Benzină cumpărată pe cartelă. Decizie controversată Republica islamica este una din tarile unde benzina este puternic subventionata, pretul unui litru de benzina obisnuita fiind fixat la 10.000 de riali, adica mai putin de sapte eurocenti, transmite AFP.



Acest pret extrem de mic al carburantilor a declansat o contrabanda puternica, estimata undeva intre 10 si 20 milioane de litri pe zi, in principal in directia Pakistanului vecin, unde benzina se vinde la un pret de zece ori mai mare iar motorina la un pret de aproape 40 de ori mai mare, potrivit agentiei oficiale Irna. Deprecierea rialului iranian pe pietele de schimb, legata partial… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul spaniol a luat o decizie radicala pentru cetațenii spanioli: Renunțarea la toate mașinile cu motoare pe benzina, motorina și hibrida! De cand va intra in vigoare aceasta hotarare

- Guvernul spaniol a luat o decizie radicala pentru cetațenii spanioli: Renunțarea la toate mașinile cu motoare pe benzina, motorina și hibrida! De cand va intra in vigoare aceasta hotarare

- Guvernul spaniol si-a anuntat marti intentia de a propune interzicerea vanzarii de autovehicule cu motoare pe benzina si motorina incepand din anul 2040, in cadrul unei viitoare legi cu privire la tranzitia energetica care vizeaza

- Companiile energetice sunt stoarse, rand pe rand, de rezervele pe care le au, fiind obligate de Guvern sa distribuie sume importante de bani sub forma de dividende suplimentare. Dupa Romgaz, și Nuclearelectrica anunța ca va repartiza acționarilor, pe final de an, dividende suplimentare in valoare de…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat, marti, ca, la nivel guvernamental, s-a decis etapizarea constructiei celor trei spitale regionale avand in vedere alocarea din fonduri europene din actuala perioada de programare, precum si alocarea nationala de cate 150 de milioane de euro, conform…

- Eugen Teodorovici a tinut sa faca unele precizari in direct la Romania TV. "Face o confuzie in ce spune si ce gandeste. Spune ca Romania raspunde CE in reducerea cheltuielilor publice. Trebuie spus ca nu e criza la nivelul bugetului, nici la nivelul aplicarii legii pensiilor sau salarizarii.…

- Adunarea Generala a ONU a fost marti teatrul unui soc frontal intre presedintele american Donald Trump, care a indemnat la izolarea regimului ”corupt” de la Teheran, si omologul sau iranian Hassan Rohani, care l-a acuzat ca vrea sa-l rastoarne, relateaza AFP conform News.ro . Locatarul Casei Albe a…

- Compania aeriana britanica British Airways a anuntat joi ca intr-o luna isi va anula zborurile catre Iran, care nu mai au sens in contextul intrarii in vigoare a sanctiunilor americane impotriva Teheranului, relateaza AFP.