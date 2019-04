Stiri pe aceeasi tema

- Cursa extrem de stransa in Israel, unde dupa numararea a 97 la suta din voturi, partidele favorite in alegerile parlamentare au obtinut fiecare cate 35 de locuri in Knesset, legislativul israelian.

- Autoritatile electorale au pregatit 10.720 de centre de votare din toata tara si inca 96 pentru ambasadele si consulatele statului evreu din strainatate. Sunt 6,3 milioane de votanti eligibili in Israel, potrivit comisiei electorale a tarii. Peste 40 de partide politice candideaza pentru…

- Ambasadoarea Washingtonului la Varsovia a cerut miercuri Israelului sa-si ceara scuze Poloniei intr-o disputa intre cele doua tari in legatura cu Holocaustul, dupa ce ministrul israelian de externe interimar declarase ca "multi polonezi" au colaborat cu nazistii, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește…

- "Cred ca doi aliati puternici ca Israelul si Polonia, care sunt bineinteles aliati puternici ai Statelor Unite, nu ar trebui sa recurga la acest fel de declaratii", a declarat Mosbacher. "Noi suntem prea importanti unii pentru ceilalti pentru a nu rezolva acest tip de lucruri", a adaugat ea.…

- Patru state europene l-au recunoscut pe liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido în functia de presedinte interimar al Venezuelei, dupa ce acesta a respins ultimatumul privind organizarea de alegeri anticipate.

- Schimbare la varful Statului Major al Apararii Parada militara de la Bucuresti, 1 Decembrie 2018. Foto: MApN - Bogdan Aron Pantilimon. Generalul-locotenent Laurian Anastasof va prelua de vineri, 1 februarie, functia de loctiitor al sefului Statului Major al Apararii, în baza unui…

- Generalul in retragere Benny Gantz, rivalul premierului israelian Benjamin Netanyahu in alegerile legislative de la 9 aprilie, si-a lansat marti campania electorala, atacandu-l pe seful guvernului si facandu-si publice, in sfarsit, pozitiile politice, relateaza AFP, relateaza Agerpres.In fata…

