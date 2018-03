Stiri pe aceeasi tema

- Politia israeliana l-a audiat luni pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu cu privire la afacerile sale cu cea mai mare companie de telecomunicatii din Israel, conform Israel Radio, scrie Reuters conform News.ro . Este pentru a doua oara cand premierul este chestionat in cadrul investigatiei. El este suspectat…

- Politistii israelieni s-au deplasat luni dimineata la resedinta de la Ierusalim a premierului Benjamin Netanyahu pentru a-l interoga intr-una din anchetele de coruptie care il vizeaza pe seful guvernului, transmit AFP si dpa, citand presa israeliana, potrivit agerpres.ro. Netanyahu este interogat…

- Politistii israelieni s-au deplasat luni dimineata la resedinta de la Ierusalim a premierului Benjamin Netanyahu pentru a-l interoga intr-una din anchetele de coruptie care il vizeaza pe seful guvernului, transmit AFP si dpa, citand presa israeliana. Netanyahu este interogat in cazul Bezeq,…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a acuzat politia ca face presiuni asupra martorilor cu intentia de a-l "murdari", potrivit unei inregistrari video publicate miercuri pe pagina sa de Facebook, relateaza AFP. In aceasta prima reactie directa de la anuntul ca fostul sau consilier Nir Hefetz…

- In aceasta prima reactie directa de la anuntul ca fostul sau consilier Nir Hefetz va depune marturie impotriva lui, Benjamin Netanyahu a afirmat ca, "inventand martori" impotriva lui, se urmareste, de fapt, "sa fie murdarit, chiar si cu pretul minciunilor".Prim-ministrul, aflat in vizita…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a acuzat politia ca face presiuni asupra martorilor cu intentia de a-l "murdari", potrivit unei inregistrari video publicate miercuri pe pagina sa de Facebook, relateaza AFP. In aceasta prima reactie directa de la anuntul ca fostul sau consilier…

- Presedintele american, Donald Trump, s-a intalnit cu prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, luni, pentru a cincea oara in ultimul an. In timpul intalnirii, Trump a avertizat ca nu va fi pace daca palestinienii nu se vor intoarce la negocieri, scrie Haaretz.Presedintele si sotia sa…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si sotia sa au fost audiati vineri dimineata de politie, într-un dosar de coruptie, în care este implicata cea mai mare companie de telecomunicatii din tara, Bezeq.

- Politia israeliana l-a chestionat vineri, la domiciliu, pe premierul Benjamin Netanyahu pentru prima data într-un caz de coruptie în care este implicata cea mai mare companie de telecomunicatii din tara, Bezeq, a relatat Radio Israel, preluat de Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost interogat, vineri, de catre politisti intr-un caz de coruptie care vizeaza cea mai importanta companie de telecomunicatii din tara, Bezeq, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Proprietarii grupului Bezeq Telecom le-ar fi oferit lui Netanyahu si sotiei sale, Sara, acoperire mediatica favorabila pe site-ul de stiri pe care il controleaza, in schimbul unor favoruri din partea institutiilor de reglementare din domeniul comunicatiilor. Conform unor media israeliene citate de…

- Se strange latul pentru premierul israelian Benjamin Netanyahu! Anchetatorii l-au audiat vineri dimineata la resedinta sa din Ierusalim in cazul dosarului de corupție Bezeq , cu o zi inainte ca premierul sa inceapa o calatorie diplomatica saptamanala in Statele Unite. In timp ce poliția vorbea cu…

- Turneul printului William, duce de Cambridge - al doilea in ordinea succesiunii la tronul Regatului Unit - il va purta si in Iordania, a indicat palatul. 'Aceasta vizita are loc la solicitarea guvernului Majestatii Sale si a fost bine primita de autoritatile israeliene, iordaniene si palestiniene',…

- Patru barbati au fost arestati in iulie anul trecut in metropola australiana in legatura cu un presupus complot terorist care presupunea imbarcarea unei bombe ascunse intr-o masina de tocat carne pe o cursa cu destinatia Abu Dhabi. Ministrul securitatii interne Peter Dutton a mentionat…

- Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Israelului, nu se oprește din a critica „nebunia completa, parte din vanatoarea de vrajitoare” pe care o vede in acuzațiile de corupție care i se aduc. In ceea ce ar putea fi o lovitura de grație in defavoarea premierului, un apropiat de mare incredere de-al lui ar…

- Mesaj inedit al premierului israelian Benjamin Netanyahu la adresa Iranului, de la tribuna conferintei de securitate de la Munchen. Liderul de la Ierusalim a acuzat Iranul ca a incalcat spatiul aerian al Israelului cu o drona. Iar drept dovada a adus chiar o bucata din aparatul de zbor, pe care armata…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a adus in cadrul conferintei de securitate de la Munchen o bucata de drona daramata de armata israeliana, acuzand astfel Iranul ca a incalcat spatiul aerian al Israelului.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat duminica Iranul in legatura cu orice agresiune, aratand un fragment prezentat ca o bucata dintr-o drona care ar fi provenit din Siria, doborata saptamana trecuta deasupra teritoriului israelian, relateaza AFP. "Nu testati determinarea Israelului!",…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat duminica Iranul in legatura cu orice agresiune, aratand un fragment prezentat ca o bucata dintr-o drona care ar fi provenit din Siria, doborata saptamana trecuta deasupra teritoriului israelian, relateaza AFP. 'Nu testati determinarea Israelului!',…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat duminica Iranul in legatura cu orice agresiune, aratand un fragment prezentat ca o bucata dintr-o drona care ar fi provenit din Siria, doborata saptamana trecuta deasupra teritoriului israelian, relateaza AFP. "Nu testati determinarea Israelului!",…

- Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki a afirmat sambata ca evreii s-au numarat printre faptasii Holocaustului, iar omologul sau israelian, Benjamin Netanyahu, l-a criticat aspru, spunand ca da dovada de „inabilitate de a intelege istoria”.

- Directorul general al Postei Romane, Elena Petrascu, a demisionat joi din functie, fiind numita secretar general la Ministerul Transporturilor, au declarat, pentru News.ro, reprezentanti ai companiei.Mandatul Elenei Petrascu la conducerea Postei Romane urma sa expire in luna aprilie. Ea…

- 'Pot sa va asigur: coalitia este stabila si nici eu, nici nimeni (altcineva) nu avem un proiect de alegeri (anticipate). Vom continua sa lucram impreuna pentru binele cetatenilor nostri israelieni pana la sfarsitul mandatului', in 2019, a declarat Netanyahu intr-un discurs la Tel Aviv. Marti,…

- Politia israeliana a recomandat marti ca premierul Benjamin Netanyahu sa fie inculpat de coruptie in doua cazuri, dupa doi ani de ancheta. Este vorba depre "cazul 1000" - in care Netanyahu este suspectat ca a acceptat cadouri scumpe de la binefacatori, si "cazul 2000" - in care premierul este acuzat…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni ca discuta "de ceva timp" cu Administratia americana despre proiectul de anexare de colonii in Cisiordania ocupata, potrivit unuia dintre purtatorii sai de cuvant, informeaza AFP. "Cu privire la anexare, pot sa va spun ca deja de ceva timp eu discut…

- Fortele de Aparare ale Israelului au vizat sistemele iraniene de control din Siria care au lansat o drona in spatiul aerian israelian, a declarat un purtator de cuvant militar israelian, locotenent colonelul Jonathan Conricus. El adaugat ca apararea antiaeriana siriana a doborat un avion F-16,…

- Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a acordat zilele trecute un interviu pentru STIRIPESURSE.RO. Din biroul sau din Ierusalim, Netanyahu a vorbit despre chestiunea mutarii unor ambasade de la Tel Aviv la Ierusalim, dupa anunțul in acest sens facut de Doland Trump, despre ISIS, Iran, dar…

- Se tulbura apele și in interiorul ALDE, un partid mic, pentru care fiecare ales local conteaza in raportul de forțe la nivel național. Primarul din Medgidia, Valentin Vrabie, a demisionat din ALDE și arata ca s-a saturat sa faca parte dintr-un partid de oameni mici care se mulțumesc sa fie slugi…

- La aproape 40 de ani de la moartea in circumstante misterioase a actritei americane Natalie Wood, politia l-a numit pe sotul de atunci al vedetei, Robert Wagner, ''persoana de interes'' in acest caz, potrivit relatarilor de joi ale postului de televiziune american CBS, preluate de…

- Benjamin Netanyahu, prim-ministrul statului Israel, vorbește intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO despre decizia președintelui Donald Trump de a muta Ambasada SUA de la Tel Aviv la Ierusalim, recunoscand astfel Ierusalimul drept capitala Israelului. Netanyahu dezvaluie ca exista discuții diplomatice…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat în vizita la Moscova, a acuzat luni Iranul ca doreste sa 'distruga' statul evreu, relateaza AFP. Iranul 'intentioneaza sa ne distruga', a declarat premierul israelian, într-un discurs rostit alaturi de presedintele rus Vladimir…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat, miercuri, ca este de parere ca SUA vor muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim in mai putin de un an, intrand in contradictie cu declaratiile oficialilor americani, infomeaza site-ul postului France24.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat miercuri ca SUA isi vor muta intr-un an ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, relateaza dpa, citata de Agerpres. Calendarul inaintat de premierul israelian diferita drastic de cel lansat de oficiali ai Casei Albe, care au spus ca o astfel de miscare ar…

- Premierul și ministrul de Interne ai României au opinii diferite privind scandalul declanșat de polițistul-pedofil. Arestarea lui Eugen Stan, un polițist care a recunoscut mai multe fapte de pedofilie, „a tulburat țara”, scrie Euronews. Dupa ce a agresat…

- Cu cel mai recent sondaj de opinie aratand ca cei mai multi polonezi vor ca tara lor sa ramana in UE, guvernul de la Varsovia s-a remaniat in profunzime, masura interpretata ca un pas spre calmarea conflictului cu Comisia Europeana. Tot guvernul polonez incearca sa dea tarii imaginea unei ecomomii…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat, in cadrul unei intalniri la Ierusalim cu ambasadorii NATO, ca serviciile secrete israeliene au contribuit la dejucarea „a zeci de atacuri teroriste majore in Europa“, unele implicand aviatia civila, relateaza „Times of Israel“.

- Serviciile secrete israeliene au contribuit la prevenirea a zeci de atacuri teroriste majore in Europa, a declarat marti premierul Benjamin Netanyahu, la o intalnire la Ierusalim cu ambasadorii statelor membre ale NATO, potrivit DPA. "Unele dintre ele ar fi putut fi atacuri in masa, de…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o convorbire telefonica cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu. Discutia a fost initiata de seful executivului din Israel si a vizat problema mutarii ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut vineri, 5 ianuarie a.c., o convorbire telefonica cu prim-ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu, la inițiativa acestuia din urma. Discuția a vizat stadiul și perspectivele de dezvoltare ale relațiilor dintre Romania și Statul Israel, respectiv evoluțiile…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut vineri o discutie telefonica cu prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, in care seful statului roman a spus ca pozitia tarii noastre fata de statutul orasului Ierusalim ramane conforma cu cea stabilita prin rezolutiile Consiliului de Securitate ...

- Președintele României Klaus Iohannis, a avut vineri, o convorbire telefonica cu Prim-ministrul Statului Israel, domnul Benjamin Netanyahu, la inițiativa acestuia din urma, anunța Administrația Prezidențiala.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a exprimat sprijinul pentru demonstratiile din Iran, luni, folosindu-se de proteste pentru a ataca din nou conducerea de la Teheran, inamic al Israelului, transmite DPA. "Iranieni curajosi ies pe strazi", a spus el intr-un mesaj in engleza transmis…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a exprimat el luni sprijinul pentru demonstratiile din Iran, folosindu-se de proteste pentru a ataca din nou conducerea de la Teheran, inamic al Israelului, transmite DPA. Citeste si: Trump se implica in razboiul din Iran si da SEMNALUL: 'Este timpul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a exprimat el luni sprijinul pentru demonstratiile din Iran, folosindu-se de proteste pentru a ataca din nou conducerea de la Teheran, inamic al Israelului, transmite DPA. "Iranieni curajosi ies pe strazi", a spus el intr-un mesaj in engleza transmis…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat miercuri miscarea islamista palestiniana Hamas impotriva oricarei escaladari, amenintand ca va recurge la toate mijloacele pentru a-si apara tara, relateaza AFP.Premierul a lansat acest avertisment in urma unei cresteri bruste a tensiunii…

- Premierul a lansat acest avertisment in urma unei cresteri bruste a tensiunii si violentelor provocate de decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului.De la acest anunt din 6 decembrie, 12 palestinieni au fost ucisi in cursul unor confruntari…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a multumit Guatemalei, stat situat in Africa Centrala, pentru decizia de a isi muta ambasada la Ierusalim, in timp ce palestinienii declara ca acesta se afla in "partea gresita a istoriei", informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.