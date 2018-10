Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis marti ca tara sa va continua sa actioneze impotriva prezentei iraniene in Siria vecina aflata in razboi, unde un avion militar rusesc a fost accidental doborat in noaptea de luni spre

- Președinții turc Recep Tayyip Erdogan și Vladimir Putin se vor intalni luni pentru a discuta situația din Siria, au anunțat vineri oficiali turci, in momentul in care Ankara incearca sa obțina o incetare a focului in provincia Idlib (nord-vest), scrie AFP.

- Emisarul ONU pentru Siria, Staffan de Mistura, a invitat mai multi reprezentanti ai Iranului, Rusiei si Turciei la Geneva in perioada 11-12 septembrie pentru a purta discutii privind problema din Siria, a transmis purtatorul de cuvant al ONU, relateaza Reuters.

- Președintele rus Vladimir Putin se va intalni sambata cu cancelarul german Angela Merkel in afara Berlinului pentru a discuta criyele din Siria și Ucraina, dar și subiecte ce țin de cooperarea bilaterala.

- Rusia este gata sa investeasca 50 de miliarde de dolari in sectorul petrolifer și gazeifer al Iranului, a declarat Ali Akbar Velayati, consilier pe probleme de relații internaționale al liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, citat de The Financial Times, conform mediafax. Declarația,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat ca a avut o intalnire foarte importanta cu presedintele rus Vladimir Putin, in cadrul careia i-a transmis acestuia ca Israelul este impotriva prezentei Iranului in Siria, informeaza site-ul agentiei Tass.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a plecat miercuri spre Moscova, unde se va intalni cu presedintele rus Vladimir Putin pentru discutii cu privire la conflictul din Siria si la eforturile de pace intre israelieni si palestinieni, transmite dpa. ''Este foarte important pentru…

