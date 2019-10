Stiri pe aceeasi tema

- Romario Benzar (27 de ani) s-a accidentat in Italia și nu a facut parte din lotul lui Lecce pentru meciul cu Atalanta (scor 1-3), totuși, acesta se va prezenta la echipa naționala, inaintea „dublei” cu Insulele Feroe și Norvegia. Romania joaca impotriva Insulelor Feroe in deplasare, sambata, 12 octombrie,…

- Cosmin Contra (43 de ani), selecționerul echipei naționale, a avut din nou ceva de reproșat presei din Romania. Acesta s-a aratat deranjat de anumite intrebari adresate inaintea „dublei” cu Insulele Feroe și Norvegia. Romania joaca impotriva Insulelor Feroe in deplasare, sambata, 12 octombrie, de…

- Florinel Coman (21 de ani) a fost convocat de catre selecționerul Cosmin Contra (43 de ani) pentru „dubla” cu Insulele Feroe și Norvegia, iar oficialii FCSB-ului lauda aceasta decizie. Romania joaca impotriva Insulelor Feroe in deplasare, sambata, 12 octombrie, de la ora 19:00, iar cu Norvegia, pe…

- Selectionerul reprezentativei de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a trimis 24 de convocari de principiu pentru jucatorii care evolueaza la cluburi din strainatate pentru meciurile cu Insulele Feroe si Norvegia, din preliminariile EURO 2020, informeaza frf.ro. Romania va intalni reprezentativa Insulelor…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a trimis 24 de convocari de principiu pentru jucatorii care evolueaza la cluburi din afara tarii pentru meciurile cu Insulele Feroe si Norvegia, de luna viitoare, din preliminariile EURO 2020, potrivit FRF. Printre cei…

- Romario Benzar (27 de ani), fundasul transferat de la FCSB, are acelasi salariu cu cel platit de Sassuolo lui Chiriches. Conform Gazzetta dello Sport, Stefan Radu ia 1,4 milioane de euro anual, iar Ionut Radu 800.000. Daca Vlad Chiriches a facut un pas inapoi si financiar prin transferul la Sassuolo,…

- Transformat in rezerva in prima parte a campaniei pentru Euro 2020, Romario Benzar, 27 de ani, trimite un mesaj catre Contra inaintea partidei cu Spania și anunța ca, in așteptarea duelului cu ibericii, se simte la cel mai inalt nivel mental și fizic din cariera dupa transferul la Lecce. - Romario,…

- Debut nefericit pentru Romario Benzar in Serie A. Fostul fundas dreapta al lui FCSB a fost introdus pe teren in minutul 72, dar echipa romanului, Lecce, nu a rezistat pe terenul lui Inter si a pierdut drastic, 0-4.