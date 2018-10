Stiri pe aceeasi tema

- O directiva a Uniunii Europene prevede ca din data de 12 octombrie sa se schimbe denumirea carburantilor la pompa. Directiva privește toate statele membre UE cat si alte țari vecine cum ar fi: (Islanda, Norvegia, Serbia, Elvetia, Macedonia, Lichtenstein si Turcia). Scopul modificarii, este armonizarea…

- Sistemul de etichetare al carburantilor auto va fi modificat din 12 octombrie, benzina urmand sa primeasca simbolul E urmat de un numar, intr-un cerc, la motorina simbolul B urmat de un numar intr-un patrat iar pentru carburantii alternativi codul fiecaruia intr-un romb. Masura va fi aplicata in cele…

- Sistemul de etichetare al carburantilor auto se va modifica din 12 octombrie. Benzina va avea simbolul E urmat de un numar, iar motorina simbolul B urmat de un numar. Masura va fi aplicata în cele 28 de state ale Uniunii Europene, în Islanda, Norvegia si…

- Atenție, șoferi! Carburantii auto vor avea noi denumiri, incepand cu 12 octombrie. Sistemul de etichetare al carburantilor auto va fi modificat din 12 octombrie, benzina urmand sa primeasca simbolul E urmat de un numar, intr-un cerc, la motorina simbolul B urmat de un numar intr-un patrat iar pentru…

- Sistemul de etichetare al carburantilor auto va fi modificat din 12 octombrie, benzina urmand sa primeasca simbolul E urmat de un numar, intr-un cerc, la motorina simbolul B urmat de un numar intr-un patrat, iar pentru carburantii alternativi codul fiecaruia intr-un romb. Masura va fi aplicata…

- Deci UE a stabilit ca în Europa roamingul a devenit gratis, operatorii de telefonie au gasit o cale sa ocoleasca acest lucru, s-a introdus optiunea tarifare fara roaming, iar serviciul este taxat în plus. ANCOM a declanșat o ancheta dupa ce firmele de telefonie…

- 40% din capacitatea noastra de a fi fericiți consta in puterea interioara de a (ne) descoperi și de a ne manifesta autentic. Cu toate acestea, la finalul anului 2014, aproape 60% dintre țarile Uniunii Europene declarau ca locuitorii lor traiesc o viața nefericita și nesatisfacatoare. Am vorbit cu Florina…

- In perioada 27-29 iulie a.c, Ansamblul Folcloric"Doina Rebrei’’ a reprezentat Romania la Festivalul concurs din SERBIA. Este a noua iesire peste hotare, cu participari similare in Bulgaria, Turcia, Grecia, Macedonia (de doua ori ), Ungaria, Letonia, Austria si acum in Serbia. Din 18 formatii , apartinand…