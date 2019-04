Berărie artizanală de jumătate de milion de euro în București, la fosta fabrica de bere Bragadiru Grupul de restaurante City Grill a anuntat, joi, ca redeschide in 1 Mai fosta berarie artizanala Becker Brau, operata de Hanu’ Berarilor, o investitie de peste 500.000 euro. Investiţia ar aduce astfel o contribuţie la dezvoltarea unui nou pol gastronomic în Capitală, în zona Rahova –Uranus, şi face parte din planul de extindere al grupului cu restaurante în clădiri de prestigiu. &"Becker Brau este situat într-o zona care devine usor un adevarat pol gastronomic al Capitalei. Vedem un potenţial foarte mare de atragere a publicului… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

