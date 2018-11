benny blanco si Calvin Harris lanseaza piesa „I Found You”

Stiri pe aceeasi tema

- INNA a muncit intens in ultimii doi ani pentru a crea noul album “YO”, in limba spaniola, compus de artista și produs de David Ciente. Prima piesa pe care o lanseaza se numește “RA” și este un mesaj de empowerment, de a ieși dintr-o relație toxica și a capata incredere in forțele proprii. Videoclipul…

- DJ Layla lanseaza alaturi de Sianna “Love Is Calling”, piesa semnata de producatorii muzicali ai proiectului, Radu Sirbu si Sianna. In regia lui Alexei Sirbu, videoclipul este o coproductie Cat Music & Rassada Music si dupa cum declara DJ Layla, este cel mai “picant” videoclip al sau de pana acum. „Piesa…

- Dupa ce a ajuns semifinalista la emisiunea-concurs „Vocea Romaniei” și a cucerit publicul cu prestația sa artistica in 2015, Alexandra Mitroi lanseaza piesa și clipul „Uita”. Povestea piesei este scrisa de Alexandra, iar pentru ea, a fost prima melodie scrisa in limba romana, alaturi de chitaristul…

- Ligia, frumoasa roscata care a adunat pana in prezent milioane de vizualizari pe YouTube la piesele lansate, a revenit cu single-ul „Hipnotizata”, iar noi suntem hipnotizati de noua sa piesa. „Atunci cand trecem prinr-o etapa mai grea a vietii, este foarte important sa nu ne lasam hipnotizati si sa…

- “Que nos a pasado”, este o piesa latino, antrenanta, ce te face sa vibrezi de la primele acorduri muzicale. Ce nu te lasa sa stai jos, daca ai “sangre caliente”. Credem ca Ecaterine, are o atitudine perfecta pentru stilul Latino, reggaeton, iar Dimitri o completeaza cu vocea si acordeonul, specific…

- Paul Damixie lanseaza „Rum & Coke” feat. L.A. James, o piesa estivala, o poveste contemporana despre iubire, libertate si vacanta, care va incinge atmosfera din cluburi. Piesa a fost ascultata in premiera la Maxima FM, radioul dance numarul 1 din Spania, unde a intrat deja in top 50, alaturi de artisti…

- Dupa ce piesa a fost ascultata in premiera la radioul dance numarul 1 din Spania, unde a intrat deja in Top 50, Paul Damixie lanseaza acum și videoclipul piesei “Rum & Coke”. “Rum & Coke” este a doua piesa a lui Paul Damixie produsa in studiourile HaHaHa Production și lansata alaturi de Cat Music care...…