Benjamin Netanyahu: Israelul va face orice este necesar pentru a se apara impotriva agresiunilor

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a sustinut intr-o declaratie televizata sambata dreptul tarii sale de a se apara de Iran, informeaza Reuters. El a precizat ca a discutat cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin si cu secretarul de stat american, Rex Tillerson. Presedintelui rus "i-am repetat…

- Israelul a avertizat sambata ca Iranul si Siria “se joaca cu focul”, precizand ca nu doreste sa se ajunga la o escaladare dar ca este pregatit pentru orice eventualitate dupa o crestere brusca a tensiunilor cu statul vecin Siria, relateaza AFP, citat de Agerpres. “Nu dorim o escaladare, dar suntem…

- Bateriile anti-aeriene siriene au doborat sambata un avion de lupta israelian, a anuntat armata. Incidentul vine dupa ce Israelul a interceptat o drona iraniana lansata din Siria si a lovit o tinta iraniana din Siria, transmite Reuters. Acesta este unul dintre cele mai grave incidente in care sunt implicate…

- Coalitia condusa de SUA impotriva ISIS a lansat mai multe atacuri aeriene impotriva "fortelor pro-guvernamentale din Siria", ca raspuns la un atac neprovocat asupra cartierului general al Fortelor Democratice Siriene, relateaza Reuters.

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, l-a criticat aspru pe seful politiei din Israel, dupa ce acesta a afirmat ca „elemente puternice“ au trimis anchetatori privati intr-o aparenta tentativa de a-i discredita pe ofiterii care il investigheaza pe seful executivului, relateaza dpa international.

- Coalitia condusa de SUA impotriva Statului Islamic a anuntat miercuri ca a lansat atacuri aeriene impotriva "fortelor pro-guvernamentale din Siria" care au atacat neprovocat cartierul general al Fortelor Democratice Siriene (FDS), informeaza Reuters. Coalitia arata intr-o declaratie de presa ca militari…

- Președintele turicie, Recep Tayyip Erdogan, acuza ca Statele Unite lucreaza impotriva intereselor Turciei, Iranului și, posibil, a Rusiei, in nordul Siriei, unde americanii trimit suport militar pentru forțele kurde. ”Daca SUA susțin ca vor trimite 5.000 de camioane și 2.000 de avioane cargo pline de…

- Rusia dispune de masuri care pot fi luate impotriva Statelor Unite intr-o batalie a sanctiunilor, dar deocamdata nu va face nicio miscare, sustine ministrul adjunct de Externe, Sergei Ryabkov in ziarul Izvestia, informeaza Reuters. Avand in vedere ca relatiile dintre cele doua tari sunt reci in urma…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a insistat duminica asupra faptului ca tara sa va face "tot ceea ce este nevoie pentru a se apara", la o zi dupa publicarea unei articol in care se relata despre zeci de raiduri israeliene impotriva jihadistilor din Sinaiul egiptean, informeaza AFP, conform…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca va legaliza o asezare construita ilegal in Cisiordania ca raspuns la uciderea unui rabin ce locuia in aceasta comunitate, informeaza site-ul postului France 24.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a insistat duminica asupra faptului ca tara sa va face "tot ceea ce este nevoie pentru a se apara", la o zi dupa publicarea unei articol in care se relata despre zeci de raiduri israeliene impotriva jihadistilor din Sinaiul egiptean, informeaza AFP. …

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a intrerupt in mod public pe ministrul german de Externe Sigmar Gabriel pentru a-l corecta cu privire la pozitia Guvernului israelian referitoare a crearea unui stat palestinian care sa coexiste cu Israelul, relateaza AFP. ”Stiti ca Germania este foarte favorabila…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a plecat luni dimineata la Moscova pentru a se intalni cu presedintele rus Vladimir Putin si a-l avertiza ca Iranul incearca "sa transforme Libanul intr-un sit gigantic de rachete", relateaza Xinhua. In remarcile sale inainte de plecare, Netanyahu…

- Premierul italian Paolo Gentiloni i-a transmis presedintelui american Donald Trump ca liderii isi pot apara interesele propriilor tari, insa trebuie sa aiba in vedere respectarea acordurilor internationale, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Guvernul Indiei a decis sa reia contractul de cumparare din Israel a unor rachete dirijate antitanc Spike, a anuntat miercuri premierul israelian Benjamin Netanyahu, citat de Reuters, dupa discutii cu omologul sau indian, Narendra Modi. Netanyahu, aflat in vizita in India, a declarat ca…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat miercuri ca SUA isi vor muta intr-un an ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, relateaza dpa, citata de Agerpres. Calendarul inaintat de premierul israelian diferita drastic de cel lansat de oficiali ai Casei Albe, care au spus ca o astfel de miscare ar…

- Rusia dispune de suficiente forte ramase in Siria pentru a face fata posibilelor atacuri asupra bazelor sale, a declarat marti un purtator de cuvant al Kremlinului, relateaza Reuters. "Contingentul care ramane, infrastructura militara care ramane, la bazele militare de la Hmeimim si Tartous,…

- Klaus Iohannis a avut, vineri, o convorbire telefonica cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, la initiativa acestuia din urma, despre evolutiile legate de adoptarea, la 21 decembrie 2017, la nivelul Adunarii Generale a ONU, a proiectului de rezolutie pe tema statutului Ierusalimului.

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat miercuri la CCN Turk ca premierul israelian Benjamin Netanyahu si presedintele american Donald Trump sustin protestele antiguvernamentale din Iran, relateaza agentia Reuters. Cavusoglu a mai spus, potrivit canalului de televiziune,…

- Parlamentul israelian a ratificat, joi, o lege care interzice politiei sa ofere detalii cu privire la o ancheta, deputatii din opozitie fiind de parere ca legea reprezinta o incercare de a controla examinarea probelor de coruptie impotriva premierului Benjamin Netanyahu, relateaza site-ul Reuters.

- In Irak si in Siria se afla in prezent mai putin de 1.000 de combatanti ai gruparii Stat Islamic (SI), respectiv o treime din numarul estimat in urma cu numai trei saptamani, a indicat miercuri coalitia internationala sub comanda SUA care lupta impotriva organizatiei extremiste sunite, relateaza…

- Israelul isi va anunta oficial intentia de a se retrage din UNESCO (organizatia Natiunilor Unite pentru educatie, stiinta si cultura) inainte de sfarsitul acestui an, a afirmat duminica premierul israelian Benjamin Netanyahu, transmit dpa si EFE.Un purtator de cuvant al Ministerului de Externe…

- Israelul isi va anunta oficial intentia de a se retrage din UNESCO (organizatia Natiunilor Unite pentru educatie, stiinta si cultura) inainte de sfarsitul acestui an, a afirmat duminica premierul israelian Benjamin Netanyahu, transmit dpa si EFE. Un purtator de cuvant al Ministerului de Externe israelian…

- Israelul îsi va anunta oficial intentia de a se retrage din UNESCO (organizatia Natiunilor Unite pentru educatie, stiinta si cultura) înainte de sfârsitul acestui an, a afirmat duminica premierul israelian Benjamin Netanyahu, transmit dpa si EFE. Un purtator de cuvânt al Ministerului…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a descris ONU drept o "casa a minciunilor", joi, inaintea votului Adunarii Generale, ce vizeaza un proiect de rezolutie care cere Statelor Unite sa-si retraga recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Statul Israel…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a descris ONU drept o "casa a minciunilor", joi, inaintea votului Adunarii Generale, ce vizeaza un proiect de rezolutie care cere Statelor Unite sa-si retraga recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a calificat Organizatia Natiunile Unite drept o 'casa a minciunilor', înaintea votului de joi asupra unui proiect de rezolutie care cere SUA sa-si retraga decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP si Reuters. 'Statul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat intr-o vizita la Bruxelles, a salutat decizia presedintelui american Donald Trump,de a recunoaste Ierusalimul drept capitala tarii sale si a spus ca se asteapta ca tarile europene sa ii urmeze exemplul, noteaza Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat intr-o vizita in UE, a declarat ca se asteapta ca tarile europene sa urmeze exemplul Statelor Unite privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat in vizita la Bruxelles, a salutat luni anunțul președintelui american Donald Trump de recunoaștere a Ierusalimului drept capitala a statului Israel și a declarat ca se așteapta ca țarile europene sa urmeze exemplul SUA, transmit Reuters, AFP și DPA. …

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat in vizita la Bruxelles, a salutat luni anuntul presedintelui american Donald Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a statului Israel si a declarat ca se asteapta ca tarile europene sa urmeze exemplul SUA, transmite Reuters, conform agerpres.ro.…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat in vizita la Bruxelles, a salutat luni anunțul președintelui american Donald Trump de recunoaștere a Ierusalimului drept capitala a statului Israel și a declarat ca se așteapta ca țarile europene sa urmeze exemplul SUA, transmite Reuters. Înaintea…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, aflat duminica la Paris, a afirmat ca nu ia ''lectii de moralitate'' de la presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, dupa ce liderul de la Ankara a criticat Israelul in weekend, relateaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres.Vezi si: Ambasadorul SUA arunca…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, aflat duminica la Paris, a afirmat ca nu ia ''lecții de moralitate'' de la președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, dupa ce liderul de la Ankara a criticat Israelul in weekend, relateaza Reuters și AFP. ''Domnul Erdogan a atacat Israelul. Nu obișnuiesc…

- Mii de persoane au participat, sambata seara, la Tel Aviv, la un protest anticoruptie si fata de premierul Benjamin Netanyahu, care este anchetat pentru presupuse fapte de abuz de putere, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca reactia Europei la decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului este una ipocrita si dezvaluie "duble standarde", informeaza duminica dpa, scrie agerpres.ro. "Chiar daca respect Europa,…

- Cateva sute de persoane au manifestat sambata in Franța impotriva recunoașterii Ierusalimului drept capitala a statului Israel de catre Statele Unite și a sosirii premierului israelian Benjamin Netanyahu duminica la Paris, relateaza AFP. La Paris, circa 400 de persoane s-au adunat în…

- ''Forțele noastre controleaza complet granița irakiano-siriana și anunț deci incheierea razboiului impotriva Daesh'', acronim in limba araba al SI, a declarat premierul la Bagdad, in deschiderea unei conferințe organizate de sindicatul irakian al jurnaliștilor. Coaliția internaționala condusa…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu nu a facut nicio mențiune in legatura cu chestiunea Ierusalimului intr-un discurs susținut miercuri in cadrul unei conferințe diplomatice, in contextul in care președintele american Donald Trump se pregatește sa recunoasca Orașul Sfant drept capitala a Israelului,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu nu a facut nicio mentiune in legatura cu chestiunea Ierusalimului intr-un discurs sustinut miercuri in cadrul unei conferinte diplomatice, in contextul in care presedintele american Donald Trump se pregateste sa recunoasca Orasul Sfant drept capitala a Israelului,…

- Aproximativ 20.000 de israelieni au manifestat, sambata, la Tel Aviv, impotriva coruptiei din Guvern si a premierului Benjamin Netanyahu, care face obiectul unei anchete penale pentru abuz de putere, relateaza Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost invitat la o intalnire ''informala'' cu cei 28 de miniștri ai Afacerilor Externe din UE prevazuta sa aiba loc la 11 decembrie la Bruxelles pe fondul unor tensiuni sporite privind colonizarea, a afirmat marți o purtatoare de cuvant a UE, relateaza AFP.…

- Primul Ministru israelian, Benjamin Netanyahu, i-a comunicat președintelui rus Vladimir Putin, in timpul unei convorbiri telefonice care a avut loc marți, ca Israelul nu va accepta incercarile Iranului de a prinde radacini in Siria, a comunicat secretarul de presa al președintelui Rusiei.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat ca a ajuns la un 'acord international' nespecificat care ii va permite Israelului sa deporteze circa 40.000 de solicitanti de azil africani, fara consimtamantul lor, relateaza dpa, conform agerpres.ro. ''Gratie unui acord international, aceasta…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat ca a ajuns la un 'acord internațional' nespecificat care ii va permite Israelului sa deporteze circa 40.000 de solicitanți de azil africani, fara consimțamantul lor, relateaza dpa. ''Grație unui acord internațional, aceasta masura…

- Coalitia ce lupta impotriva Statului Islamic (SI) in Siria s-a opus unui acord ce ar fi permis combatantilor gruparii militante sa se salveze retragandu-se din fostul lor bastion Raqqa, a anuntat joi armata franceza, relateaza Reuters. De asemenea, coalitia nu a putut sa lanseze lovituri aeriene…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a propus ca Israelul sa furnizeze prin intermediul Crucii Rosii ajutor medical victimelor seismului care s-a soldat cu peste 400 de morti in Irak si mai ales in Iran, tara considerata inamic al statului israelian, informeaza miercuri AFP, conform agerpres.ro. …

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a propus ca Israelul sa furnizeze prin intermediul Crucii Roșii ajutor medical victimelor seismului care s-a soldat cu peste 400 de morți in Irak și mai ales in Iran, țara considerata inamic al statului israelian, informeaza miercuri AFP. 'Dupa ce am…

- Statele Unite de fapt acopera unitatile Statului Islamic in Siria si doar se face ca lupta impotriva terorismului in Orientul Mijlociu, a acuzat marti Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters. Fortele aeriene americane au incercat sa impiedice atacuri aeriene ruse asupra unor luptatori jihadisti…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat luni ca a comunicat Statelor Unite si Rusiei ca Israelul va continua sa actioneze de-a lungul granitei siriene conform nevoilor sale in domeniul securitatii, chiar daca cele doua puteri incearca sa obtina un armistitiu, relateaza Reuters. 'Ne controlam…