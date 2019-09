Stiri pe aceeasi tema

- Sirene anuntand iminente tiruri cu rachete dinspre Fasia Gaza au fost auzite marti la Ashdod (sudul Israelului) in timp ce premierul Benjamin Netanyahu, in campanie pentru legislativele de la 17 septembrie, participa la un miting electoral, potrivit postului national de televiziune, relateaza AFP.Canalul…

- Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, a promis marți anexarea Cisiordaniei ocupate daca va caștiga alegerile legislative de pe 17 septembrie. „Astazi anunț intenția mea de a aplica, alaturi de viitorul guvern, suveranitatea Israelului asupra Vaii Iordanului și partea de nord a Marii Moarte”, a spus…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a promis marti sa anexeze o parte strategica din Cisiordania ocupata daca va castiga alegerile legislative din 17 septembrie, relateaza AFP."Astazi, imi anunt intentia de a aplica, intr-un viitor guvern, suveranitatea Israelului asupra Vaii Iordanului…

- "Astazi, imi anunt intentia de a aplica, intr-un viitor guvern, suveranitatea Israelului asupra Vaii Iordanului si a partii de nord a Marii Moarte", a declarat Netanyahu in cadrul unei conferinte de presa de la Ramat Gan, din apropiere de Tel Aviv. Valea Iordanului reprezinta circa 30%…

- ​Apararea antiaeriana a armatei siriene a intrat sâmbata seara în actiune pentru a contracara ''rachete israeliene'' care vizau împrejurimile capitalei Damasc, a anuntat o sursa militara citata de media de stat si care a dat asigurari ca majoritatea au fost doborâte…

- Coreea de Nord a lansat simbata in mare, in zona coastei sale estice, ceea ce par a fi doua rachete cu raza scurta de actiune, a anuntat armata sud-coreeana, aceasta fiind ultima dintr-o serie de lansari din ultimele saptamani, dupa oprirea discutiilor privind denuclearizarea, transmite Reuters.Citește…

- Trei rachete au fost trase din Fasia Gaza spre sudul Israelului sambata seara, a anuntat armata israeliana, al doilea atac de acest tip in ultimele 24 de ore, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Pana in prezent nu a fost semnalata nicio victima, potrivit unui comunicat al armatei.CITEȘTE ȘI: Factorii…

- Fostul premier israelian Ehud Barak a anuntat miercuri infiintarea unui nou partid care va candida in alegerile legislative din 17 septembrie pentru "a pune capat puterii lui Netanyahu", relateaza AFP potrivit Agerpres Ehud Barak, in varsta de 77 de ani, i-a succedat in functie in 1999 lui…