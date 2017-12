Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat luni decizia Guatemalei de a-si muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim si a estimat ca si alte state vor urma acest exemplu, dupa ce presedintele Donald Trump a hotarat o masura similara recunoscand Ierusalimul drept capitala statului Israel, transmite…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat luni decizia Guatemalei de a-si muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim si a estimat ca si alte state vor urma acest exemplu, dupa ce presedintele Donald Trump a hotarat o masura similara recunoscand Ierusalimul drept capitala statului Israel, transmite…

- Decizia lui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a statului ISrael a provocat o mulțime de controverse. Acum, un alt stat anunța ca urmeaza exemplul Statelor unite și ca va reloca la Ierusalim ambasada țarii sale din Israel. Mai precis, președintele Guatemalei, Jimmy Morales, a facut…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat luni decizia Guatemalei de a-si muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim si a estimat ca si alte state vor urma acest exemplu, dupa ce presedintele Donald Trump a hotarat o masura similara recunoscand Ierusalimul drept capitala statului Israel, transmite…

- "Am dat instructiuni ministrului de externe Sandra Jovel pentru a incepe demersul" de punere in aplicare a acestei decizii, a scris presedintele Jimmy Morales pe contul sau de Twitter, potrivit Agerpres. Presedintele Guatemalei a precizat pe reteaua sociala ca a luat aceasta decizie dupa o…

- Presedintele Guatemalei, Jimmy Morales, a anuntat duminica relocarea la Ierusalim a ambasadei tarii sale din Israel, în sprijinul deciziei Statelor Unite si în pofida votului Adunarii Generale a ONU de condamnare a deciziei Washingtonului, relateaza luni AFP. "Am dat instructiuni…

- Jimmy Morales, presedintele Guatemalei, a anuntat ca tara sa urmeaza sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, devenind astfel primul stat care urmeaza exemplul SUA, in pofida criticilor internationale ce au vizat decizia Administratiei Trump, informeaza ...

- Jimmy Morales, presedintele Guatemalei, a anuntat ca tara sa urmeaza sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, devenind astfel primul stat care urmeaza exemplul SUA, in pofida criticilor internationale ce au vizat decizia Administratiei Trump, informeaza cotidianul New York Times.

- Presedintele Guatemalei, Jimmy Morales, a dispus mutarea ambasadei în Israel la Ierusalim, el precizând ca decizia a fost luata dupa ce a discutat cu premierul Benjamin Netanyahu. Saptamâna trecuta, Guatemala a fost unul dintre cele doar noua state care au votat împotriva…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a descris ONU drept o "casa a minciunilor", joi, inaintea votului Adunarii Generale, ce vizeaza un proiect de rezolutie care cere Statelor Unite sa-si retraga recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Statul Israel…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a descris ONU drept o "casa a minciunilor", joi, inaintea votului Adunarii Generale, ce vizeaza un proiect de rezolutie care cere Statelor Unite sa-si retraga recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a calificat Organizatia Natiunile Unite drept o 'casa a minciunilor', înaintea votului de joi asupra unui proiect de rezolutie care cere SUA sa-si retraga decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP si Reuters. 'Statul…

- Ancheta la resedinta din Ierusalim a premierului israelian. Politistii au sosit de dimineata pentru a-l audia pe Benjamin Netanyahu care este suspect in doua dosare de coruptie. Printre martorii acuzarii se numara si fostul sau sef de cabinet.

- "Liderii UE reitereaza angajamentul lor ferm in favoarea solutiei a doua state (israelian si palestinian) si, in acest context, pozitia UE asupra Ierusalimului ramane neschimbata", a scris Tusk, pe Twitter, in cursul summitului european de la Bruxelles. Chestiunea extrem de sensibila…

- Doi jurnaliști Reuters, dați disparuți marți, au fost arestați, a anunțat guvernul din Myanmar. Nu se știe insa ce acuzații li se aduc celor doi, scrie BBC News. Jurnaliștii Wa Lone și Kyaw Soe Oo au fost arestați in Yangon, a spus agenția de știri Reuters, spunand ca incearca sa afle ”urgent mai multe…

- Ierusalimul este capitala Israelului de 3.000 de ani. Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, ramane ferm pe pozitia sa, in timp ce in toata lumea musulmanii continua protestele impotriva deciziei lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului. Sosit la Paris la reuniunea…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat intr-o vizita la Bruxelles, a salutat decizia presedintelui american Donald Trump,de a recunoaste Ierusalimul drept capitala tarii sale si a spus ca se asteapta ca tarile europene sa ii urmeze exemplul, noteaza Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat intr-o vizita in UE, a declarat ca se asteapta ca tarile europene sa urmeze exemplul Statelor Unite privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat in vizita la Bruxelles, a salutat luni anunțul președintelui american Donald Trump de recunoaștere a Ierusalimului drept capitala a statului Israel și a declarat ca se așteapta ca țarile europene sa urmeze exemplul SUA, transmit Reuters, AFP și DPA. …

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat in vizita la Bruxelles, a salutat luni anuntul presedintelui american Donald Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a statului Israel si a declarat ca se asteapta ca tarile europene sa urmeze exemplul SUA, transmite Reuters, conform agerpres.ro.…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat in vizita la Bruxelles, a salutat luni anunțul președintelui american Donald Trump de recunoaștere a Ierusalimului drept capitala a statului Israel și a declarat ca se așteapta ca țarile europene sa urmeze exemplul SUA, transmite Reuters. Înaintea…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, aflat duminica la Paris, a afirmat ca nu ia ''lectii de moralitate'' de la presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, dupa ce liderul de la Ankara a criticat Israelul in weekend, relateaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres.Vezi si: Ambasadorul SUA arunca…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, aflat duminica la Paris, a afirmat ca nu ia ''lecții de moralitate'' de la președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, dupa ce liderul de la Ankara a criticat Israelul in weekend, relateaza Reuters și AFP. ''Domnul Erdogan a atacat Israelul. Nu obișnuiesc…

- Statele Unite ale Americii nu vor reloca probabil ambasada din Tel Aviv la Ierusalim cel putin in urmatorii doi ani, a declarat vineri, la Paris, secretarul de stat american Rex Tillerson, relateaza AFP. 'Nu este ceva care se va intampla anul acesta si nici probabil anul viitor, insa presedintele…

- Premierul ceh desemnat Andrej Babis a afirmat ca Uniunea Europeana nu ar trebui sa insiste asupra cehilor in legatura cu refuzul acestora de a primi solicitanți de azil deoarece aceasta ar putea duce la consolidarea partidelor extremiste din țara, relateaza Reuters. Comisia Europeana a decis…

- Ministerul de Externe turc a condamnat decizia SUA de a recunoaște orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, decizie calificata de Ankara ca iresponsabila, transmite Reuters, citeaza agerpres.ro.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu nu a facut nicio mențiune in legatura cu chestiunea Ierusalimului intr-un discurs susținut miercuri in cadrul unei conferințe diplomatice, in contextul in care președintele american Donald Trump se pregatește sa recunoasca Orașul Sfant drept capitala a Israelului,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu nu a facut nicio mentiune in legatura cu chestiunea Ierusalimului intr-un discurs sustinut miercuri in cadrul unei conferinte diplomatice, in contextul in care presedintele american Donald Trump se pregateste sa recunoasca Orasul Sfant drept capitala a Israelului,…

- Președintele american Donald Trump l-a informat marți pe liderul palestinian Mahmoud Abbas ca intenționeaza sa mute de la Tel Aviv la Ierusalim sediul ambasadei SUA in Israel, a declarat Nabil Abu Rudeinah, purtatorul de cuvant al lui Abbas, potrivit Reuters. ''Președintele Mahmoud…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a criticat-o joi pe Tzipi Hotovely, ministrul sau adjunct de externe, care a spus ca evreii americani nu-și trimit copiii in armata și traiesc "vieți confortabile", relateaza dpa. Afirmația facuta de Tzipi Hotovely vine în contextul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat ca a ajuns la un 'acord internațional' nespecificat care ii va permite Israelului sa deporteze circa 40.000 de solicitanți de azil africani, fara consimțamantul lor, relateaza dpa. ''Grație unui acord internațional, aceasta masura…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a propus ca Israelul sa furnizeze prin intermediul Crucii Roșii ajutor medical victimelor seismului care s-a soldat cu peste 400 de morți in Irak și mai ales in Iran, țara considerata inamic al statului israelian, informeaza miercuri AFP. 'Dupa ce am…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat luni ca a comunicat Statelor Unite si Rusiei ca Israelul va continua sa actioneze de-a lungul granitei siriene conform nevoilor sale in domeniul securitatii, chiar daca cele doua puteri incearca sa obtina un armistitiu, relateaza Reuters. 'Ne controlam…

- Premierul britanic Theresa May a anunțat ca guvernul sau este aproape sa definitiveze planul prin care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, stabilind deja data la care Regatul Unit va pune in aplicare votul referendumului de anul trecut, relateaza BBC . Proiectul de lege privind retragerea Regatului…

- Premierul japonez Shinzo Abe a declarat sambata ca a convenit cu presedintele chinez Xi Jinping ca tarile lor sa intensifice cooperarea in ce priveste dosarul nord-coreean, transmite Reuters.Cei doi lideri au avut o intrevedere in marja summitului APEC (Forumul de Cooperare Asia-Pacific),…

- "Naționalismele sunt o otrava care impiedica Europa sa conlucreze", a spus Juncker intr-un discurs susținut la Universitatea din Salamanca, unde i-a fost acordat titlul de Doctor Honoris Causa."Nu putem sta cu brațele incrucișate, a venit timpul sa facem ce trebuie facut. Spun 'nu' oricarei…

- Libanul suspecteaza Arabia Saudita ca il retine pe liderul sunnit Saad al-Hariri impotriva vointei sale si intentioneaza sa coopereze cu alte state pentru a obtine intoarcerea acestuia in tara, a declarat joi un oficial guvernamental libanez de rang inalt pentru Reuters.

- Saad al-Hariri, premierul libanez ce anuntat in weekend, de la Riad, ca renunta demisioneaza, este in arest la domiciliu in Arabia Saudita, afirma un ziar pro-Hezbollah, citat de Reuters. Biroul sau din Liban si presa saudita spun insa ca el a fugit marti in Emiratele Arabe Unite, aliate ale Arabiei…

- Premierul britanic Theresa May l-a numit joi pe Gavin Williamson in funcția de ministru al apararii, informeaza Reuters. 'Regina a avut placerea sa aprobe numirea onorabilului Gavin Williamson în funcția de secretar de stat al apararii', a anunțat purtatorul de cuvânt…

- Euro s-a depreciat vineri si a marcat in aceasta saptamana cel mai amplu declin din 2017, la o zi dupa ce Banca Centrala Europeana (BCE) a decis sa prelungeasca achizitiile de obligatiuni si a semnalat ca va mentine politica monetara ultra-relaxata, transmite Reuters, potrivit news.ro.Tensiunile…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi ca Israelul se pregateste sa se retraga din Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO), la câteva ore dupa ce SUA au facut un anunt similar, transmite Reuters. Seful executivului israelian…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi ca Israelul se pregateste sa se retraga din Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO), la cateva ore dupa ce SUA au facut un anunt similar, transmite Reuters.Seful executivului israelian a calificat drept…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi ca Israelul se pregatește sa se retraga din Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știința și Cultura (UNESCO), la cateva ore dupa ce SUA au facut un anunț similar, transmite Reuters. Șeful executivului israelian a calificat…

- Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri in fața parlamentului de la Londra ca guvernul ei și Uniunea Europeana sunt 'foarte aproape' de un acord asupra statutului cetațenilor comunitari in Marea Britanie dupa Brexit, relateaza agențiile Reuters și EFE. Dar Theresa May a ținut…

- Premierul spaniol, Mariano Rajoy, a declarat ca Spania nu va fi divizata, la o saptamina dupa referendumul din Catalonia, in cadrul caruia alegatorii au votat covirsitor in favoarea independentei regiunii, informeaza site-ul agentiei Reuters. Intrebat daca exista riscul unei divizari a Spaniei, Rajoy…

- Ambasada SUA la Ankara a anuntat ca serviciile de viza care nu au legatura cu imigratia au fost suspendate, duminica, in scopul reevaluarii pozitiei Turciei fata de personalul sau, relateaza Reuters, potrivit news.ro.“Evenimentele recente au constrans guvernul Statelor Unite sa reanalizeze…

- Presedintele american Donald Trump a confirmat sambata ca, in ciuda promisiunii sale de campanie, Ambasada americana in Israel nu va fi mutata de la Tel Aviv la Ierusalim inainte de a incerca relansarea procesului de pace israeliano-palestinian, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Vreau sa…

- O motocicleta a explodat miercuri dimineața in apropiere de sediul atașatului militar al Iordaniei la Paris. Explozia nu s-a soldat cu victime, doar cateva vehicule aflate in apropiere au suferit avarii minore, relateaza DPA, Reuters și Petra, citand un purtator de cuvant al Ministerului iordanian…

- Premierul provinciei spaniole Catalonia, Carles Puigdemont, a proclamat, aseara, victoria secesionistilor la referendumul privind independenta fata de Spania, informeaza DPA. Autoritatile de la Barcelona au anuntat ca au votat 2,26 milioane din cei 5,34 milioane de alegatori, iar 90% din voturi au fost…

- Departamentele guvernului britanic lucreaza la un plan de acțiune in eventualitatea in care discuțiile asupra unui Brexit ordonat cu Uniunea Europeana se vor prabuși fara un acord, a anunțat duminica prim-ministrul Theresa May, informeaza Reuters. May, vorbind la televiziunea BBC, a spus…