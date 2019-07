Stiri pe aceeasi tema

- Ies la iveala detalii cutremuratoare in cazul tragediei de la Caracal. Alexandra ar fi incercat sa-si sune parintii de pe telefonul criminalului, dar acesta nu avea credit, fiind o cartela pre-pay, asa ca adolescentei i-a ramas doar speranta ca Politia Romana ii va salva viata.

- USR intervine in scandalul turistului mort pentru ca nu ar fi fost disponibila o mașina a Salvamont și susține ca autoturismul de intervenție nu era sechestrat. Reprezentanții formațiunii fac apel la Primaria Borșa sa doteze corespunzator Serviciul Salvamont din subordine, anunța MEDIAFAX.Potrivit…

- Noi detalii legate de cazul din Caracal. Anchetatorii au gasit bijuterii și 21 de dinți de om intr-un butoi metalic, la locuința lui Gheorghe Dinca. O vecina ar fi sunat de doua ori la 112 sa reclame o activitate suspect la domiciliul acestuia, inca din noaptea spre joi, adica inainte de apelurile Alexandrei.…

- Traficul auto a fost blocat minute in șir pe o strada aglomerata din Sebeș pentru ca doi șoferi s-au luat la bataie. Scandalul a pornit de la un sens giratoriu, in care fiecare ar fi vrut sa intre primul, iar insistența unuia dintre ei de a avea prioritate, l-a enervat pe celalalt. Așa ca, cei […] Citește…

- Dupa zeci de ani de trecut Mureșul cu brudina, locuitorii din Capud și Pețelca vor putea privi apele rapide ale raului, de pe noul pod care va face legatura intre cele doua sate și orașul Teiuș. Batrana brudina, care a trecut zilnic, timp de ani buni, mașini, utilaje, caruțe și oameni, de pe un […]…

- "Am mentionat necesitatea actualizarii componentei Consiliului Suprem de Securitate si convocarii in regim de urgenta a acestuia. De asemenea, astazi voi invita corpul diplomatic acreditat in Republica Moldova la o discutie cu privire la situatia actuala din tara", anunta Dodon. El mai spune ca a reiterat…

- UPDATE: Potrivit reprezentanților ISU Alba, ”se poate circula pe un sens pe podul rupt de viitura. Acest fapt ne bucura pentru ca vor putea ... The post UPDATE VIDEO / Se lucreaza la refacerea podului care face legatura cu Rachita appeared first on Ziarul Unirea .

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu l-a acuzat miercuri, la Ploiesti, pe presedintele Klaus Iohanis ca foloseste referendumul pentru a se implica in campanie, deturnand discutia publica de la ceea ce ar trebui sa fie de interes- oamenii pe care Romania ii va trimite in Parlamentul...