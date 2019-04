Stiri pe aceeasi tema

- Benjamin Netanyahu pare a se indrepta spre un al cincilea mandat istoric ca prim-ministru al Israelului, miercuri, rezultatele aproape finale ale votului acordand o majoritate solida in parlament partidului Likud si aliatilor sai traditionali, ultraortodocsii si nationalistii, potrivit AP.

- Conform Times of Israel, cu 97% din voturi numarate, partidul Likud al premierului Benjamin Netanyahu si Partidul Albastru si Alb al rivalului sau Benny Gantz au obtinut 35 de locuri fiecare in Knesset, insa Netanyahu este favorit pentru a forma un guvern de dreapta, scrie news.ro.Jerusalem…

- Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a câștigat alegerile naționale din Israel, obținând cel de-al 5-lea mandat, scrie Reuters, citând Channel 12. În urma numararii a 96 la suta din voturi, partidul de dreapta Likud a obținut 37 de locuri în Knessset, în timp…

- Partidul albastru-alb al lui Gantz ar câștiga 37 de locuri din totalul de 120 de locuri fața de doar 33 ale partidului premierului Benjamin Netanyahu, potrivit sondajelor efectuate la ieșirea de la urne, la alegerile parlamentare din Israel, scrie AFP. Pentru formarea unei majoritați este nevoie…

- Israelienii voteaza in cele mai stranse alegeri generale din țara, care ar putea constitui o ocazie buna pentru primul ministru Benjamin Netanyahu, liderul Partidului Likud de dreapta, sa obțina un al cincilea mandat. Acesta se confrunta cu acuzațiile de corupție din partea fostului șef militar Benny…

- Marti, cei circa 6 milioane de electori ai Israelului vor vota in alegeri generale anticipate pentru cele 120 de locuri in Knesset, in alegeri cu relevanta majora pentru Israel dar in primul rand pentru premierul Benjamin Netanyahu.

- Israelienii sunt așteptați, marți, la urne pentru a-și alege parlamentarii și respectiv viitorul premier. Benjamin Netanyahu, actualul prim-ministru, incearca sa obțina un nou mandat, dar cursa este mai stransa ca niciodata. Libertatea va prezinta principalele lucruri pe care trebuie sa le știți despre…

- Peste zece milioane de israelieni sunt chemați marți sa voteze la alegerlie parlamentare din Israel, un scrutin cu rezultat incert pentru premierul Benjamin Netanyahu, care vizeaza al cincilea mandat, scrie AFP.Iata mai jos posibilele scenarii realizate de agenția internaționala de presa.Likud…