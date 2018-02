Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 31 de ani din Kentucky a contractat o bacterie foarte agresiva care-i putea sa-i puna in pericol viața, dupa ce a inceput sa-și trosneasca degetele, spun medicii. Omul iși trosnea atat de tare degetele incat și-a deschis o rana, ceea ce a pemrmis bacteriei sa intre in organism.…

- Infectia contractata de un barbat in varsta de 31 de ani din Kentucky a fost atat de agresiva incat a persoana a fost aproape sa-si piarda bratul sau chiar viata. Doctorii sustin ca obiceiul acestuia de a-si trosni degetele a fost cauza infectiei, deschizand o rana la suprafata pielii - ceea ce a…

- Epidemia de gripa face ravagii. Medicii abia mai fac fata sutelor de cazuri cu care se confrunta. Numai la Institutul ”Matei Bals” din Capitala s-au prezentat intr-o singura zi peste 100 de pacienti cu gripa. Medicii spun ca de vina pentru aceasta situatie este refuzul oamenilor de a se vaccina. ”Lumea…

- A fost confirmat un prim caz de gripa din acest sezon, in județul Timiș. Analizele de laborator au aratat ca un copil de doar doi anișori este infectat cu virusul gripal. Cazul a fost confirmat de catre specialiștii de la Institutul Cantacuzino. Micuțul de doi ani este internat de cateva zile la Spitalul…

- Politistul care a fost impuscat din greseala de iubita este in continuare in coma indusa, la Spitalul de Urgenta din Craiova. Bogdan Dumitrescu este internat la sectia de terapie intesiva. Medicii au hotarat sa ramana in continuare sedat. Doctorii iau in calcul si varianta ca barbatul sa…

- La inceputul acestei saptamani, Mirabela Dauer a trecut prin momente foarte grele. Medicii i-au descoperit artistei pietre la rinichi, dar si o tumora. Din cauza complicatiilor, doctorii au fost nevoiti sa-i scoata un rinichi. Si asta nu e tot! Se pare ca boala i-a afectat artistei mai multe organe.

- Un baiat de 12 ani din si-a pierdut un deget si a ramas orb, dupa ce telefonul sau a explodat in timp ce era la incarcat. In urma deflagratiei, trupul lui Meng Jisu a fost acoperit de sange, iar el si-a pierdut cunostinta. Sora lui mai mare a auzit bubuitura si, cand a mers in camera, l-a gasit prabusit…

- O tanara de doar 23 de ani din Marea Britanie a facut stop cardiac dupa ce si-a administrat un medicament fara prescriptie medical. Medicii trag un semnal de alarma si recomanda ca pastilele sa fie luate doar la recomandarea lor.

- Unele pozitii in care dormi pot cauza dureri, insa exista una despre care expertii sustin ca are o multime de beneficii pentru sanatate. Potrivit medicului John Douillard, „Sunt dovezi ca dormitul pe partea stanga are efecte pozitive in ceea ce priveste sanatatea si longevitatea". Dormi…

- Specialistii cotidianului german “Bild” spun ce alimente nu sunt bune pentru toata lumea. Printre acestea se numara si ouale care nu sunt bine prajite sau fierte. Oua Consumul de oua crude prezinta riscul de infectie cu salmonela. Simptome: varsaturi, crampe stomacale,…

- Gil Roberts a fost depistat pozitiv in 2017, cu probenecid, iar dupa analiza probei B s-a descoperit aceeasi problema, el cerand o audiere la tribunalul de arbitraj sportiv (TAS). La TAS, Gil Roberts a explicat ca a fost depistat pozitiv dupa ce s-a sarutat cu prietena lui, Alex Salazar, care fusese…

- Un pacient francez care a suferit un transplant de fața, dar corpul sau a respins intervenția efectuata in urma cu șapte ani, a primit a doua fața de la un alt donator. Transplantul este o premiera in chirurgia mondiala, fiind prima data cand o persoana sufera doua transplanturi de fața și mulți chirurgi…

- Mama unei fetite de 11 ani din Australia credea ca micuta e gravida, deoarece burta ei crestea, dar medicii au avut un soc atunci cand i-au facut o ecografie. Cherish-Rose din Australia a inceput sa piarda in greutate, desi burta ei crestea. Mama ei a dus-o la spital, dar medicii au fost uimiti…

- Doctorii formați în Republica Moldova au puține cunoștințe în ceea ce ține de consilierea psihologica și de legislația medicala. Declarația a fost facuta de profesorul universitar Rodica Grama în cadrul emisiunii „Moldova în direct” de la postul public de televiziune…

- Cu peste 5 000 de angajați și peste 200 de magazine in țara noastra, gigantul german se afla intr-o continua extindere și este foarte bine poziționat pe piața, iar romanii par din ce in ce mai atrași de produsele pe care le comercializeaza.Deși este foarte bine vazut, in 2017, gigantul a fost…

- Legenda tenisului mondial, Serena Williams, vine cu dezvaluiri socante. Americanca a fost la un pas de moartea la nasterea fiicei sale, in septembrie anul trecut. Sportiva a povestit ca a fost supusa unei operatii de cezariana in regim de urgenta dupa ce ritmul cardiac al bebelusului a inceput sa…

- Este in continuare haos in sistemul medical din toata tara! Medicii de familie isi continua protestul si multi dintre ei refuza sa mai semneze actele aditionale la contractul cu Casa de Asigurari de Sanatate. In Prahova, doar jumatate dintre ei au cedat in favoarea pacientilor.

- Este a doua zi in care foarte multi romani nu pot obtine trimiteri sau retete compensate din cauza protestului medicilor de familie, la care participa un sfert dintre doctori - jumatate fata de cat protestau ieri - anunta Casa Nationala de Asigurari. Doctorii sunt nemultumiti ca nu au un acord cu autoritatile,…

- Medicii de familie protesteaza miercuri. Cel putin jumatate dintre ei nu vor semna nicio reteta compensata sau gratuita. Pacientii vor putea doar sa ceara o consultatie, dar vor primi doar retete simple, nu și trimiteri la specialist. Doctorii sunt nemultumiti ca nu au primit mai multi bani pentru…

- Un barbat a leșinat intr-un autobuz al liniei 330. In dimineața zilei de miercuri, 3 ianuarie, a avut loc un incident șocant și revoltator intr-un autobuz al liniei 330 din Capitala. La un moment dat, i s-a facut rau unui calator, iar șoferul a oprit autobuzul și a anunțat ca nu mai pleaca pana la sosirea…

- Descoperire uluitoare pentru creștinii din intreaga lume! O adevarata minune a fost scoasa lumina de o echipa de arheologi din Israel! Totul s-a intamplat aproape de Bet Shemesh (centrul țarii), acolo unde arheologii israelieni au scos la iveala vestigiile unei manastiri crestine cu o vechime de 15…

- Medicii de familie au fost chemați astazi la Ministerul Sanatații. Au fost programate discuții dupa ce aceștia au amenințat ca din 3 ianuarie nu vor mai acorda consultații gratuit și nici nu vor mai prescrie rețete decontate de Casa de asigurari.

- Colac peste pupaza, cand toata lumea sarbatorește nașterea Mantuitorului, Oana Lis a primit o noua lovitura, scrie spynews.ro. In urma cu cateva zile, mașina de zeci de mii de euro a vedetei s-a defectat. Nefiind dispusa sa-și țina "bijuteria" in garaj in aceasta perioada a anului, blondina a decis…

- Medicii din Timisoara i-au facut toate investigatiile fetitei de opt ani care este bolnava de cancer si ai carei parinti au fost obligati de instanta sa o duca la spital. Doctorii au decis ca in faza in care se afla acum, cu o tumora care a metastazat, nu i se poate face un transplant medular, astfel…

- Politistului in varsta de 56 de ani i s-a facut rau la serviciu, in sediul Politiei Locale Buzau. Barbatul a lesinat in timpul sedintei de instruire. Medicii l-au resuscitat minute in sir, insa fara rezultat. Doctorii spun ca agentul a facut un infarct miocardic. Colegii politistului…

- Ministrul Sanatații a sperat sa scape de protestul medicilor de familie dupa ce a promis o supimentare a fondurilor CNAS cu 278 de milioane de lei. Doctorii, insa, il trimit la plimbare. „Refuzam sa mai avem un dialog al surzilor”

- Portarul unei echipe belgiene de fotbal de amatori se afla de marti în coma artificiala dupa ce a primit o lovitura la cap în timpul unui antrenament, informeaza site-ul walfoot.be. Seppe Goossens, portarul în vârsta de 20 de ani al formatiei FC Park Houthalen,…

- Doi piloți au șocat lumea intreaga dupa ce au povestit ca, in timpul unui zbor deasupra Oceanului Pacific, din cadrul unei misiuni de antrenament, aceștia au observat un obiect bizar ce parea din...alta lume.

- Pana in 1914, medicii au purtat mereu halate albe. Problema cu halatele albe era ca medicii erau orbiti de albul imaculat in timp ce operau si isi mutau privirea de pe pacient spre colegii cu care operau. Efectul este similar cu cel cu care suntem obisnuiti in timpul iernii cand razele soarelui se reflecta…

- Warrel Dane, artistul care a facut istorie cu trupele Sanctuary și Nevermore, a murit in urma unui infarct. Acesta se afla in Brazilia, unde inregistra cel de-al doilea sau album solo. Colegul sau, chitaristul Johnny Moraes a declarat presei ca ambulanța a venit repede, dar medicii…

- Alexandru, copilasul mult dorit de familia Mirica, s-a nascut la 38 de saptamani, prin operatie de cezariana. La nastere, totul a decurs normal din punct de vedere medical si bebelusul a fost externat dupa 4 zile. Acasa, mama a observat ca Alexandru dormea prea mult, nu plangea deloc, manca o data…

- Medicii au anuntat ca au aplicat o procedura chirurgicala in cazul lui Alexandru Arsinel, montand un stent pe cord, interventie ce a durat aproximativ 40 de minute. Doctorii sustin ca starea actorului este foarte buna, urmand a fi externat peste cateva zile.

- Colegiul Medicilor din Romania cere șefilor de spitale sa nu-i mai oblige pe medici sa lucreze peste program, situatia urmand sa fie discutata cu Ministerul Sanatații și Ministerul Muncii. Doctorii au atentionat ca nu le este respectat programul de munca, lucru ce ar putea avea consecințe asupra siguranței…

- Doctorii de la Spitalul Universitar din Miami au ramas socati dupa ce un pacient in varsta de 70 de ani a ajuns pe mainile lor. Barbatul a ajuns la unitatea medicala cu un nivel ridicat de alcool in sange si, in plus, suferea de diabet. A

- Caz șocant in India, unde doctorii au facut o descoperire crunta, dupa ce o femeie s-a plans de dureri in zona abdomenului. Medicii au descoperit ca aceasta a trait timp de 15 ani cu un fat in pantec, relateaza Daily Mail. Femeia in varsta de 52 de ani a inceput sa se simta tot mai rau in ultima perioada.…

- Indigo McGregor, in varsta de opt ani, a trecut prin momente extrem de dificile. Micuța a avut o tumoare de marimea unei mingi de tenis la creier, din cauza careia și-a pierdut vederea și nu a mai putut sa mearga. Doctorii au reușit insa sa indeparteze tumoarea, in urma unei operații care a durat mai…

- Acreditarea trebuie obținuta de medicii de familie și de cei din policlinica (ambulator), potrivit Legii nr.185/2017 privind asigurarea calitații in sistemul de sanatate. Procesul de obținere a acestui certificat de calitate este unul care consuma bani și timp, spun reprezentanții medicilor…

- A murit Stela Popescu!A Secretarul de stat Raed Arafat a declarat ca la 15:32 a fost apelul la 112 doua ambulante de la Floreasca si au ajuns in 8 minute acasa la Stela Popescu. Medicii au constatat ca nu mai pot face nimic si au anuntat politistii. Doctorii de pe ambulanta au constat ca decesul s-a…

- Stela Popescu a murit! Actrita in varsta de 81 de ani a fost gasita moarta in curtea casei sale. Din primele informatii, se pare ca a suferit un stop cardio-respirator. In vara, Stela Popescu a marturisit ca sufera de diabet și era nevoita sa ia niște medicamente „jumatate de ora pe zi”!!! Medicii chemati…

- Ai visat vreodata sa fii medic? Majoritatea copiilor ii idolatrizeaza pe medici pentru ca salveaza vieți și vindeca boli, fara sa știe ce sacrificii imense fac aceștia. Doctorii merita sa fie numiți niște eroi tacuți nu numai pentru ca studiaza ani de zile pentru a putea profesa, dar mai ales pentru…

- Dr. Quinn: Cartofii dulci – mult mai sanatoși decat cei obișnuiți Afla ce beneficii aduc organismului. Cartoful este, fara doar și poate, unul dintre cele mai populare alimente, cel puțin în camara românilor. Preparați la cuptor, piure, în salate orientale, în supe și ciorbe,…

- Casa Regala a Romaniei anunta ca starea Regelui Mihai nu s-a agravat, insa este in continuare ingrijoratoare. Majestatii Sale i se administreaza medicamentatie pentru usurarea somnului si a respiratiei. „In zilele care au trecut de la comunicatul din 6 noiembrie, starea generala a Regelui Mihai nu s-a…

- In zilele care au trecut de la comunicatul din 6 noiembrie, starea generala a Regelui Mihai nu s-a agravat, semnele vitale ale Majestații Sale aflandu-se pe o platforma constanta. Medicii au administrat o medicație care sa ușureze somnul și respirația. Cu toate acestea, Majestatea Sa continua sa se…

- Casa Regala a anunțat ca starea de sanatate a Regelui Mihai este in continuare foarte grava și ca acestuia i se administreaza medicamente care sa ii ușureze somnul și respirația. Din fericire, sanatatea Majestații Sale nu s-a deteriorat fața de acum doua saptamani, arata reprezentanții Casei Regale,…

- Regele Mihai continua sa se afle intr-o stare ingrijoratoare de sanatate, iar medicii considera prea riscanta deplasarea regelui de la resedinta privata la spital, fiind unanimi in recomandarea ca tratamentul administrat acestuia sa se concentreze acum pe prevenirea suferintei si pe pastrarea confortului…

- Cu toate acestea, Majestatea Sa continua sa se afle intr-o stare ingrijoratoare de sanatate. Scaderea accentuata a capacitaților fizice și a capacitații de comunicare, precum și imposibilitatea de a se deplasa fara ajutor au ramas la același nivel. Regele Mihai este ingrijit la domiciliu cu…

- In varsta de aproximativ 40 de ani, un barbat s-a prezentat la spitalul din Nanchand, estul Chinei, cu dureri abdominale. Medicii i-au facut, imediat, o radiografie, care a aratat ca omul avea in burta o anghila vie, care se zbatuse pana cand ii blocase complet tractul intestinal. Doctorii au ramas,…

- Incidentul socant a avut loc in China unde un barbat a mers la doctor din cauza unor dureri. Doctorii au descoperit in abdomenul omului in varsta de 40 de ani, o anghila astiatica. Barbatul a refuzat sa le spuna medicilor cum a ajuns anghila in corpul lui.

- Descoperire șocanta facuta de medicii din Coreea de Sud în organismul unui soldat dezertor din Coreea de Nord! Barbatul, care a fost împușcat în timp ce trecea granița, i-a lasat muți de uimire pe specialiști atunci când l-au operat. Intestinele soldatului erau pline…

- Doctorii care l-au tratat pe militarul nord-coreean dezertat luni in Coreea de Sud au facut o descoperire neobișnuita in organismul acestuia, scrie realitatea.net.Militarul și-a parasit postul de la granița și a reușit sa ajunga in Coreea de Sud, nu inainte de a fi ranit grav.