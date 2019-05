Benzinărie evacuată de urgență la Târgu-Mureș. Pericol de incendiu O benzinarie din municipiul Targu-Mureș, aflata pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, a fost evacuata de urgența din cauza unor scurgeri de gaz. Pompierii au fost alertați imediat, iar zona a fost asigurata de autoritați. Conform reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența Mureș a existat pericolul unui incendiu dupa ce s-a rupt un furtun la stația de GPL. Doua autospeciale de pompieri cu opt subofițeri au asigurat imediat masurile de protecție și siguranța la incendiu. Vezi și: Microbuz implicat intr-un accident in județul Mureș. Cinci victime Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

