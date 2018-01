Benzinariile si-au dublat preturile peste noapte in Arabia Saudita: Litrul de benzina 95 a ajuns sa coste 45 de eurocenti

Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2017 a fost cel mai sigur an din istorie pentru aviatia comerciala, in care companiile aeriene nu au inregistrat accidente ale aeronavelor pentru pasageri soldate cu victime. Firma olandeza de consultanta To70 si Aviation Safety Network au anuntat luni ca anul trecut nu s-au produs decese…

- Statul american California a legalizat, luni, vanzarea de canabis pentru uz recreational, lansand cea mai mare piata reglementata din lume cu produse care contin acest drog. Este cel de-al saselea stat american care ia aceasta decizie, dupa Colorado, Washington, Oregon, Alaska si Nevada. Massachusetts…

- Biroul prezidential de la Seul a transmis luni ca a salutat mesajul de Anul Nou al liderului nord-coreean Kim Jong Un. Anuntul Sudului este unul surprinzator, avand in vedere mesajul belicos al liderului suprem de Phenian. Totusi, Seulul a facut referire la partea in care Kim Jong Un a evocat…

- Directorul de vanzari al diviziei de smartphone-uri a Huawei Technologies din China a fost arestat. Autoritatile de la Beijing il acuza pe Teng Hongfei de luare de mita. "Autoritatile investigheaza problema si le respectam discretia. Tratam extrem de serios etica in afaceri", se arata intr-un…

- Apple si-a inselat utilizatorii prin faptul ca a incetinit, fara un avertisment in prealabil, modelele mai vechi de iPhone - e acuzatia adusa gigantului IT in cadrul celor opt procese intentate la tribunalele federale din California, New York si Illinois. Este posibil ca acestea sa se transforme…

- Data la care va avea loc urmatoarea intalnire dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump nu a fost inca stabilita, a declarat luni ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, care a reiterat dorinta Moscovei ca SUA si Coreea de Nord sa inceapa negocierile privind…

- Autoritatile de la Seul sustin ca in ultimul an hackerii de la Phenian au interprins mai multe atacuri cibernetice care au vizat tranzactii cu monede virtuale. Au reusit astfel sa fure peste 80 milioane de dolari, dar si informatii personale din 36.000 de conturi Bitthumb, una din cele mai…

- Volkswagen a adus si in Romania versiunea sport a noului Polo. Potrivit unui comunicat oficial, este disponibila o singura motorizare, cu motor 2.0 TSI pe benzina, capabil sa dezvolte 200 de cai putere. Pretul pentru aceasta versiune este de 21.882 de euro, cu TVA inclus.…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care a anuntat saptamana trecuta ca vrea sa obtina un nou mandat la alegerile din martie anul viitor, a explicat joi ca va candida independent, dar spera sa fie sustinut de mai multe formatiuni politice. Liderul de la Kremlin a mai afirmat joi, in cadrul conferintei…

- Copiii din Franta care nu au implinit varsta de 16 ani nu mai pot folosi Facebook-ul, Twitter-ul, Whatsapp-ul sau orice alta retea de socializare fara acordul parintilor. Aceasta reglementare se regaseste intr-un nou act normativ al legislativului de la Paris care incearca astfel sa armonizeze…

- In Arabia Saudita va demara in luna decembrie un program de transfer de bani catre familiile cu venituri reduse afectate de masurile de austeritate ale Guvernului. Cabinetul de ministrii de la Riad a anuntat ca platile catre familiile cu venituri mici vor incepe in data de 21 decembrie si…

- Pretul energiei pentru consumatorii care sunt alimentati in regim de serviciu universal va creste de la 1 ianuarie, energia in perioada de varf de consum, intre orele 18:00 - 22:00, urmand sa fie mai scumpa cu 13%. Licitatiile pentru trimestrul I din anul 2018 de pe Piata Centralizata pentru…

- Premierul irakian Haider al-Abadi a anuntat sambata "incheierea razboiului" dus de trei ani de catre fortele guvernamentale pentru a elimina organizatia jihadista Statul Islamic (ISIL/Daesh) din Irak, relateaza AFP. "Fortele noastre controleaza complet granita irakiano-siriana si anunt deci…

- Printul saudit Bader bin Abdullah bin Mohammad Farhan al-Saud este cel care a platit aproape jumatate de miliard de dolari pentru tabloul care urmeaza sa fie expus la Muzeul Luvru din Abu Dhabi. Noul proprietar al Salvador Mundi este ruda indepartata cu familia printului Mohamad bin Salman,…

- Partida anuala de vanatoare organizata de omul de afaceri Ion Tiriac nu va mai avea loc anul acesta la Balc, in judetul Bihor, ci la Ersig, in Caras-Severin, pe un domeniu de vanatoare de 700 de hectare achizitionat in urma cu doi ani de fostul tenismen. Mai multi oameni de afaceri din Europa…

- Leul face un mic pas in spate, marti, fiind in depreciere fata de euro, dar se creste fata de dolar. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, marti, un euro la 4,6344 de lei/unitate, cu 0,02% mai mult fata de sedinta de luni. Dolarul american scade si este cotat de BNR la 3,9053…

- Germanii sunt de parere ca presedintele american Donald Trump reprezinta o problema mai serioasa pentru politica externa a Berlinului decat liderii autoritari din Coreea de Nord, Rusia ori Turcia. Potrivit unui sondaj de opinie realizat de Fundatia Koerber, citat de agentia Reuters, in fruntea…

- Politia economica din Italia a perchezitionat birourile casei de moda Gucci, in cadrul unei investigatii referitoare la evaziune fiscala, a declarat o sursa apropiata situatiei. "Gucci confirma ca asigura o colaborare totala cu autoritatile si are incredere in corectitudinea si transparenta…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata - in prima sa reactie dupa ce fostul sau consilier pe probleme de securitate nationala, Michael Flynn, a recunoscut ca a mintit FBI - ca nu a existat "absolut nicio complicitate" intre echipa sa de campanie si Rusia, informeaza Reuters si AFP.…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, va lua masa sambata cu fostul presedinte american Barack Obama, in cursul unei vizite in Franta, a declarat joi presedintia franceza pentru AFP. Macron si Obama vor lua un "dejun privat", a precizat sursa citata. Barack Obama va fi prezent vineri…

- Arabia Saudita a lansat duminica o coalitie antiterorista formata din 40 de tari musulmane, in principal sunnite, si a promis o lupta neobosita impotriva gruparilor extremiste pana la disparitia acestora din lume, relateaza AFP. Liderul Arabiei Saudite, printul Mohammad bin Salman, a deschis…

- Autoritatile de reglementare din intreaga lume vor investiga Uber Technologies pentru felul in care a tratat compromiterea datelor confidentiale ale clientilor, in urma unui atac al hackerilor produs anul trecut. In Uniunea Europeana, autoritatea pentru confidentialitatea datelor va discuta…

- Fostul presedinte al Rebublicii Zimbabwe, Robert Mugabe, a primit imunitate fata de urmarirea penala si i se va asigura securitatea in tara natala, ca parte a unui acord care a condus la demisia lui. Robert Mugabe si sotia sa, Grace, pot ramne in tara si nu vor fi urmariti penal, a declarat…

- Marile confederatii sindicale, BNS si Cartel Alfa, au decis sa isi uneasca eforturile si sa organizeze o ampla manifestatie de protest, marti, 12 decembrie, in Bucuresti. "Avand in vedere ca actiunile derulate de confederatie pe parcursul acestei luni, in mai multe orase ale tarii, au fost…

- Un om de afaceri rus care este si parlamentar a fost arestat preventiv in Franta, sub acuzatia de frauda fiscala si spalare de bani. Suleiman Kerimov, om de afaceri si membru al Consiliului Federatiei, Camera superioara a Parlamentului Rusiei, a fost arestat preventiv de politia franceza in…

- Euro atinge, marti, un nou nivel maxim. In crestere este si dolarul american. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, marti, un euro la 4,6551 de lei/unitate, cu 0,18% mai mult fata de sedinta de luni. Dolarul american creste si el, fiind cotat de BNR la 3,9650 de lei/unitate,…

- In India a fost lansata prima versiune electrica a Dacia Logan. Vanduta sub numele Mahindra Verito, aceasta masina este practic versiunea mai veche a Daciei Logan, ce are insa motor electric, potrivit Moteur Nature. Pretul de pornire al acestui model electric este de 13 mii de euro.…

- Pretul energiei nu va mai creste pana la finele acestui an, ci dimpotriva, ANRE ar putea face o ajustare negativa, intrucat ultima scumpire nu a fost fundamentata solid, a declarat, joi, ministrul de resort, Toma Petcu, dupa audierile din Comisia parlamentara de ancheta privind activitatea ANRE.…

- Inflexibilitatea partii americane este principalul motiv pentru care nu a fost posibila organizarea unei intalniri bilaterale intre presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, in timpul summitului APEC din Vietnam, a anuntat Kremlinul, potrivit agentiei Reuters. Trump…

- Mai multe persoane, printre care si un print saudit, au murit, duminica, dupa ce elicopterul in care se aflau s-a prabusit in sudul Arabiei Saudite, in apropierea frontiere cu Yemenul. La bordul elicopterului se aflau opt persoane, printre care si printul saudit Mansour bin Muqrin, care era…

- Procurorul special Robert Mueller a strans suficiente dovezi pentru a-l pune sub acuzare pe Michael Flynn, fost consilier pe probleme de securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, si pe fiul acestuia, a relatat duminica NBC News, citand multiple surse familiare cu ancheta, transmite…

- Teatrul Balsoi, hotelul Metropol, centrul comercial GUM si alte cladiri publice din Moscova au fost evacuate, duminica, in urma unor amenintari cu bomba, relateaza Reuters, citand presa locala. Agentia RIA, citand o sursa din Politie, a notat ca din centrul comercial GUM si hotelul Metropol…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a afirmat sambata ca demisia omologului sau libanez, Saad Hariri, si motivele invocate de acesta trebuie sa reprezinte "un semnal de alarma" pentru intreaga lume cu privire la ambitiile Iranului, relateaza AFP. Prim-ministrul libanez, Saad Hariri, a…

- Insurgenti huthi din Yemen au lansat, sambata seara, o racheta care a cazut in apropierea aeroportului din Riyad, capitala Arabiei Saudite, afirma surse citate de Al Jazeera, Al-Arabiya si BBC News. Un purtator de cuvant al rebelilor huthi din Yemen a revendicat atacul, precizand ca a fost…

- Premierul Libanului, Saad al-Hariri, a anuntat, sambata, ca demisioneaza, afirmand ca se teme ca va fi asasinat, relateaza presa internationala. Saad Hariri a acuzat Hezbollahul si Iranul ca vor sa "puna mana" pe Liban. "Imi anunt demisia din postul de premier", a declarat Saad Hariri,…

- Procurorul general spaniol a cerut, joi, mandat european de arestare pentru fostul lider catalan Carles Puigdemont, dupa ce acesta nu s-a prezentat la procesul care a inceput la Madrid. Nici Puigdemont si nici patru ministri ai cabinetului sau nu s-au intors din Belgia pentru a depune marturie…

- Un juriu federal a decis primele acuzatii in ancheta cu privire la interferentele Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 si presupusele contacte dintre asociatii campaniei Trump si agentii Kremlinului, informeaza Reuters. Deocamdata nu se stie tinta acuzatiilor si nici in ce constau aceste…

- Cel mai asteptat device Apple e disponibil si la cei mai mari trei operatori din Romania. Desi te-ai astepta ca pretul iPhonex sa fie putin mai mare decat pe piata libera, exista si surprize, scriu cei de la Playtech.ro. Device-ul Apple vine si in Romania pe 3 noiembrie, cu precomanda care…

- "Fenomenul Dacia ramane de neoprit" - aceasta este concluzia la care a ajuns o publicatie din Spania, dupa ce a testat modelul Lodgy Stepway. Cunoscuta pe plan european pentru modele precum Duster, Sandero sau Logan, Dacia incepe sa vanda tot mai puternic si minivan-ul Lodgy Stepway.…

- Politia turca a inceput, joi, o ampla operatiune pentru arestarea a 121 de fosti angajati ai Ministerului de Externe pentru presupuse legaturi cu clericul Fethullah Gulen din SUA, acuzat de Ankara ca a orchestrat tentativa de lovitura de stat de anul trecut. Angajatii ministerului au fost…

- Moneda nationala s-a apreciat marti foarte usor in raport cu principalele valute, recuperand din terenul pierdut in ultimele sedinte. Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs cu 0,02% mai mic pentru euro, cotatia de marti fiind de 4,5978 lei. Si dolarul american a scazut cu 0,13%…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a dezvaluit marti planurile vizand constructia unui oras complet nou, denumit 'NEOM', pe coasta Marii Rosii, ultimul sau proiect destinat diversificarii economiei saudite dincolo de veniturile din petrol, transmite Bloomberg. Anuntat…

- Guvernul spaniol si opozitia socialista (PSOE) au convenit ca, in ianuarie 2018, sa fie organizate alegeri regionale in Catalonia, in cadrul setului de masuri extraordinare menite sa impuna temporar administrarea directa a regiunii. Anuntul a fost facut vineri de politicianul socialist spaniol…

- Johnson & Johnson a castigat un proces de 72 de milioane de dolari in cazul pudrei de talc cancerigene, datorita unei chestiuni care tine de jurisdictie. Compania a facut recurs la o decizie care acorda aceasta suma colosala drept despagubiri rudelor unei femei care a murit de cancer ovarian,…

- Curtea Constitutionala a Spaniei a declarat nula legea din 6 septembrie in baza careia autoritatile catalane au organizat referendumul de independenta, a comunicat marti un purtator de cuvant al instantei. Parlamentul catalan a votat pe 6 septembrie, cu majoritatea formata de partidele proindependenta,…

- Grupul auto german Daimler a rechemat luni la service peste un milion de autoturisme si SUV-uri Mercedes-Benz vandute la nivel global, pentru solutionarea unei posibile probleme provocate de umflarea accidentala a airbag-urilor. Actiunea vizeaza 495.000 de vehicule din SUA, 400.000 din Marea…

- Cel putin 24 de militanti si sase soldati au fost ucisi duminica in atacuri asupra unor puncte militare de control din nordul Sinaiului, a precizat armata egipteana intr-un comunicat citat de Reuters. Comunicatul nu ofera alte detalii, dar surse medicale si de securitate au spus ca circa 20…