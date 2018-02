Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte priveste cu oarecare ingrijorare decizia serviciilor de informatii americane de a il cataloga drept o amenintare la adresa democratiei, a declarat purtatorul de cuvant al Administratiei prezidentiale de la Manila, citat de agentia Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat duminica Iranul in legatura cu orice agresiune, aratand un fragment prezentat ca o bucata dintr-o drona care ar fi provenit din Siria, doborata...

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca vrea un acord de Brexit care sa functioneze pentru companiile din Marea Britanie, dar si pentru cele din restul Uniunii Europene, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca vrea un acord de Brexit care sa functioneze pentru companiile din Marea Britanie, dar si pentru cele din restul Uniunii Europene, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Presedintele american Donald Trump il va primi pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Alba pe 5 martie, au declarat vineri oficiali americani, relateaza Reuters. 'Presedintele (Trump) are o relatie extraordinara cu premierul (Netanyahu) si asteapta cu nerabdare sa il intalneasca', a afirmat…

- Presedintele american Donald Trump il va primi pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Alba pe 5 martie, au declarat vineri oficiali americani, relateaza Reuters. 'Presedintele (Trump) are o relatie extraordinara cu premierul (Netanyahu) si asteapta cu nerabdare sa il intalneasca',…

- Premierul grec Alexis Tsipras a declarat, joi, ca Grecia nu va tolera niciun fel de amenintare la adresa integritatii sale teritoriale, dupa ce, luni seara, o nava turca a lovit o nava greceasca de patrulare din Marea Egee, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Mesajul nostru acum, maine…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata seara ca Israelul ca va face orice este necesar pentru a-si proteja suveranitatea si securitatea, dupa ce un atac anti-aerian a doborat un avion de lupta israelian ce se intorcea de la un raid de bombardamente asupra pozitiilor detinute de Iran…

- Dupa ce guvernul condus de Benjamin Netanyahu și-a anunțat intențiile de a deporta mii de refugiați africani, mai multe proteste care cereau anularea planului au izbucnit in statul din Orientul Mijlociu. Premierul israelian l-a acuzat pe miliardarul George Soros ca ar fi in spatele manifestațiilor,…

- Autoritatile israeliene au inceput sa distribuie notificari catre 20.000 de imigranti africani, toti barbati, prin care sunt avertizati ca au la dispozitie doua luni sa paraseasca tara altfel risca sa intre la inchisoare, informeaza Reuters. Guvernul prim-ministrului Benjamin Netanyahu ofera imigrantilor…

- Premierul britanic Theresa May i-a avertizat pe cetatenii europeni care vor sosi in Regatul Unit dupa Brexit-ul de anul viitor ca ar putea sa nu beneficieze de unele drepturi, o pozitie care anunta o confruntare cu Uniunea Europeana cu privire la tratamentul acordat europenilor in perioada de tranzitie,…

- Premierul danez, Lars Lokke Rasmussen, a cerut miercuri Consiliului Europei masuri care sa permita instantelor nationale o expulzare mai facila a infractorilor straini, solicitarea sa fiind facuta cu referire la cazul unor romani care nu pot fi expulzati din Danemarca din cauza conditiilor din inchisorile…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, va participa saptamana aceasta la Forumul Economic Mondial de la Davos, a confirmat marti Casa Alba. Consilierul prezidential pentru securitate nationala, H.R. McMaster, citat de Reuters, a precizat ca Trump se va intalni in Elvetia cu premierul israelian,…

- Ministerul de Externe rus a acuzat joi oficiali americani de scurgere de informatii financiare confidentiale catre media despre diplomati rusi aflati in post in Statele Unite ale Americii (SUA) si a cerut ca cei responsabili sa fi pedepsiti, relateaza agentia Reuters. In cursul acestei…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a contrazis miercuri pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, care afirmase in aceeasi zi ca mutarea la Ierusalim a ambasadei americane in Israel se va produce in maximum un an.Intr-un interviu acordat in exclusivitate agentiei Reuters, Trump…

- Premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau, a declarat, miercuri seara, intr-o emisiune la TVR 1, vicepresedintele Partidului Social Democrat (PSD), Ecaterina Andronescu.

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvant al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul, relateaza…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat, in cadrul unei intalniri la Ierusalim cu ambasadorii NATO, ca serviciile secrete israeliene au contribuit la dejucarea „a zeci de atacuri teroriste majore in Europa“, unele implicand aviatia civila, relateaza „Times of Israel“.

- Serviciile secrete israeliene au contribuit la prevenirea a zeci de atacuri teroriste majore in Europa, a declarat marti premierul Benjamin Netanyahu, la o intalnire la Ierusalim cu ambasadorii statelor membre ale NATO, potrivit DPA, citat de Agerpres.ro.

- Serviciile secrete israeliene au contribuit la prevenirea a zeci de atacuri teroriste majore in Europa, a declarat marti premierul Benjamin Netanyahu, la o intalnire la Ierusalim cu ambasadorii statelor membre ale NATO, potrivit DPA. "Unele dintre ele ar fi putut fi atacuri in masa, de tipul celor…

- Serviciile secrete israeliene au contribuit la prevenirea a zeci de atacuri teroriste majore in Europa, a declarat marti premierul Benjamin Netanyahu, la o intalnire la Ierusalim cu ambasadorii statelor membre ale NATO, potrivit DPA. "Unele dintre ele ar fi putut fi atacuri in masa, de…

- Serviciile de informatii din Franta sunt vizate de o ancheta pentru neglijenta. Mai exact, parchetul din Paris vrea sa afle daca au fost neglijate date despre autorul unui atentat jihadist din 2016. Dosarul a fost deschis in urma unei anchete de presa.

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat miercuri la CCN Turk ca premierul israelian Benjamin Netanyahu si presedintele american Donald Trump sustin protestele antiguvernamentale din Iran, relateaza agentia Reuters. Cavusoglu a mai spus, potrivit canalului de televiziune,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a multumit Guatemalei, stat situat in Africa Centrala, pentru decizia de a isi muta ambasada la Ierusalim, in timp ce palestinienii declara ca acesta se afla in "partea gresita a istoriei", informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat luni decizia Guatemalei de a-si muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim si a estimat ca si alte state vor urma acest exemplu, dupa ce presedintele Donald Trump a hotarat o masura similara recunoscand Ierusalimul drept capitala statului Israel, transmite…

- Autoritatile israeliene au arestat trei turisti turci in Ierusalim, in urma unui incident intamplat la intrarea intr-un loc sfant al musulmanilor, a declarat, sambata, un purtator de cuvant al politiei locale, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Premierul spaniol Mariano Rajoy a exclus vineri convocarea de alegeri nationale dupa ce separatistii catalani au castigat un vot regional, impiedicand incercarea sa de a solutiona cea mai grava criza politica care a afectat tara in ultimele decenii, relateaza Reuters. Rajoy mizase pe faptul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a descris ONU drept o "casa a minciunilor", joi, inaintea votului Adunarii Generale, ce vizeaza un proiect de rezolutie care cere Statelor Unite sa-si retraga recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Statul Israel…

- "Aceasta decizie reafirma faptul ca palestinienii beneficiaza de sprijinul international pentru cauza lor dreapta. Ne vom continua eforturile la ONU si la alte forumuri internationale pentru a pune capat ocupatiei (israeliene) si pentru a crea un stat palestinian cu capitala Ierusalimul de Est",…

- Premierul britanic Theresa May si-a exprimat joi sprijinul pentru Polonia, tara supusa criticilor din partea Uniunii Europene ca urmare a controversatelor legi privind reforma sistemului judiciar polonez, in opinia sa constitutia poloneza fiind o problema exclusiva a Varsoviei, relateaza Reuters.Comisia…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a descris ONU drept o "casa a minciunilor", joi, inaintea votului Adunarii Generale, ce vizeaza un proiect de rezolutie care cere Statelor Unite sa-si retraga recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a calificat Organizatia Natiunile Unite drept o 'casa a minciunilor', înaintea votului de joi asupra unui proiect de rezolutie care cere SUA sa-si retraga decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP si Reuters. 'Statul…

- Agentiile americane de informatii au avertizat Rusia in legatura cu un complot terorist major planuit in Sankt Petersburg, permitand Moscovei sa contracareze un atac care ar fi putut ucide "un numar mare de persoane", a declarat duminica Casa Alba, potrivit Reuters.

- "Liderii UE reitereaza angajamentul lor ferm in favoarea solutiei a doua state (israelian si palestinian) si, in acest context, pozitia UE asupra Ierusalimului ramane neschimbata", a scris Tusk, pe Twitter, in cursul summitului european de la Bruxelles. Chestiunea extrem de sensibila…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat intr-o vizita la Bruxelles, a salutat decizia presedintelui american Donald Trump,de a recunoaste Ierusalimul drept capitala tarii sale si a spus ca se asteapta ca tarile europene sa ii urmeze exemplul, noteaza Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat intr-o vizita in UE, a declarat ca se asteapta ca tarile europene sa urmeze exemplul Statelor Unite privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat in vizita la Bruxelles, a salutat luni anunțul președintelui american Donald Trump de recunoaștere a Ierusalimului drept capitala a statului Israel și a declarat ca se așteapta ca țarile europene sa urmeze exemplul SUA, transmit Reuters, AFP și DPA. …

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat in vizita la Bruxelles, a salutat luni anuntul presedintelui american Donald Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a statului Israel si a declarat ca se asteapta ca tarile europene sa urmeze exemplul SUA, transmite Reuters, conform agerpres.ro.…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat in vizita la Bruxelles, a salutat luni anunțul președintelui american Donald Trump de recunoaștere a Ierusalimului drept capitala a statului Israel și a declarat ca se așteapta ca țarile europene sa urmeze exemplul SUA, transmite Reuters. Înaintea…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, duminica, dupa o intrevedere cu presedintele francez Emmanuel Macron, ca tara sa va putea sa progreseze daca palestinienii vor recunoaste realitatea ca Ierusalimul este capital Israelului, relateaza News.ro citand Le Figaro.

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, aflat duminica la Paris, a afirmat ca nu ia ''lectii de moralitate'' de la presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, dupa ce liderul de la Ankara a criticat Israelul in weekend, relateaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres.Vezi si: Ambasadorul SUA arunca…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, aflat duminica la Paris, a afirmat ca nu ia ''lecții de moralitate'' de la președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, dupa ce liderul de la Ankara a criticat Israelul in weekend, relateaza Reuters și AFP. ''Domnul Erdogan a atacat Israelul. Nu obișnuiesc…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca reacția Europei la decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului este una ipocrita și dezvaluie "duble standarde", informeaza duminica dpa. "Chiar daca respect Europa,…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite ar urma sa se reunesca de urgenta maine, la cererea a 8 state, dupa anuntul presedintelui american, Donald Trump privind orasul Ierusalim. Ieri, liderul de la Casa Alba, a afirmat ca Statele Unite recunosc Ierusalim-ul drept capitala a statului Israel si a…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu nu a facut nicio mențiune in legatura cu chestiunea Ierusalimului intr-un discurs susținut miercuri in cadrul unei conferințe diplomatice, in contextul in care președintele american Donald Trump se pregatește sa recunoasca Orașul Sfant drept capitala a Israelului,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu nu a facut nicio mentiune in legatura cu chestiunea Ierusalimului intr-un discurs sustinut miercuri in cadrul unei conferinte diplomatice, in contextul in care presedintele american Donald Trump se pregateste sa recunoasca Orasul Sfant drept capitala a Israelului,…

- Premierul britanic, Theresa May, a fost ținta unui complot terorist dejucat, potrivit relatarilor de presa de marți seara.Șeful Serviciului de informații MI5, Andrew Parker, i-a informat anterior, marți, pe membrii cabinetului britanic asupra presupusului complot, scrie Agerpres.ro.

- Intrebat joi daca a avut o discutie cu ministrul Carmen Dan, dupa ce a inceput ancheta Politiei legat de dispozitivul gasit in casa demnitarului, premierul Mihai Tudose a declarat: "recunosc ca nu. Este o ancheta in curs, deci nu comentam. Daca domnia sa simtea nevoia, ma suna. Asa sa o intreb ce…

- Un tren de pasageri a deraiat miercuri în provincia spaniola Sevilla, 21 de persoane fiind ranite, între care una grav, au anuntat serviciile de urgenta din Andaluzia, relateaza Reuters. Trenul se deplasa între Malaga si Sevilla si a deraiat în orasul Arahal din…

- Uniunea Europeana este ''complet confuza'' de cand Marea Britanie a votat pentru ieșirea din blocul comunitar și trebuie sa-și revizuiasca viziunea privind extinderea sa și locul Turciei in acest sens, a declarat luni, la Londra, premierul turc Binali Yildirim, relateaza Reuters. Lansate…