Benjamin Gantz, liderul coalitiei de centru-stanga Albastru & Alb, a anuntat joi, dupa scrutinul parlamentar, ca intentioneaza sa formeze un guvern de uniune nationala in Israel, informeaza site-ul Ynetnews.com.

"Dupa o campanie electorala impusa cetatenilor din Israel, oamenii au mers la urne, au votat si au luat o decizie clara - au ales unitate, au ales Israelul mai presus de orice. Nu vom face concesii in fata nimanui. Voi purta negocieri cu responsabilitate si discernamant in scopul obtinerii a ceea ce este mai bun pentru cetatenii Israelului in circumstantele politice create.…