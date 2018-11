Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania Victor Ponta susține vineri, pe Facebook, ca suntem mințiți cu televizorul ca in anii 90. Reacția acestuia vine dupa ce bugetul.ro a anunțat ca vor urma noi scumpiri.„In fiecare zi suntem bombardati la “televizoarele” Guvernului cu povesti despre mariri de salarii si pensii…

- Zeci de varstnici din Slobozia, aflati in dificultate, au primit pachete cu alimente chiar de la preotii care slujesc in bisericile din oras. Episcopia Sloboziei si Calarasilor si Asociatia Socio-Culturala „Matei Basarab”, in parteneriat cu S.C. Ana si Cornel S.R.L, au organizat, in perioada 1 - 12…

- Cei care au sunat la 112 au fost agentii de la politia locala, care patrulau si au observat fumul ca iesea din acoperis. La scurt timp, la fata locului au ajuns mai multe autospeciale cu apa de la pompieri. Salvatorii au avut o interventie dificila, din cauza flacarilor violente care s-au extins…

- Fie daca vrei sa slabești, daca te pregatești pentru o zi obositoare, de un drum lung, mic dejunul nu trebuie sa lipseasca din planurile tale de dimineața.Te va ajuta sa iți reglezi metabolismul, sa te concentrezi mai bine și sa primești acel plus de energie de care ai nevoie in prima parte a zilei.

- Organizatia pentru Agricultura si Alimente a Natiunilor Unite (FAO), atrage atentia ca pesta porcina africana persista in China si ca epidemia se va raspandi aproape sigur in alte state asiatice, transmite Reuters, citata de news.ro.

- Te intrebi de ce ti se infunda chiuveta des? Probabil faci fix ce nu trebuie. Un instalator cu zeci de ani de experienta sustine ca trebuie sa prelungim viata instalatiei sanitare. Mai ales cand e vorba de cea din bucatarie. Acesta a facut o lista cu lucrurile pe care NU trebuie sa le arunci in chiuveta,…

- Federația Romana de Fotbal a gazduit luni, 27 august, conferința de lansare a studiului ”Beneficiul social al investiției in fotbal”, realizat in parteneriat cu Federația Suedeza de Fotbal și cu UEFA. O premiera in Romania, studiul a prezentat o analiza detaliata a impactului participarii populației…

- Vara, cand temperaturile devine tot mai sufocante, trebuie sa acordam o atentie speciala alimentatiei. Aceasta trebuie sa fie echilibrata si sa aduca un aport optim de nutrienti si minerale. Astfel, vom putea duce la capat toate indatoririle...