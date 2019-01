Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, amenintat cu o posibila punere sub acuzare cu trei luni inainte de un scrutin cheie, a cerut luni seara sa fie confruntat cu martorii care au depus marturie impotriva lui in ancheta pentru coruptie care il vizeaza, transmite AFP. "Nu am nimic de ascuns. In aceasta seara, cer sa fiu confruntat cu acesti martori, si, din partea mea, vreau sa fac acest lucru in direct, pentru ca publicul sa vada tot, sa auda tot si sa stie adevarul", a declarat Benjamin Netanyahu intr-o scurta alocutiune televizata la inceputul jurnalului de la orele 20.00 pe mai multe canale.…