Beneficiile pepenelui galben – un aliat si in lupta cu depresia

Datorita continutului mare de apa, fructul acesta este un bun detoxifiant, avand proprietati diuretice si revigorante. Iata beneficiile pepenelui galben! Prin actiunea diuretica, laxativa si detoxifianta, pepenele galben este recomandat in caz de anemie, constipatie, hemoroizi, guta, reumatism, calculi renali, probleme ale vezicii urinare si boli de piele cum sunt acneea si eczemele. Lista cu beneficiile pepenelui galben continua. Sursa de vitamina B9

Folatii din pepene faciliteaza sinteza la nivel celular a ADN-ului, a anumitor aminoacizi sau mesageri chimici utilizati… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

