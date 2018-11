Stiri pe aceeasi tema

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a anuntat, joi, ca estimeaza o crestere de 4,2% pentru economia Romaniei, in acest an, comparativ cu anul trecut, cu 0,4 puncte procentuale mai putin decat prognoza din mai. De asemenea, BERD si-a revizuit in jos estimarea privind evolutia…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a anuntat, joi, ca estimeaza o crestere de 4,2% pentru economia Romaniei, in acest an, comparativ cu anul trecut, cu 0,4 puncte procentuale mai putin decat prognoza din mai. Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD)…

- In urma cu 10 ani, in data de 15 septembrie, se declanșa criza economica mondiala, odata cu falimentul bancii de investiții Lehman Brothers. Deși autoritațile romane dadeau atunci asigurari ca aceasta nu ne va afecta, ba chiar ne va ajuta, Romania a fost printre țarile cele mai dur lovite de criza.…

- Banii vor fi imprumutați de Primaria Craiova de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), cu ei urmand sa se achiziționeze 35 de autobuze noi cu norma de poluare Euro 6, sa se reabiliteze cele doua sedii ale instituției ...

- Ministrul finantelor publice, Eugen Teodorovici, sustine ca faptul ca BERD (European Bank for Reconstruction and Development, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare) ar trebui sa isi actualizeze strategia pentru Romania, potrivit unui comunicat de presa al ministerului.

- Guvernul german analizeaza posibilitatea de a acorda Turciei asistenta financiara in regim de urgenta, in conditiile in care la Berlin exista ingrijorarea ca o criza economica de amploare in Turcia ar putea sa se faca resimtita si in Europa, au declarat pentru Wall Street Journal mai multi oficiali…

- Pe data de 22 august 2018, Comitetul executiv al Bancii Naționale a Moldovei (BNM) a ridicat regimul de supraveghere intensiva a BC „VICTORIABANK” S.A. Decizia a fost luata dupa ce s-a constatat ca banca asigura transparentizarea structurii acționariatului bancii ca urmare…

- Economia Romaniei a crescut cu 4% in prima jumatate a acestui an, fata de aceeasi perioada din 2017, dupa ce in trimestrul doi al acestui an a inregistrat un avans cu 1,4% in termeni reali fata de trimestrul precedent, potrivit datelor transmise marti de Institutul National de Statistica (INS). In…