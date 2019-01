Beneficiile nextiute ale untului alimentar

Stiri pe aceeasi tema

- Kiwi este unul dintre fructele cu cel mai mic indice glicemic, ca atare, nu crexte nivelul glucozei. Un kiwi in medie de 76 g este estimat sE continE 0,3 g grEsimi, 1 g proteine, 11 g zahEr xi 2,6 g fibre dietetice

- Piata locala de moda, evaluata la circa 15 mld. lei anual, a devenit tot mai atragatoare pentru jucatorii cu preturi mici precum Pepco (Polonia), Kik (Germania) si Miniso (Japonia). Cei doi din urma au intrat in Romania in 2018, dupa ce Pepco deja ajunsese la peste 200 de magazine in toata tara.

- Inteligenta artificiala (AI), un concept care pana nu demult era folosit doar de amatorii de literatura si filme SF si de fanii jocurilor pe calculator, a ajuns in ultimii ani un subiect de controverse, pe de-o parte plasandu-se cei care considera ca viitorul le apartine oamenilor care, cu ajutorul…

- Conform Google Romania, 45% dintre romani au in plan sa faca o achizitie de Black Friday. Cu toate acestea, oportunitatile aferente acestei perioade pot cauza tot atatea probleme pentru retailerii locali, aflati in goana dupa clienti si lichidarea stocurilor. Radu Vilceanu, CEO si fondator…

- Programul a continuat si in acest an in scoli si licee din mai multe judetene, printre care Bacau, Iasi, Botosani si Vaslui. Proiectul din acest an a insemnat achizitia si montarea a circa 6.000 corpuri de iluminat si a 15.000 tuburi led, efortul investitional al companiei E.ON fiind estimat la 650.000…

- Pe 24 octombrie 2018, OrganizaE›ia NaE›iunilor Unite A®mplineE™te 73 de ani de la fondare. OrganizaE›ia a fost fondatAƒ dupAƒ cel de-al doilea rAƒzboi mondial, A®n 1945, fundamentatAƒ pe principiile consfinE›ite A®n Carta ONU, A®n scopul menE›inerii pAƒcii E™i securitAƒE›ii internaE›ionale, promovAƒrii…

- Francezii mananca preparate bogate, beau foarte mult vin și fumeaza. Și totuși, cum de sunt ei atat de slabi și in forma? Studiile recente au raportat faptul ca ei au afirmat ca exista o așa-numita dieta franceza, de care nu foarte mulți știu, scrie realitatea.net.

- De-a lungul timpului s-au inventat tot felul de solutii prin care s-a urmarit recuperarea trupeasca, dar si psihica. Cauzele diverselor probleme pot fi dintre cele mai variate, de la accidente, traume si pana la situatii din cele mai neasteptate. Despre mingea medicinala se poate spune ca…