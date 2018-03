Stiri pe aceeasi tema

- Politistii israelieni s-au deplasat luni dimineata la resedinta de la Ierusalim a premierului Benjamin Netanyahu pentru a-l interoga intr-una din anchetele de coruptie care il vizeaza pe seful guvernului, transmit AFP si dpa, citand presa israeliana. Netanyahu este interogat in cazul Bezeq,…

- Acuzatiile Marii Britanii ca Moscova s-ar afla in spatele operatiunii de otravire a fostului dublu spion rus Serghei Skripal in Anglia "sunt la granita cu banditismul", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat duminica de agentia de presa RIA, potrivit Reuters. …

- Politia finlandeza a anuntat sambata ca a primit un mandat international de arestare a fostului lider catalan Carles Puigdemont, care se afla intr-o vizita in aceasta tara nordica, transmit dpa si Reuters. Reamintim ca un judecator al Curtii Supreme spaniole a confirmat vineri trimiterea in judecata…

- Liderii Uniunii Europene au cerut vineri ca presedintele SUA, Donald Trump, sa excluda permanent blocul comunitar de la mult-criticatele tarife la importurile de otel si aluminiu, si au anuntat ca isi rezerva dreptul de a raspunde "intr-o maniera adecvata" pentru a proteja interesele UE, transmite Reuters.

- Politia federala americana (FBI) investiga marti o explozie la un depozit FedEx, langa San Antonio, in Texas, in urma unei explozii a unui colet catre Austin, ranind un angajat al companiei, relateaza BBC News si Reuters. Potrivit presei locale, incidentul a avut loc in noaptea de luni spre marti (ora…

- Rusia a decis sa expulzeze 23 de diplomati britanici, care au termen o saptamana sa plece de la Moscova, a anuntat sambata Ministerul rus de Externe, dupa ce l-a convocat pe ambasadorul britanic Laurie Bristow sa ii comunice aceste masuri, relateaza Reuters, citata de...

- Politia britanica a anuntat vineri deschiderea unei anchete privitoare la moartea omului de afaceri rus Nikolai Gluskov, al carui cadavru a fost gasit luni in apartamentul sau din Londra, transmit Reuters si AFP. ''O ancheta pentru crima a fost lansata in urma rezultatelor post…

- Viitoarea directoare a CIA, Gina Haspel, desemnata marti de presedintele Donald Trump in acest post in locul lui Mike Pompeo, care la randul sau il va inlocui pe Rex Tillerson la conducerea Departamentului de Stat, este o veterana a spionajului american, dar si o figura controversata din cauza activitatii…

- Politia slovaca a intervievat peste 100 de persoane in cadrul anchetei privind asasinarea jurnalistului Jan Kuciak, a anuntat marti ministrul de interne Robert Kalinak, citat de Reuters. Ancheta privind asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak (27 de ani) si a prietenei sale, gasiti amandoi…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca ia in considerare efectuarea unei vizite oficiale in Israel pentru deschiderea ambasadei SUA la Ierusalim, in urma unei discutii avute cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Alba, relateaza site-ul agentiei Reuters. Decizia lui Donald…

- Un barbat a impuscat mortal un vanzator ambulant african luni la Florenta, una dintre cele mai populare destinatii turistice in Italia, a anuntat politia, citata de Reuters. Politia l-a arestat pe cetateanul italian in varsta de 66 de ani care a tras sase focuri de arma in africanul care vindea genti…

- Politia federala a Indiei a arestat inca patru persoane suspectate in cazul fraudei de 1,8 miliarde de dolari, care a avut loc la filiala din sudul orasului Mumbai a Bancii Nationale Punjab si care este considerata cea mai mare frauda bancara din istoria tarii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Politistii israelieni au venit vineri la domiciliul premierului israelian, Benjamin Netanyahu, pentru a-i pune intrebari pentru prima data cu privire la un caz de coruptie in care este implicata cea mai mare companie de telecomunicatii din tara - Bezeq, relateaza Reuters, citand Radio Isarel.

- Politia israeliana l-a chestionat vineri, la domiciliu, pe premierul Benjamin Netanyahu pentru prima data intr-un caz de coruptie in care este implicata cea mai mare companie de telecomunicatii din tara, Bezeq, a relatat Radio Israel, preluat de Reuters. Conform politiei, proprietarii…

- Politia britanica a anuntat luni ca patru persoane au murit in explozia care a avut loc duminica seara intr-un imobil din orasul Leicester, in centrul Angliei, a carei cauza nu a fost legata de vreo actiune terorista, relateaza Reuters.

- Un barbat in varsta de 61 ani din orașul Ștei care s-a pensionat cu acte false și a incasat in ultimii 17 ani pe nedrept 240.000 de lei va fi judecat pentru inșelaciune in forma continuata. Barbatul este in atenția polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bihor,…

- Politia israeliana a arestat duminica mai multi suspecti cu legaturi cu o importanta societate de comunicatii - potrivit presei in cadrul unei noi anchete de coruptie care-l implica pe premierul Benjamin Netanyahu, relateaza AFP.

- Cateva mii de israelieni au cerut, vineri, la Tel Aviv, demisia premierului Benjamin Netanyahu, in prima manifestatie de cand politia a recomandat sa fie inculpat in legatura cu fapte de coruptie, relateaza AFP.Manifestantii, veniti in cuplu si cu copii multi dintre ei, s-au adunat intr-o…

- Politistii din comitatul Broward, statul Florida (sud-estul SUA), interveneau miercuri la un liceu din orasul Parkland, dupa ce a fost raportata prezenta unui atacator inarmat in scoala, a informat o purtatoare de cuvant a biroului Serifului, potrivit Reuters.

- Trei persoane au fost ranite intr-un schimb de focuri in apropiere de sediul Agentiei Nationale de Securitate a SUA (NSA) din statul Maryland si o persoana a fost retinuta, a informat miercuri presa locala, relateaza Reuters si AFP. Politia si serviciul de pompieri au anuntat mai inainte…

- Dupa aproape doi ani de ancheta politia din Israel a recomandat, marti, inculparea pentru coruptie a premierului Benjamin Netanyahu. Decizia de incepere a urmaririi penale ii revine procurorului general care s-ar putea pronunta abia dupa cateva saptamani sau luni, precizeaza AFP. Netanyahu…

- Politia israeliana a recomandat marti ca premierul Benjamin Netanyahu sa fie inculpat de coruptie in doua cazuri, dupa doi ani de ancheta. Este vorba depre "cazul 1000" - in care Netanyahu este suspectat ca a acceptat cadouri scumpe de la binefacatori, si "cazul 2000" - in care premierul este acuzat…

- Un film postat pe retelele de socializare prezinta un caz revoltator de agresiune. Un calator este pur si simplu aruncat dintr-un tren in statia CFR Milova dupa care este lovit cu bestialitate de cateva persoane, printre care si un controlor. Calatorii asista stupefiati la scena, fotografiind sau filmand…

- Politia britanica a arestat joi trei barbati suspectati ca tineau in sclavie in jur de 200 de imigranti, in majoritate barbati din Lituania, Romania, Bulgaria si Polonia, la o ferma horticola din Cornwall, comitat in sud vestul Angliei, a comunicat politia locala, potrivit agentiei Reuters si site ului…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a efectuat marti o vizita inedita pe Inaltimile Golan ocupate, in apropierea frontierei cu Siria, si i-a avertizat pe inamicii Israelului sa nu-i "testeze" determinarea, informeaza Reuters. Netanyahu a pus in garda impotriva oricarei incercari a Iranului…

- Este vorba de Ionuț Alin Grajdeanu, de 37 de ani, un intreprinzator privat din Barlad, cumnatul lui Petru Maximiuc, adjunctul comandantului IJP Vaslui și fost comisar-șef al Poliției Barlad. Ionuț Alin Grajdeanu este un apropiat al lui Emil Savin, patronul SC Transmir SA. Savin, zis Farmazon sau ”regele…

- O eleva a fost umilita in clasa de un coleg, dar nimeni nu a miscat vreun deget. Imaginile sunt greu de privit, dar si mai greu de inteles, odata ce aflati ca eleva este incadrata deja la consiliere psihologica pentru un episod mai vechi, lucru evident stiut de colegii sai. In imagini…

- Mici grupuri de demonstranti sud-coreeni au protestat luni fata de participarea unei delegatii din Coreea de Nord la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, care vor avea loc luna viitoare, cu prilejul unei vizitei la Seul a oficialilor nord-coreeni, condusa de cantareata Hyon Song-wol, relateaza…

- Politia turca a folosit duminica spray-uri cu piper pentru a-i dispersa pe protestatarii pro-kurzi la Ankara si Istanbul, retinand cel putin 12 persoane la Istanbul, relateaza Reuters. Protestatarii...

- Incidentul a avut loc in timpul unei ore de curs, in sala de clasa, copilul fiind dus apoi de bunica sa la Unitatea de Primiri Urgente din Calan, pentru acordarea de ingrijiri medicale, intrucat prezenta leziuni la nivelul buzei inferioare. "In cauza, politistii vor efectua cercetari sub aspectul…

- Paisprezece persoane au fost ranite intr-o explozie produsa in noaptea de luni spre marti in centrul orasul belgian Anvers, transmit agentiile dpa, Belga si Reuters, citand politia locala, care a exclus, intr-un mesaj pe Twitter, orice legatura cu terorismul. Explozia, produsa in cartierul studentesc…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut vineri o discutie telefonica cu prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, in care seful statului roman a spus ca pozitia tarii noastre fata de statutul orasului Ierusalim ramane conforma cu cea stabilita prin rezolutiile Consiliului de Securitate ...

- Poliția a deschis un dosar penal pentru neglijența in cazul tinerei de 19 ani din Anenii Noi care ar fi nascut singura intr-o toaleta din Institutul Mamei și Copilului din capitala. Oamenii legii au inițiat o cauza penala pentru neglijența și urmeaza sa investigheze cazul. Ieri, mai mulți angajați de…

- VERIFICARI… Cazul trist al femeii de 60 de ani, umilite la o stana din marginea municipiului Husi, a starnit reactii emotionante. Cineva din Solesti s-a oferit chiar sa o gazduiasca o vreme, daca si ea va fi de acord. Politia s-a autosesizat si a anuntat ca va face verificari in acest caz. Acest caz…

- Autoritatile irlandeze investigheaza daca injunghierea mortala a unui japonez, intr-o serie de atacuri aparent neprovocate si comise la intamplare miercuri in orasul Dundalk, reprezinta o actiune terorista, informeaza agentia Reuters. Politia a arestat un egiptean in varsta de 18 ani, suspectat de uciderea…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat miercuri la CCN Turk ca premierul israelian Benjamin Netanyahu si presedintele american Donald Trump sustin protestele antiguvernamentale din Iran, relateaza agentia Reuters. Cavusoglu a mai spus, potrivit canalului de televiziune,…

- Politia din Turcia a arestat, vineri, 29 de presupusi membri ai retelei teroriste Stat Islamic, in cadrul unei operatiuni ce vizeaza destructurarea organizatiei jihadiste din aceasta tara, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Parlamentul israelian a ratificat, joi, o lege care interzice politiei sa ofere detalii cu privire la o ancheta, deputatii din opozitie fiind de parere ca legea reprezinta o incercare de a controla examinarea probelor de coruptie impotriva premierului Benjamin Netanyahu, relateaza site-ul Reuters.