERD se asteapta tot la o expansiune de…

- Previziunile BERD vin dupa ce marti Comisia Europeana a revizuit in scadere, la 3,3% estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, in conditiile in care, in luna ianuarie, Executivul comunitar indica un avans al produsului intern brut de 3,8%. Pentru anul viitor, CE estimeaza continuarea…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca imprumutul de 3 miliarde de euro atras recent de Guvern "are cel mai mare cost din istoria Romaniei", dobanda fiind de aproximativ 2,2 miliarde de euro. "Pe langa valoarea sumei, cu siguranta este cel mai mare imprumut…

- Victor Ponta a vorbit despre imprumutul "de 3 miliarde de euro pe care Guvernul, Ministerul de Finante l-a luat intr-o singura zi". "Pe langa valoarea sumei, cu siguranta este cel mai mare imprumut luat intr-o singura zi de Romania, 3 miliarde de euro, este cel mai lung termen, de 30 de ani,…

- Institutia financiara, care pompeaza anual miliarde de euro in Europa de Est si in Turcia, a estimat ca 6,8% din valoarea adaugata combinata a exporturilor regiunii va fi afectata de orice potentiala intrerupere a legaturilor comerciale. Cel mai ridicat procent va fi in Cipru, Turcia si Polonia,…