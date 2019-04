Benzina şi motorina, printre cele mai scumpe din UE, deşi România este țară producătoare de petrol Consiliul Concurenței cauta soluții pentru scaderea prețurilor la benzina și motorina, cu 2-3 la suta. Președintele instituției a anunțat ca va da niște recomandari, care vin dupa o analiza a pieței carburanților. Inspectorii au descoperit că prețurile din România, sunt mai mari decât cele medii din Uniunea Europeană, lucru anormal, spun aceștia, având în vedere, că avem resurse de petrol proprii. Comparativ cu luna februarie, preţul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 13%, adică 33 lei în plus pentru un plin de 50… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

- In Romania, benzina costa in prezent, fara taxe, 0,536 euro pe litru, iar media UE este de 0,518 euro pe litru. Spre comparatie, la mijlocul lunii februarie, benzina era, in Romania, 0,501 euro pe litru, iar media UE era de 0,497 euro pe litru. Se observa, astfel, ca pretul benzinei in tara…

