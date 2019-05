Beneficiile uimitoare ale spirulinei, declarată de ONU „alimentul viitorului“ Se gaseste in mai toate magazinele cu produse naturiste si poate fi consumata sub forma de comprimate, granule, capsule sau pudra. Spirulina este cunoscuta datorita efectelor sale antioxidante si pentru continutul de 60-70% de proteina pura, adica mai mult decat poate sa contina carnea de vita sau de pui. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

