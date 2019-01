'L-am auzit pe purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe iranian declarand ieri (luni) ca Iranul nu are nicio prezenta militara in Siria. Permiteti-mi sa le dau acest sfat: plecati repede, pentru ca noi vom continua energic aceeasi politica de atac, fara teama si fara incetare', a declarat Netanyahu.



Seful guvernului israelian, critic virulent al Iranului, s-a exprimat in cadrul ceremoniei consacrate preluarii functiei de catre noul sef al Statului Major, generalul Aviv Kochavi.



Armata israeliana a lovit in mod repetat in ultimii ani pozitii ale Iranului si Hezbollahului…