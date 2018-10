Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marti ca tara sa va continua sa efectueze lovituri aeriene in Siria, in pofida deciziei ruse de a intari apararea antiaeriana a regimului de la Damasc, cu prilejul unei intrevederi cu un inalt responsabil rus, relateaza AFP. Netanyahu s-a…

- Seful Statului Major ar Fortelor aeriene israeliene viziteaza joi Moscova, la conducerea unei delegatii, cu scopul de a clarifica circumstantele in care a fost doborat accidental un avion rus de catre aliatul sau sirian in timpul unui raid israelian in Siria, relateaza AFP. Apararea antiaeriana siriana…

- Israelul actioneaza constant pentru a-si impiedica dusmanii sa se doteze cu arme sofisticate, a declarat duminica premierul israelian Benjamin Netanyahu, dupa un atac asupra aeroportului din Damasc atribuit statului israelian de surse ale regimului sirian, informeaza AFP. "Israelul actioneaza…

- Rachete israeliene au vizat sambata aeroportul international din Damasc, declansand raspunsul apararii antiaeriene siriene, a informat agentia oficiala de presa Sana, potrivit AFP."Apararea noastra antiaeriana a raspuns unui atac israelian cu rachete impotriva aeroportului international din…

- Israelul si-a reiterat miercuri amenintarile cu atacuri asupra unor tinte militare iraniene din Siria, precum si asupra unor pozitii ale armatei siriene, dupa anuntul unui acord de cooperare militara intre regimul lui Bashar al-Assad si Teheran, informeaza AFP. Atasatul iranian pentru…