Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a lansat, luni, "Monitorul preturilor carburantilor", platforma online care permite consumatorilor sa afle preturile practicate de catre marile retele de distributie a carburantilor auto, principalul scop fiind ieftinirea produselor, a declarat Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului…

- 'Monitorul preturilor carburantilor' este valabil atat sub forma de aplicatie web, cat si ca aplicatie mobila (IOS si Android) ce poate fi descarcata din App Store si Google Play si afiseaza preturile pentru carburantii standard si premium (benzina si motorina) practicate in statiile companiilor…

- Consiliul Concurentei va lansa luni, 1 iulie, platforma "Monitorul Preturilor pentru Carburanti', care va contine informatii despre tarifele practicate in marile lanturi de benzinarii din Romania, potrivit unui anunt al institutiei. La sfârşitul lunii decembrie 2018, Consiliul Concurenţei…

- Pretul fara taxe al benzinei pe piata din România, comercializat de Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil, Socar si Gazprom a scazut sub media europeana, în timp ce pretul motorinei este în continuare mai mare cu 2%, arata ultimele date ale

- Astfel, incepand cu data de 6 mai, benzina fara taxe costa 0,598 euro pe litru in Romania, in timp ce media UE este de 0,607 euro pe litru. In privinta motorinei, pretul este de 0,652 euro pe litru, fata de nivelul median de 0,641 euro pe litru, scrie Agerpres. Pretul benzinei a fost si el…

- Investigatia pe piata masei lemnoase a fost declansata de Autoritatea de Concurenta in 2016 si are in vedere posibile intelegeri in vederea impartirii pietei/surselor de aprovizionare si adjudecarii volumului de lemn destinat comercializarii la un pret minimal in cadrul licitatiilor organizate de…

- Consiliul Concurentei a finalizat ancheta pe piata carburantilor iar concluzia este ca, pe acest segment, concurenta este redusa si exista un mare jucator care stabileste pretul, a declarat, joi, Bogdan Chiritoiu, presedintele autoritații de concurenta. "Investigaţia este finalizată şi…

