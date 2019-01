Stiri pe aceeasi tema

- Din raspunsul dat de Viorica Dancila omologului israelian s-ar putea spune ca aceasta nu a ințeles nimic din ce i-a transmis Netanyahu, insa potrivit CV-ului sau, Dancila vorbește bine limba engleza. „Este o oportunitate extraordinara sa va intalnesc din nou. Relațiile dintre Israel și Romania sunt…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu urmeaza sa se intalneasca cu secretarul de stat american Mike Pompeo la Bruxelles, in cursul zilei de luni, a anuntat biroul premierului intr-un comunicat, citat de Reuters. Potrivit comunicatului, intalnirea a fost aranjata saptamana trecuta si "evolutiile…

- Schimburi de focuri au opus duminica soldati israelieni si luptatori ai Hamas in Fasia Gaza, facand sase morti palestinieni si un soldat israelian si amenintand sa reinvie tensiunile, dupa un recent acord care trebui sa contribuie la reinstaurarea calmului, noteaza AFP. Brigazile Ezzedin…

- Premierul Viorica Dancila a participat, luni, la ceremonia care a marcat deschiderea ambasadei Romaniei de la Muscat, lucru care reprezinta consolidarea relațiilor bilaterale cu statele din Golf, a anunțat Guvernul."Vizita oficiala a șefului Executivului a reprezentat o dubla premiera in relațiile…

- Premierul Viorica Dancila a discutat, ieri, la Varna, cu omologul israelian Benjamin Netanyahu despre parteneriatul Romania-Israel in domeniul noilor tehnologii, cat si despre aspecte legate de situatia internationala actuala, transmite Guvernul.La intrevederea de la Varna, in cadrul reuniunii la nivel…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca atunci cand va avea raportul de la MAE in privinta mutarii Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim va oferi mai multe detalii pe acest subiect. Intrebat in legatura cu afirmatiile premierului israelian Benjamin Netanyahu referitoare…

- Premierul Viorica Dancila se va intalni, vineri dimineata, la Varna, Bulgaria, cu omologul sau israelian, Benjamin Netanyahu, ea afirmand ca una din temele de discutie urmeaza sa fie sedinta comuna de guvern, dupa ce aceasta a fost amanata de doua ori.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a efectuat vineri o vizita inedita in Oman, unde a fost primit de sultanul Qabus bin Said, in pofida absentei unor relatii diplomatice intre Israel si tara araba, a anuntat biroul sefului executivului israelian, potrivit AFP si Reuters. O declaratie data publicitatii…