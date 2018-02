Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a efectuat marti o vizita inedita pe Inaltimile Golan ocupate, in apropierea frontierei cu Siria, si i-a avertizat pe inamicii Israelului sa nu-i "testeze" determinarea, informeaza Reuters. Netanyahu a pus in garda impotriva oricarei incercari…

- PNL este ca un butoi cu pulbere, dupa ziua de ieri. In grupul PNL de la Senat a avut loc o ședința cu cuțitele pe masa, iar oamenii care nu sunt agreați de Ludovic Orban au fost executați sumar. Surse din PNL ne-au precizat ca s-a lasat cu amenințari și cuvinte grele in aceasta ședința, totul fiind…

- Se tulbura apele și in interiorul ALDE, un partid mic, pentru care fiecare ales local conteaza in raportul de forțe la nivel național. Primarul din Medgidia, Valentin Vrabie, a demisionat din ALDE și arata ca s-a saturat sa faca parte dintr-un partid de oameni mici care se mulțumesc sa fie slugi…

- Mahmoud Abbas, presedintele Autoritatii Palestiniene, va vorbi in fata Consiliului de Securitate al ONU la 20 februarie despre problema Ierusalimului, in contextul tensiunilor aparute in regiune dupa decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului.

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a avertizat marti asupra riscului escaladarii conflictului armat in estul Ucrainei, informeaza agentia Xinhua. "Peste tot observam ca partile se pregatesc sa continue conflictul sau chiar sa-l escaladeze", a declarat prin legatura…

- Legea adoptata de catre Parlamentul ucrainean privind reintegrarea regiunii Donbas este perceputa ca o pregatire pentru un nou razboi, a transmis joi Ministerul rus de Externe, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat miercuri ca SUA isi vor muta intr-un an ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, relateaza dpa. Calendarul inaintat de premierul israelian diferita drastic de cel lansat de oficiali ai Casei Albe, care au spus ca o astfel de miscare ar dura 3-4 ani, din…

- Nasr Hariri, negociatorul sef al opozitiei siriene, a cerut, marti, SUA si UE sa intervina pentru a intesifica presiunile asupra regimului condus de Bashar al-Assad, Rusiei si Iranului pentru ca acestea sa se intoarca la negocieri pentru incheierea conflictului din Siria, relateaza site-ul Reuters.

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, susține ca serviciile de informații din Israel ar fi oprit numeroase atacuri teroriste care vizau țari europene. Prim-ministrul afirma ca unele dintre acestea s-ar fi folosit de aviația civila, facand probabil referire la atacuri de tipul celor de la 11 septembrie…

- "Unele dintre acestea ar fi putut fi atacuri in masa, de tipul celor mai mari cu care v-ati confruntat pe teritoriul Europei sau chiar mai rau, deoarece ele implicau aviatia civila", a afirmat el, enuntand contributiilor Israelului la Alianta Nord-Atlantica.Totusi, Netanyahu nu a oferit…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o discutie telefonica, vineri, cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, printre temele abordate fiind statutul Ierusalimului, situatia Iranului, dar si despre „o eventuala decizie a mutarii Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim“.

- Ministrul Afacerilor Externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, s-a pronuntat impotriva imixtiunii Israelului si SUA in problemele interne ale Iranului, dupa ce liderii celor doua state au facut declaratii de sustinere a demonstrantilor care au provocat dezordine de strada.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a exprimat el luni sprijinul pentru demonstratiile din Iran, folosindu-se de proteste pentru a ataca din nou conducerea de la Teheran, inamic al Israelului, transmite DPA. Citeste si: Trump se implica in razboiul din Iran si da SEMNALUL: 'Este timpul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat miercuri miscarea islamista palestiniana Hamas impotriva oricarei escaladari, amenintand ca va recurge la toate mijloacele pentru a-si apara tara, relateaza AFP.Premierul a lansat acest avertisment in urma unei cresteri bruste a tensiunii…

- Autoritatea Palestiniana il convoaca pe reprezentantul Romaniei dupa declaratiile lui Liviu Dragnea. Ministerul palestinian al Afacerilor Externe l-a convocat miercuri pe reprezentantul Romaniei, dupa anuntul privind analizarea cu seriozitate a posibilitatii mutarii Ambasadei din Israel de la Tel…

- Rebelii sirieni aflati intr-o zona strategica din apropierea frontierelor Israelului, Libanului si Siriei, au primit un ultimatum din partea armatei siriene si a organizatiei paramilitare Hezbollah sa se predea, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat luni decizia Guatemalei de a-si muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim si a estimat ca si alte state vor urma acest exemplu, dupa ce presedintele Donald Trump a hotarat o masura similara recunoscand Ierusalimul drept capitala statului Israel, transmite…

- Presedintele Guatemalei Jimmy Morales a dispus mutarea ambasadei in Israel la Ierusalim, el precizand ca decizia a fost luata dupa ce a discutat cu premierul Benjamin Netanyahu, transmite BBC, citat de news.ro. Saptamana trecuta, Guatemala a fost unul dintre cele doar noua state care au votat impotriva…

- Cavusoglu a calificat comentariile lui Trump pe marginea votului drept incercari de intimidare si a subliniat ca SUA se inseala daca cred "ca demnitatea si cuvantul statelor membre sunt de vanzare"."Poti fi puternic, dar asta nu inseamna ca ai dreptate", a adaugat Cavusoglu.Adunarea…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a calificat Organizatia Natiunile Unite drept o 'casa a minciunilor', înaintea votului de joi asupra unui proiect de rezolutie care cere SUA sa-si retraga decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP si Reuters. 'Statul…

- Rusia a avertizat Statele Unite si Canada cu privire la consecintele furnizarii de armament guvernului de la Kiev. Pyotr Ilyichev, adjunctul reprezentantului Rusiei in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, a afirmat ca o astfel de decizie ar impinge Kievul in noi aventuri militare.

- O rezolutie a Consiliului de Securitate al ONU care cerea retragerea recunoasterii de catre Donald Trump a Ierusalimului drept capitala Israelului a fost sustinuta de toti membrii consiliului mai putin de SUA, care si-a folosit dreptul de veto, scrie The Guardian.Rezolutia initiata de Egipt…

- Consiliul de Securitate al ONU are in vedere un proiect de rezolutie care sa prevada ca orice decizie privind statutul orasului Ierusalim nu are un efect juridic si trebuie anulata, dupa ce presedintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza Reuters.

- Curtea Suprema a Iranului a confirmat condamnarea la moarte pentru spionaj a unui profesor universitar iranian care locuia in Suedia, conform unei declarații emise marți de Amnesty International. Ahmadreza Djalali, medic și lector la Institutul Karolinska, o universitate medicala din Stockholm, a fost…

- Ierusalimul este capitala Israelului de 3.000 de ani. Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, ramane ferm pe pozitia sa, in timp ce in toata lumea musulmanii continua protestele impotriva deciziei lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului. Sosit la Paris la reuniunea…

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului va conduce la distrugerea mai grabnica a acestei tari, sustine Amir Hatami, ministrul Apararii de la Teheran, potrivit site-ului agentiei de stiri Reuters. "Pasul (facut de Trump) va grabi…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a spus, duminica, premierului Israelului, Banjamin Netanyahu, ca trebuie sa faca gesturi astfel incat sa devina posibila ruperea impasului in care se afla relatia dintre Israel si Palestina, relateaza Reuters.

- 'Moscova este foarte ingrijorata de decizia anunțata la Washington', a afirmat Ministerul de Externe rus intr-un comunicat, adaugand ca se teme de consecințe grave pentru intreaga regiune.'O soluționare corecta și sigura a conflictului israeliano-palestinian trebuie realizata pe o baza…

- Mai multi diplomati au precizat ca opt state au cerut intrunirea de urgenta a Consiliului de Securitate, printre care Franta, Bolivia, Egipt, Italia, Senegal, Suedia, Marea Britanie si Uruguay. "Misiunile Boliviei, Egiptului, Frantei, Italiei, Senegalului, Suediei, Marii Britanii si Uruguayului…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat miercuri ca ''identitatea istorica și naționala'' a Israelului este recunoscuta, facand referire la așteptata decizie a președintelui american Donald Trump de a recunoaște oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite dpa. "Identitatea…

- Avioane israeliene au vizat din nou luni ținte in apropiere de Damasc, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), la doua zile dupa atacuri ale armatei israeliene in vecinatatea capitalei siriene, relateaza AFP. Israelul și Siria sunt oficial in stare de razboi de mai multe zeci…

- Președinția Autoritații Palestiniene a avertizat vineri in legatura cu efectele distrugatoare ale recunoașterii de catre Statele Unite a Ierusalimului drept capitala a Israelului sau ale transferarii ambasadei americane de la Tel Aviv la Ierusalim, noteaza AFP. Purtatorul de cuvânt…

- "Israelul ia in serios amenintarea iraniana. Este o lectie a istoriei noastre. Am spus clar, de mai multe ori, ca nu vom accepta arme nucleare in mainile Iranului. De asemenea, nu vom permite concentrarea fortelor iraniene in apropierea frontierei noastre, in regiunea siriana in general sau oriunde…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a evocat joi 'cooperarea fructuoasa' si 'secreta' a Israelului cu state arabe, intr-un context de ingrijorari fata de influenta in crestere a Iranului in Orientul Mijlociu, transmite AFP, conform agerpres.ro. Mai multi lideri israelieni au declarat…

- Un exemplu rar al acestor legaturi a fost interviul acordat recent unui site de stiri saudit de catre seful fortelor armate israeliene. "Avem legaturi, unele din ele secrete, cu multe state arabe si musulmane", a declarat Yuval Steinitz pentru postul de radio al armatei israeliene. …

- Arabia Saudita a anuntat in urma cu cateva zile ca Libanul i-a declarat razboi, prin atacul asupra aeroportului din Riad cu racheta balistica. Liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, a declarat ca Arabia Saudita a declarat razboi Libanului, dupa ce ”l-a forțat pe premierul Saad al-Hariri sa…

- "Pe scurt, este clar ca Arabia Saudita si oficialii sauditi au declarat razboi Libanului si Miscarii Hezbollah din Liban, dar trebuie sa spun ca este un razboi in Liban", a spus el. Nasrallah a acuzat Arabia Saudita ca ar fi dispusa sa plateasca "miliarde" Israelului pentru a lansa un atac…

- Liderul miscarii siite libaneze Hezbollah Hassan Nasrallah a acuzat vineri Arabia Saudita ca-l ”detine” pe premierul libanez Saad Hariri, care si-a anuntat saptamana trecuta, in mod surprinzator, demisia, la Riad, relateaza AFP. Nasrallah a acuzat totodata Raidul ca a cerut Israelului sa efectueze…

- Seful diplomatiei americane Rex Tillerson a avertizat vineri cu privire la orice „folosire a Libanului ca loc de conflict prin interpusi“, desemnandu-l pe premierul libanez Saad Hariri drept un „partener solid al Statelor Unite“, relateaza AFP.

- Președintele francez Emmanuel Macron efectueaza o vizita oficiala, neprogramata, in Arabia Saudita, unde urmeaza sa se intalneasca cu liderii saudiți pentru a discuta situația Libanului, scrie BBC News. Vizita președintelui francez vine la doar cateva zile dupa ce premierul libanez, Saad Hariri a demisionat…