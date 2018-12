Benjamin Netanyahu, anunț de ultimă oră. Hezbollah, vizată Israelul a lansat pe 4 decembrie o vasta operatiune de descoperire si de distrugere a tunelurilor de-a lungul frontierei sale cu Libanul. Armata israeliana sustine ca a descoperit patru tuneluri despre care sustinute ca ar fi fost sapate de Hezbollah, unul dintre inamicii sai sustinut de Iran. "O munca exceptionala s-a facut aici pentru a impiedica Hezbollah sa foloseasca arma tunelurilor", a declarat premierul israelian cu prilejul unei vizite la locul de desfasurare a operatiunii. "Operatiunea va fi in curand terminata", a adaugat el, citat de biroul sau. Vineri, armata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

