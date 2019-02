Stiri pe aceeasi tema

- Sandu Anghel, cunoscut ca "Bercea Mondial", a fost eliberat azi, dupa ce cererea lui de eliberare conditionata a fost aprobata de Tribunalul Mehdinti. Avocatii lui Bercea au depus cererea de liberare conditionata la Judecatoria Drobeta-Turnu Severin, iar judecatorii au admis cererea, procurorii au atacat…

- Reprezentanții Complexului Energetic Oltenia au cerut judecatorilor sa opreasca protestul minerilor, care cer majorari salariale, prin ordonanța președințiala. Instanța a respins, marți, acțiunea, dar hotararea nu e definitiva, potrivit mediafax.Citește și: Mare atenție, șoferi! Aveți mai…

- Magistratii Tribunalului Bucuresti au admis, joi, solicitarea lui Elan Schwartzenberg si ridica arestul preventiv dispus pe numele acestuia, fiind retrase si cererea de dare in urmarire internationala si mandatul de arestare, dupa ce decizia devine definitiva.Solutia poate fi contestata.…

- Instanta trebuia sa ia o decizie pe 6 decembrie in privinta solicitarii Ministerului de Externe de la Ankara, dar a amanat cauza pentru astazi, cand solicitarea de extradare a fost respinsa de Curtea de Apel Bucuresti. Jurnalistul turc a declarat pentru HotNews ca astepta o astfel de decizie, prin care…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a fost sesizata de Tribunalul Bucuresti cu o exceptie de neconstitutionalitate in dosarul „Belina”, in care este trimisa in judecata Sevil Shhaideh, fost secretar de stat in ministerul Dezvoltarii, acuzata de abuz in serviciu.

- Cererea a treisprezece cetateni britanici, care au resedinta in alte state membre ale Uniunii Europene decat Regatul Unit, de anulare a deciziei prin care s-a autorizat deschiderea negocierilor privind Brexit nu este admisibila, a anuntat luni, intr-un comunicat de presa, Tribunalul Uniunii Europene.…

- Magistrații Curții de Apel București au admis cererea lui Liviu Dragnea de a anula decizia ICCJ privind tragere la sorți a completurilor de 5 judecatori din 9 noiembrie. Decizia nu e definitiva, insa instanța a decis suspendarea executarii hotararii ICCJ pana la soluția finala.Hotararea Colegiului…