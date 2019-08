Benny blanco si Juice WRLD isi unesc fortele si isi aduc aminte absolvire prin „Graduation”

Stiri pe aceeasi tema

- Piesa „Otra Vez” este o coproducție Voices Media & MOB Records și este primul single extras de pe albumul „PHOENIX“ ce urmeaza a fi lansat in toamna acestui an, un material exclusiv in limba spaniola. Albumul conține 10 piese și din data de 3.09.2019 va fi disponibil in toate magazinele online. Noul…

- Sitcomul 'Friends' (Prietenii tai), unul dintre serialele cele mai populare din istoria televiziunii, va sarbatori 25 de ani de la lansare, cu proiectia in salile de cinema a 12 dintre episoadele sale cele mai reprezentative, relateaza marti EFE. Compania audiovizuala Fathom Events, care a organizat…

- Artistul britanic Ed Sheeran a stabilit un nou record mondial. Cantarețul a avut turneul cu cele mai mari incasari din istorie. Este vorba de Divide Tour, care a generat 736,7 milioane de dolari de la debutul pana in prezent. Divide Tour, care a inclus si un concert sustinut de Sheeran in Bucuresti,…

- Ellie Goulding a luat pe toata lumea prin surprindere cand a lansat piesa „Hate Me”, feat. Juice WRLD. Acum, cei doi artisti premiati de-a lungul timpului cu discuri de platina lanseaza clipul track-ului. Regizat de catre Saam Farahmand, videoclipul „Hate Me” aduce in prim plan, intr-o maniera intunecata…

- La scurt timp dupa ce a lansat albumul „NORD”, Tranda ne prezinta acum videoclipul piesei „Dubii”, primul single extras de pe cel de-al patrulea material discografic al artistului. „Am primit multe mesaje ca ar fi blana sa fac un clip la piesa asta și aparent s-a dus cel mai bine de pe albumul NORD.…

- Mike Posner, celebrul interpret și producator („I Took A Pill In Ibiza”, „Cooler Than Me”), nominalizat la premiile Grammy, sarbatorește cea de-a patra luna de cand se afla in State prin lansarea unui nou single, o colaborare surprinzatoare cu Ty Dolla $ign, ce vine la pachet cu un videoclip original.…

- „Senorita”, emoționanta colaborare dintre Shawn Mendes, carismaticul cantareț și compozitor, nominalizat la premiile Grammy, și Camila Cabello, frumoasa artista cubaneza, stabilește recordul pentru cel mai de succes duet masculin / feminin de pe Spotify. Succesul single-ului „Senorita” este naucitor…

- O noua versiune acustica a piesei "Time Waits For No One", cantata de Freddy Mercury, a fost lansata in premiera, joi, de Universal Music, potrivit Variety, scrie news.ro.Inregistrarea, care dateaza din 1986, nu a mai fost lansata pana in prezent. In varianta originala, "Time Waits…