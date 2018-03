Stiri pe aceeasi tema

- Politistii israelieni s-au deplasat luni dimineata la resedinta de la Ierusalim a premierului Benjamin Netanyahu pentru a-l interoga intr-una din anchetele de coruptie care il vizeaza pe seful guvernului, transmit AFP si dpa, citand presa israeliana. Netanyahu este interogat in cazul Bezeq,…

- Un barbat din comuna argeseana Mosoaia este audiat, joi dupa amiaza, la sediul Politiei Pitesti, fiind suspectat ca timp de doua saptamani si-a sechestrat si batut sotia si cei patru copii, cu varste intre doi si 14 ani. Politia sesizat DGASPC in acest caz, transmite News.ro . Potrivit purtatorului…

- Traian Basescu a declarat, luni, ca sotia lui Omar Hayssam i-a cerut sa o primeasca si i-a marturisit ca sotul sau este "extraodinar de bolnav" si "probabil o sa moara în puscarie", fostul presedinte afirmând ca

- Fostul primar Marian Vanghelie a fost audiat astazi la sediul DNA de procurori intr-un nou dosar de corupție. Marian Vanghelie a declarat, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, ca are calitatea de suspect in acest dosar, pentru ca ar fi influențat un martor.„Sunt suspect intr-un alt dosar,…

- In aceasta prima reactie directa de la anuntul ca fostul sau consilier Nir Hefetz va depune marturie impotriva lui, Benjamin Netanyahu a afirmat ca, "inventand martori" impotriva lui, se urmareste, de fapt, "sa fie murdarit, chiar si cu pretul minciunilor".Prim-ministrul, aflat in vizita…

- Florin Salam a venit la sediul DIICOT pentru a depune o plangere impotriva unor interlopi. La ieșire, avocatul lui Florin Salam a precizat ca acesta a dat explicații intr-un dosar existent. Florin Salam s-a prezentat la sediul DIICOT, insoțit de avocatul sau, pentru a face plangere impotriva unor interlopi.…

- Florin Salam are, din nou, probleme cu legea. Celebrul manelist s-a prezentat, marți dimineața, la sediul DIICOT, unde a fost audiat ca martor intr-un dosar legat de anumite clanuri interlope. Dupa cateva zeci de minute, Florin Salam a parasit sediul DIICOT și a confirmat ca s-a prezentat in fața procurorilor…

- Presedintele american, Donald Trump, s-a intalnit cu prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, luni, pentru a cincea oara in ultimul an. In timpul intalnirii, Trump a avertizat ca nu va fi pace daca palestinienii nu se vor intoarce la negocieri, scrie Haaretz.Presedintele si sotia sa…

- Politistii aradeni l-au ridicat, luni, pe Leo de la Strehaia, care se afla intr-un autoturism, el fiind escortat in Mehedinti, unde va fi audiat ca suspect intr-un dosar de inselaciune, dupa ce i-ar fi vandut unui cetatean american o statueta pretinzand ca este din aur. In paralel, politistii au efectuat…

- Premierul israelian a fost chestionat de politie, pentru posibila implicare intr-un caz de coruptie. Politistii au mers la locuinta lui Benjamin Netanyahu, unde a fost chestionata si sotia lui, Sara. Audierile au avut loc separat.

- Proprietarii grupului Bezeq Telecom le-ar fi oferit lui Netanyahu si sotiei sale, Sara, acoperire mediatica favorabila pe site-ul de stiri pe care il controleaza, in schimbul unor favoruri din partea institutiilor de reglementare din domeniul comunicatiilor. Conform unor media israeliene citate de…

- Se strange latul pentru premierul israelian Benjamin Netanyahu! Anchetatorii l-au audiat vineri dimineata la resedinta sa din Ierusalim in cazul dosarului de corupție Bezeq , cu o zi inainte ca premierul sa inceapa o calatorie diplomatica saptamanala in Statele Unite. In timp ce poliția vorbea cu…

- Fostul sef al Guvernului a venit luni dimineata la instanta, motivul prezentei sale la Curtea Suprema avand legatura cu unul dintre cauzele ce il vizeaza pe fostul deputat, aflat actualmente in Serbia. Dupa ce a dat declaratii in calitate de martor, in fata instantei, fostul premier a ales sa nu faca…

- Ieri, 21 februarie 2018, politistii Postului de Politei Rosia Montana l-au identificat pe un tanar de 20 de ani, din comuna, ca banuit de comiterea furtului unui ATV, fapta sesizata politiei la data de 24 martie 2017. Se pare ca, tanarul ar fi profitat de faptul ca vehiculul a fost lasat, de proprietar,…

- Un barbat in varsta de 38 de ani s-a ales cu dosar penal și va raspunde in fața legii pentru trei infracțiuni comise. Barbatul a fost oprit pentru control, marți dupa-amiaza, de politistii din cadrul Politiei orasului Rupea, pentru ca sofa cu viteza de 92 km/h, prin localitatea Bunesti. In urma verificarilor,…

- In fata Consiliului de Securitate al ONU, Mahmoud Abbas a cerut, printre altele, organizarea unei "conferinte internationale" la mijlocul anului 2018 pentru a se crea un cadru multilateral procesului de pace. Administratia americana este asteptata sa prezinte, la o data ce nu a fost stabilita…

- Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Israelului, nu se oprește din a critica „nebunia completa, parte din vanatoarea de vrajitoare” pe care o vede in acuzațiile de corupție care i se aduc. In ceea ce ar putea fi o lovitura de grație in defavoarea premierului, un apropiat de mare incredere de-al lui ar…

- Polițiștii din Olt efectueaza, la aceasta ora, 5 percheziții in județele Olt și Dambovița, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproape 4.000.000 de lei, prin evaziune fiscala. Vor fi ...

- Robert Negoita a ajuns, in aceasta dimineața, la instanța suprema. Primarul sectorului 3 este audiat in calitate de martor in dosarul lui Liviu Dragnea privind angajarile fictive de la DGASPC Teleorman.

- Ieri, 13 februarie 2018, in jurul orei 18.04, politistii Serviciului Rutier din cadrul I.P.J. Alba l-au depistat pe B.M. de 35 de ani, din Medgidia, județul Constanța, care, in timp ce conducea un autoturism pe DN 1 la km 391+300 metri, in afara localitatii Oiejdea, nu a pastrat o distanța suficienta…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a dat asigurari miercuri privind stabilitatea coalitiei pe care sprijina guvernul sau, in pofida amenintarii de inculpare pentru coruptie care planeaza asupra sa, transmit AFP si dpa, potrivit agerpres.ro. 'Pot sa va asigur: coalitia este stabila si…

- Poliția israeliana vrea ca premierul Benjamin Netanyahu sa fie acuzat de corupție. Poliția Israeliana susține ca primul ministru Benjamin Netanyahu ar trebui sa fie acuzat de dare de mita, anunța presa locala. Poliția l-a interogat pe Benjamin Netanyahu ca parte a unei anchete de corpuție, luna trecuta,…

- Fostul deputat Vlad Cosma, care a fost citat marti la sediul DNA Ploiesti intr-un dosar de coruptie in care are caliatea de marto,r nu se va prezenta la audieri, el fiind plecat din tara, a declarat sora sa, Andreea Cosma deputat PSD. Aceasta a precizat ca Vlad Cosma va fi audiat cand se va intoarce…

- Iulius Spak, fratele lui Traian Spak (sotul Andreei Antonescu, fosta componenta a trupei Andre), a fost condus la audieri, miercuri, 7 februarie 2018, in urma mai multor perchezitii efectuate de politistii din Arges.

- A incercat sa mituiasca politistii ca sa scape de pedeapsa dupa ce a fost prins beat crita la volan, iar acum risca sa se aleaga cu dosar penal.Este vorba de un sofer, in varsta de 30 de ai, retinut noaptea trecuta, in sectorul Rascani din Capitala.

- Politistii din Galati, sub coordonarea unui procuror, au facut, joi, 67 de perchezii intr-un dosar penal privind fraudarea sistemului asigurarilor de sanatate, prejudiciul ridicandu-se la aproximativ 1.400.000 lei. Peste 40 de persoane au fost duse la audieri.Potrivit unui comunicat al IPJ…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au identificat pe un tanar de 19 ani, din municipiul Buzau, ce este banuit de inselaciune.Acesta ar fi postat pe un site de anunturi o oferta falsa privind inchirierea unei cabane intr-o statiune turistica din judetul…

- Politistii specializati in investigarea infractiunilor economice din Gorj, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, efectueaza, in aceasta dimineata, 13 perchezitii, in mai multe judete, la persoane banuite de evaziune fiscala.

- Politistii specializati în investigarea infractiunilor economice din Gorj efectueaza, marti, 13 perchezitii în mai multe judete, la persoane banuite de evaziune fiscala, într-un dosar cu prejudiciul de 2,5 milioane de lei. Potrivit unui comunicat remis de IGPR, perchezitiile sunt efectuate…

- Adriana Saftoiu a ajuns marți dimineața la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism pentru a fi audiata ca martor intr-un dosar cu privire la infracțiuni economice. Saftoiu s-a prezentat in aceasta dimineata in fata procurorilor DIICOT pentru a fi audiata in calitate…

- Mihai Petre si sotia lui, Elwira, au revenit, joi, la PRO TV. Cei doi soti au vorbit despre ce au facut in perioada in care nu s-a mai auzit nimic de ei si cum e viata din spatele camerelor de filmat.

- ASTEPTARE…Magistratii Curtii de Apel Iasi se apropie de finalul ultimului dosar in care fostul subprefect Sergiu Marian este judecat pentru fapte de coruptie. In acelasi dosar mai sunt judecati si fostul subprefect Vasile Catalin Cupsan, condamnat deja cu suspendare intr-un alt dosar de coruptie, Agentia…

- Polițiștii clujeni au depistat, azi-noapte, un conducator auto care se afla la volan sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 17 ianuarie a.c., în jurul orei 00:00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Cluj au depistat un barbat, de 38 de ani, din Cluj-Napoca,…

- Ieri, 16 ianuarie 2018, in jurul orei 18.45, politistii rutieri din Alba Iulia au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, produs pe strada Vanatorilor din Alba Iulia, soldat cu pagube materiale. Soferul unui autoturism a pierdut controlul asupra acestuia si a intrat in coliziune cu doua…

- Jenica Dumitru, fosta șefa de la Resurse umane la DGASPC Teleorman, a declarat ca Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, avea cunoștința de cele doua angajate care, deși trecute pe ștatul de plata al instituției, lucrau de fapt pentru PSD. Floarea Alesu, directoarea DGASPC din județ i-ar fi…

- Politistii rutieri din Blaj l-au depistat pe un barbat din comuna Sancel, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Tudor Vladimirescu din comuna, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0.59 mg/l alcool pur in aerul…

- Polițiștii de frontiera maramureșeni au descoperit și confiscat, in ultimele 24 de ore, aproximativ 14.500 pachete țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 169.700 lei. In urma acțiunilor, un cetațean roman este cercetat pentru savarșirea infracțiunii de contrabanda, iar un autovehicul in valoare…

- La data de 14 ianuarie a.c., in jurul orei 19.20, politistii rutieri din Alba Iulia au fost sesizati de un echipaj al Politiei Locale Alba Iulia, cu privire la faptul ca au depistat un conducator auto, ce circula pe strada Vasile Goldis, fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta alcoolului.…

- Proprietara celor doi caini care au sarit gardul unei curti din zona Splai Bahlui si au muscat trei persoane a fost dusa la audieri la Sectia 2 Politie, cel mai probabil pe numele acesteia urmand a fi intocmit un dosar penal. Doi caini de lupta au evadat dintr-o curte la Iași si au atacat trei…

- Au urlat sirenele pe dealul Mataului! Trei autospeciale cu apa si spuma au plecat in graba, joi dimineata, de la Detasamentul de Pompieri din Campulung. S-a anuntat ca o casa situata in satul Cocenesti din comuna Mioarele, Arges. Odata cu autospecialele pompierilor au plecat si salvatorii de la SMURD.…

- Actorul Alexandru Arsinel este audiat la DIICOT, ca martor, in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de devalizarea Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal. In 2013, artistul a suferit un transplant de rinichi, la Cluj.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat, in cadrul unei intalniri la Ierusalim cu ambasadorii NATO, ca serviciile secrete israeliene au contribuit la dejucarea „a zeci de atacuri teroriste majore in Europa“, unele implicand aviatia civila, relateaza „Times of Israel“.

- Politistii prahoveni au deschis un dosar penal pentru sustragere sau distrugere de inscrisuri in cazul medicului care a fost filmat cu o camera ascunsa in timp ce refuza internarea unei femei de 87 de ani, rupand fisa medicala a acesteia. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Prahova,…

- O masina in valoare de aproximativ 2.000 de euro a fost recuperata de politistii romani, insa povestea din spatele furtului este mai complicata decat pare la prima vedere. La data de 5 ianuarie, in urma activitaților de investigare intreprinse de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Covasna,…

- Lectorul universitar doctor Alexe Calin Muresan, cadru didactic la Departamentul de Informatica, Tehnologia informatiei, Matematica si Fizica din cadrul Universitatii Petrol Gaze din Ploiesti, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare intr-un nou dosar de coruptie. Muresan este acuzat ca a cerut…