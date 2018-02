Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a sustinut intr-o declaratie televizata sambata dreptul tarii sale de a se apara de Iran, informeaza Reuters. El a precizat ca a discutat cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin si cu secretarul de stat american, Rex Tillerson. Presedintelui rus "i-am repetat…

- Atacurile aeriene si chimice impotriva civililor din Siria "trebuie sa inceteze imediat", a declarat joi Departamentul de Stat al SUA, acuzand regimul condus de Bashar Al-Assad, dar si aliatul rus al acestuia, transmite AFP. "Statele Unite sunt extrem de preocupate de escaladarea violentei la Idlib",…

- Rusia va suporta noi consecinte daca se va implica in alegerile legislative din Statele Unite din acest an, a avertizat Rex Tillerson. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul in care directorul CIA, Mike Pompeo, a avertizat ca Rusia va incerca sa se implice in alegerile americane din acest an.”Sunt…

- Secretarul american de Stat, Rex Tillerson, a declarat, miercuri, ca Rusia va avea de suportat consecinte daca va incerca sa se implice in alegerile legislative ce vor avea loc in acest an in Statele Unite, relateaza site-ul postului France 24. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul…

- Președintele turicie, Recep Tayyip Erdogan, acuza ca Statele Unite lucreaza impotriva intereselor Turciei, Iranului și, posibil, a Rusiei, in nordul Siriei, unde americanii trimit suport militar pentru forțele kurde. ”Daca SUA susțin ca vor trimite 5.000 de camioane și 2.000 de avioane cargo pline de…

- Departamentul de Stat al SUA a reluat acuzația la aresa Rusiei, sustinand ca Moscova acopera regimul președintelui Bashar al Assad de responsabilitatea utilizarii armelor chimice impotriva civililor, se arata intr-o declarație publicata pe site-ul institutiei. „Secretarul de stat [Rex Tillerson], la…

- "Memorandumul a fost trimis Congresului, a fost declasificat. Congresul va face orice vrea. Dar este o rusine ceea ce s-a intamplat in tara noastra", a declarat Donald Trump, citat de site-ul agentiei Associated Press.Ulterior, Comisia pentru Informatii din Camera Reprezentantilor, condusa…

- Seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, care a plecat intr-un turneu in America Latina, a avertizat tarile din aceasta regiune cu privire la actiunile „alarmante“ ale Rusiei si Chinei in zona si le-a trasnmis ca ar fi mai bine sa coopereze cu Statele Unite.

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a afirmat marti ca Statele Unite urmeaza sa adopte in curand sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei, relateaza AFP. "In viitorul apropiat, vom aplica sanctiuni suplimentare", a afirmat ministrul american de finante in fata unei comisii…

- Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a publicat, astazi, o lista cu 210 oameni de afaceri si inalti oficiali rusi care ar avea legaturi cu presedintia Rusiei, relateaza site-ul agentiei The Associated Press, citat de Mediafax. Trezoreria a subliniat ca persoanele care figureaza pe lista – 114…

- Departamentul de Stat a transmis luni Congresului SUA un raport secret in care arata ca o lege americana adoptata in 2017 a descurajat tranzactii cu armament rusesc in valoare de miliarde de dolari, informeaza Reuters. Masura legislativa a fost luata ca reactie la presupusul amestec al Rusiei in…

- Reprezentantul special al presedintelui american Donald Trump privind criza din Ucraina, Kurt Volker, a acuzat luni Rusia ca nu face nimic pentru a pune capat conflictului armat intre fortele Kievului si separatistii prorusi din estul Ucrainei, exprimand profunda 'dezamagire' a Washingtonului,…

- Aleksei Navalnii, inamicul numarul unu al președintelui Rusiei, a fost retinut duminica de politie la Moscova, la cateva minute dupa ce s-a alaturat sustinatorilor sai reuniti in capitala Rusiei pentru a protesta impotriva presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza...

- Administratia Donald Trump a extins, vineri, sanctiunile impotriva Rusiei, vizand direct un membru al Guvernului de la Moscova, informeaza site-ul agentiei Reuters. Departamentul american al Trezoreriei l-a introdus pe lista persoanelor vizate de sanctiuni pe Andrei Cerezov, adjunct al…

- Un roman a ajuns sa conduca una din companiile de top detinute de presedintele SUA, Donald Trump. Astfel, Trump International Hotel & Tower Chicago l-a numit pe Gabriel Constantin director general al unitatii care detine 339 camere. Constantin a emigrat in Statele Unite in 2002.

- Presedintele american Donald Trump este fortat sa ia decizii impotriva Rusiei sub presiunea adversarilor politici, dar liderul de la Casa Alba nu se abate de la promisiunile de a imbunatati relatiile cu Moscova, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca Rusia ajuta Coreea de Nord sa obtina resurse, astfel incalcandu-se sanctiunile internationale impuse nord-coreenilor. El a mentionat ca Phenianul este din ce in ce mai aproape de a fi capabila sa trimita o racheta cu raza lunga de actiune…

- La reuniunea de la Vancouver a ministrilor de externe, Statele Unite se vor oferi sa intercepteze si sa inspecteze navele considerate suspecte care se indreapta spre Coreea de Nord, a dezvaluit joi Brian Hook, director in Departamentul de Stat american, citat de AFP. "Vom discuta despre o interdictie…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson va participa la o reuniune internationala a ministilor de externe care va avea loc in Canada saptamana viitoare pentru a discuta eforturile diplomatice din Peninsula Coreea, a anuntat joi Departamentul de Stat, relateaza Reuters. Canada gazduieste…

- Funcționarii ruși au început sa lucreze la o criptomoneda ruseasca pentru a permite persoanelor din anturajul lui Putin sa evite sancțiunile financiare internaționale, scrie Financial Times, citat de paginaderusia.ro Publicația menționeaza ca președintele rus Vladimir Putin a instruit…

- Statele Unite si-au exprimat ingrijorarea fata de decizia comisiei electorale din Rusia de a-l opri in mod formal pe liderul opozitiei, Alexei Navalnii. Ministerul de Externe al Rusiei a declarat ca astfel de remarci sunt o „interventie directa in procesul electoral”, relateaza Deutsche Welle.

- Principalul opozant al lui Vladimir Putin, Alexei Navalnii, a anuntat ca a strans suficiente semnaturi pentru a avea sansa de a candida impotriva actualului presedinte al Rusiei la alegerile din luna martie. Sustinatorii lui Navalnii s-au strans, duminica, in 20 de orase din Rusia, relateaza bbc.com.

- Statele Unite ale Americii (SUA) au impus miercuri sanctiuni impotriva liderului cecen prorus Ramzan Kadarov pentru grave incalcari ale drepturilor omului, precum si impotriva mai multor oficiali rusi vizati in cadrul dosarului Serghei Magnitski, juristul rus decedat in inchisoare in 2009, informeaza…

- SUA au folosit luni dreptul de veto impotriva unui proiect de rezolutie al ONU care condamna recunoasterea unilaterala a Ierusalimului de catre Washington drept capitala a Israelului, un text aprobat de catre ceilalti 14 membri ai Consiliului de Securitate, relateaza AFP. Acest vot favorabil formulat…

- Rusia intenționeaza sa iși apere sportivii, inclusiv in fața tribunalelor, a declarat joi președintele rus Vladimir Putin, a carui țara, acuzata de dopaj instituționalizat, a fost exclusa de la Jocurile Olimpice de iarna din 2018, de la PyeongChang, informeaza AFP.Rusia "va coopera" cu Agenția…

- Avioanele de vanatoare ale Statelor Unite au tras cu rachete de semnalizare catre doua avioane rusesti dupa ce acestea din urma au patruns in spatiul aerian controlat de catre Pentagon, a afirmat un purtator de cuvant al departamentului e Aparare american, informeaza BBC News. Ministerul rus al Apararii…

- Statele Unite nu observa nicio retragere semnificativa a efectivelor militare ruse din Siria, in pofida anuntului in acest sens facut de presedintele Rusiei, Vladimir Putin, anunta Departamentul american al Apararii, exprimand scepticism privind anuntul Moscovei.

- Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini a condamnat luni ”toate atacurile impotriva evreilor, peste tot in lume, inclusiv in Europa”, primindu-l la Bruxelles pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, relateaza AFP, conform news.ro.Vizita sefului Guvernului israelian - prima sa vizita…

- Serghei Lavrov si Rex Tillerson s-au intalnit joi, la Viena, cu ocazia reuniunii Consiliului Ministerial al Organizatiei pentru Securitate si Securitate in Europa (OSCE).Serghei Lavrov i-a transmis sefului diplomatiei americane ca Administratia Kim Jong-Un vrea negocieri directe cu Statele…

- Șeful diplomației americane, Rex Tillerson a declarat ca sancțiunile impotriva Rusiei raman valabile pana se vor retrage din Ucraina, scrie Reuters. Sancțiunile Statelor Unite impotriva Moscovei vor ramane in vigoare pana cand Rusia se va retrage din Ucraina, a declarat joi secretarul de stat al Statelor…

- The National Interest a decis sa reflecteze despre confruntarea potențiala dintre infanteria americana și cea rusa. În opinia publicației, în aceasta ciocnire armata va învinge armata care se poate lauda nu numai cu flexibilitatea organizaționala, ci și cu „un avantaj semnificativ…

- Fostul consilier pe probleme de securitate nationala al SUA, Michael Flynn, este pregatit sa depuna marturie ca insusi presedintele Donald Trump i-a cerut sa stabileasca contacte cu rusii pe cand actualul lider al SUA era candidat prezidential, a relatat vineri postul de televiziune ABC News, citat…

- Jared Kushner este „inaltul oficial” al echipei de tranzitie a presedintelui Trump ce a supervizat contactele consilierului pe probleme de securitate Michael Flynn cu ambasadorul Rusiei in Statele Unite si alti oficiali ai statelor membre in Consiliul de Securitate al ONU pentru a bloca o rezolutie…

- Ancheta in cazul presupusei ingerințe ruse a fost impulsionata vineri prin inculparea lui Michael Flynn - fostul consilier pentru securitatea naționala al președintelui american Donald Trump - care a pledat vinovat, recunoscand ca i-a mințit pe anchetatorii FBI, relateaza AFP. O ancheta…

- Rex Tillerson, secretarul american de Stat, a transmis, vineri, un mesaj Romaniei, cu ocazia zilei nationale, sustinand ca Washingtonul este recunoscator pentru parteneriatul strategic pe care il are cu Romania, se arata intr-un comunicat al Departamentului de Stat al SUA, noteaza Mediafax. ”In numele…

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a declarat, marti, ca angajamentul Statelor Unite fata de NATO este neschimbat, din moment ce amenintarile venite dinspre Rusia s-au intensificat, afirmand ca sustinerea Washingtonului pentru Alianta este foarte puternica, relateaza Politico.eu. …

- Secretarul american de stat, Rex Tillerson, a vorbit marti seara despre importanta respectarii statului de drept si a valorilor democratice. Discursul sustinut la Washington a fost despre cooperarea dintre Statele Unite si Europa, in fata provocarilor si amenintarilor actuale.

- USR a cerut, marți, demisia lui Liviu Dragnea si a lui Calin Popescu-Tariceanu de la conducerea celor doua camere ale Parlamentului, dupa ce Departamentul de Stat al SUA și-a exprimat îngrijorarea în legatura cu intenția de modificare a legilor Justitiei în România, informeaza…

- Recent, „supremația americana” in aer a fost pusa la indoiala de sistemele moderne de aparare antiaeriana ruseasca S-400, scrie revista germana Stern. Cu toate acestea, in Statele Unite este in curs de dezvoltare un nou superbombardier strategic B-21, care nu numai «ca va asigura dominația in aer a…

- Primul Ministru israelian, Benjamin Netanyahu, i-a comunicat președintelui rus Vladimir Putin, in timpul unei convorbiri telefonice care a avut loc marți, ca Israelul nu va accepta incercarile Iranului de a prinde radacini in Siria, a comunicat secretarul de presa al președintelui Rusiei.

- Președintele rus Vladimir Putin s-a intalnit luni seara cu președintele sirian Bashar al-Assad in stațiunea Soci, in sud-vestul Rusiei, cu doua zile inaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria, a anunțat marți Kremlinul, relateaza AFP și Reuters. Intre timp, organizatiile neguvernamentale…

- Statele Unite asigura de fapt acopera unitatile Statului Islamic in Siria si doar se face ca lupta impotriva terorismului in Orientul Mijlociu, a acuzat marti Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters.Fortele aeriene americane au incercat sa impiedice atacuri aeriene ruse asupra unor luptatori…

- Rusia ar putea declara unele dintre principalele instituții media internaționale, prcum CNN, Radio Europa Libera sau Deutsche Welle, ”agenți straini” in urma unei legi aflate in prezent in dezbatere in Duma. Un membru al Parlamentului rus, Andrei Isaev membru al Partidului Rusia Unita a declarat pentru…