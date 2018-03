Stiri pe aceeasi tema

- Studii recente arata faptul ca prunele nu sunt doar niste fructe foarte gustoase, ci te ajuta sa iti mentii corpul si mintea sanatoase. Mai mult, ele te feresc de cancer si reduc riscul de accident vascular. Beneficiile consumului de prune Protejeaza inima – O pruna medie conține 113 mg de potasiu,…

- Sambata, 24 martie, Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Tuberculozei s-a desfașurat sub sloganul: „Dorința: Lideri pentru o lume fara tuberculoza! Puteți face istorie. Opriți Tuberculoza! “Va asigur ca lupta impotriva tuberculozei va continua. Ca ministru al Sanatații, urmaresc sa asigur un acces cat mai…

- Sean Penn, dublu premiat cu Oscar, a declarat ca nu mai este indragostit de actorie, el concentrandu-se in prezent pe literatura, scrie hollywoodreporter.com. Actorul a declarat in cadrul unui interviu acordat programului „CBS Sunday Morning” ca ii lipsește interesul. „(Actoria, n.r.) poate fi minunata…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Bihor au efectuat miercuri seara o percheziție la domiciliul unui ofițer MApN Oradea și a prietenei sale. In urma acesteia, polițiștii au gasit saci cu haine și produse cosmetice care erau vandute prin intermediul site-ului…

- Micropigmentarea sprancenelor este o metoda de aplicare a unui machiaj semipermanent la nivelul sprancenelor. Se face cu un aparat digital care imprima culoare – un pigment natural – direct sub epiderma, cu ajutorul unui ac. Pe data de 31 martie dam startul cursului de dermopigmentare și stilizare…

- Berbec Sentimental, perioada e mai frumoasa pentru cele dintre voi care sunt libere, pentru ca exista oportunitatea de va intalni cu persoana de care pe viitor va legați destinul. Emoțiile vor fi multe, insa va vor o stare optimista. Nu va sfatuiesc totuși sa va asumați riscuri mari ori sa…

- Marea Britanie va investi 48 de milioane de lire sterline (67 de milioane de dolari) intr-un nou centru de aparare impotriva armelor chimice, la laboratorul de cercetari militare de la Porton Down, destinat protejarii impotriva amenintarii in crestere din partea Rusiei si Coreei de

- Concernul Unilever, grup cu 170.000 de angajati pe plan mondial, a anuntat ca renunta la sediul social din Londra si se mura cu totul la Rotterdam, miscarea fiind o lovitura pentru guvernul britanic care pregateste Brexit-ul. Grupul agro-alimentar si de cosmetice avea doua sedii sociale, unul in Marea…

- Casa de moda de lux Versace renunta la produsele din blanuri, a anuntat Donatella Versace, directorul de creatie al companiei italiene, intr-un interviu recent. "Blana? Nu mai folosesc", a declarat Donatella Versace intr-un interviu aparut miercuri in revista 1843, care apartine publicatiei britanice…

- Donatella Versace a anuntat ca nu va mai utiliza blana animala in produsele casei sale de moda, intr-un interviu acordat revistei britanice The Economist s 1843 publicat miercuri, relateaza AFP, preluat de Agerpres.

- Donatella Versace a anuntat ca nu va mai utiliza blana animala in produsele casei sale de moda, intr-un interviu acordat revistei britanice The Economist's 1843 publicat miercuri, relateaza AFP. "Blana? Nu mai vreau. Nu vreau sa omor animale pentru a face moda. Nu mi se pare in regula", a spus sora…

- Proiectul de lege stipuleaza ca intre orele 14.00 -16.00, respectiv, noaptea, intre orele 23.00 si 7.00, zgomotul nu trebuie sa depaseasca 35 de decibeli. Daca aveti vecini galagiosi nu trebuie decat sa anuntati politia.

- Pe langa folosirea mierii ca indulcitor natural in alimente si bauturi, produsele apicole, in general, au si incredibile virtuti vindecatoare. Mai multe studii au aratat ca bacteriile din stomacul albinelor pot furniza o alternativa la antibioticele moderne, sugerandu-se chiar ca produsele apicole…

- In data de 8 martie, crestinii ortodocsi ii aduc cinstire Sfantului Ierarh Marturisitor Teofilact, Episcopul Nicomidiei. In aceasta zi, cei care au evlavie la sfant citesc acatistul si troparul acestuia.

- Produsele realizate manual, in care mesterii populari si artizanii din cadrul Asociatiei "Produs in Bistrita-Nasaud" si-au pus talentul si creativitatea sunt, cu siguranta, cadouri care vor face fericite doamnele si domnisoarele. De ce? Pentru ca intotdeauna ne dorim sa fim frumoase, unice, diferite…

- Frigul are, bineințeles, numeroase aspecte negative, insa aduce și cateva beneficii pentru corpul nostru, scrie realitatea.net.Dormi mai bine - temperaturile scazute te ajuta sa adormi mai repede și sa ai și un somn de calitate.

- Andrei Pusok a trecut peste cea de-a treia operație necesara extirparii tumorii de la baza craniului, efectuata la fel ca precedentele doua, la Clinica din Tubingen, Germania. Tanarul de 29 de ani din Arad a inceput lupta cu boala in toamna anului trecut, atunci cand, in urma unor controale, a fost…

- O mulțime de articole recomanda oțetul pentru numeroase afecțiuni minore, de la vindecarea acneei, pana la pierderea mai rapida a kilogramelor in plus. Totuși, acest tonic natural ar putea avea, de asemenea, un efect secundar negativ, scrie realitatea.net.

- "Va ia de mana, doamna! Va musca, nu puneti mana pe el!" Vanzatoarea cheama o colega in ajutor, dar animalul se face repede nevazut. Compania a reactionat si a transmis ca a retras imediat toate produsele din vitrina pentru distrugere, fiind restabilite conditiile igienico-sanitare. „Ne cerem…

- OMV Petrom SA a lansat o licitatie pentru achizitia de produse chimice. Valoarea contractelor poate sa ajunga pana la 40,06 milioane lei, fara TVA.Licitatia vizeaza un acord cadru, cu durata de 36 de luni, de furnizare de produse chimice pentru operatii de stimulare sonde de titei si gaze.Potrivit anuntului,…

- Ministerul Invațamantului a anuntat metodologia si calendarul de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019, prima faza a completarii si depunerii cererilor de inscriere urmand a se defasura intre 8 si 26 martie.

- Berlin și Stuttgart, Germania – O manușa inteligenta folosita in fabrica, un inger pazitor digital pentru persoanele aflate la drum: Bosch prezinta aceste solutii si alte inovatii la conferința Bosch ConnectedWorld din Berlin, unde sectorul IoT se reuneste pentru a discuta lumea viitorului. Produsele…

- Abateri grave de la normele sanitare au fost depistate la o intreprindere de mezeluri din orasul Anenii Noi. Produsele, in valoare de peste 23 de mii de lei, au fost ridicate si vor fi distruse, transmite IPN.

- In contextul denunțurilor ”voluntare” ale lui Vlad Cosma, la DNA Ploiești, Remus Borza a vorbit despre tradare și denunț in Romania. Acesta a aratat ca, din pacate, in Romania, tradarea a devenit o virtute. Borza a facut o paralela cu situația moldovenilor, precizand diferențele. „Am constatat…

- Cercetatorii americani au constatat ca substanțele chimice din produsele de uz casnic sunt un factor cheie in poluarea aerului din orașe și ca impactul acestora rivalizeaza cu cel al emisiilor unor mașini, scrie BBC News. Studiul, condus de Universitatea din Colorado, s-a concentrat pe așa-numiții…

- Conglomeratul rus de stat a anuntat intr-un comunicat ca a finalizat reducerea participarii sale de la 51% la 25% plus o actiune, in favoarea directorului sau general Aleksei Krivoruciko, deja actionar.”Pretul tranzactiei s-a ridicat la peste 1,5 miliarde de ruble”, adica 21 de milioane…

- Cu totii stim ca lamaile constituie un aliment-minune, apreciat in lumea intreaga pentru beneficiile sale. Acest fruct este foarte bun pentru sanatate, iar propietatiile sale au fost dovedite de specialisti. Din pacate, putini oameni stiu despre beneficiile pe care le are lamaia si modul in care poate…

- 1.500 de cadouri pe loc, cine romantice, dar și o calatorie intr-un oraș romantic precum Verona. Asta a pregatit, pentru cei care ii trec pragul in aceste zile, cel mai mare centru comercial din vestul Romaniei.

- In cadrul conferintei organizate de BNR, Mugur Isarescu a abordat si subiectul cresterilor de pret."Toti factorii majori in trimestrul IV au actionat in sensul cresterii preturilor. Asta arata ca, repet, cifrele nu arata bine deloc. Avem majorari la energie electrica, o majorare a accizei…

- PSD și ALDE au decis ca nu va mai fi inființata o comisie parlamentara de ancheta pentru Serviciul de Protecție și Paza. Discuțiile despre inființarea aceste comisii au venit dupa ce președintele PSD, Liviu Dragnea, a lansat acuzații dure la adresa șefului SPP, Lucian Pahonțu.

- Siria a dezmintit sambata recentele acuzatii ale SUA potrivit carora regimul ar fi folosit arme chimice contra rebelilor in apropiere de Damasc, calificandu-le drept "minciuni", transmite AFP. "Ministerul Afacerilor Externe denunta falsele alegatii ale Statelor Unite potrivit carora guvernul…

- Compania aeriana Blue Air, controlata de antreprenori locali, va renunta incepand cu 17 februarie la zborurile pe ruta Timisoara-Iasi-Cluj, conform unui anunt al companiei. „Din cauza frictiunilor create de catre Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara suntem nevoiti sa va informam…

- Berbec Veți avea nevoie de mult tact și diplomație in relațiile cu mama sau in relațiile cu copiii daca voi inseva sunteți mame. Abordați cu delicatețe relația cu ei, mai ales daca au un caracter iute ca al vostru. Va puteți trezi ca aproape se inverseaza rolurile și vai de parinții care nu-și…

- Face intotdeauna show-uri pe cinste oriunde are concerte, dar putini sunt cei care stiu ce se afla in spatele acelor miscari de dans uluitoare. Andreea Balan nu a spus niciodata cat de greu ii este sa aiba intotdeauna coregrafii perfecte.

- Vandute uneori la preturi inaccesibile pentru o parte a populatiei, produsele traditionale atestate le aduc castiguri substantiale celor care si-au dat seama de avantajele rețetelor autentice. Delicioasele bucate au intrat pe o piata de nișa, unde clientii fug de produsele din supermarket. O doamnă…

- Guvernul nu renunța la Declarația 600! Premierul Viorica Dancila a anunțat, in prima ședința de guvern, ca Declarația 600 se va putea depune pana in aprilie.Luni, premierul Viorica Dancila anunta, in plenul Parlamentului, ca in aceasta saptamana se va renunta la Formularul 600. "Cat…

- Daca vrei sa slabești rapid și sanatos, cea ma recomandata este dieta cu patrunjel, scrie estisuperba.ro. Cu ajutorul ei vei reuși sa slabești 3 kilograme intr-o saptamana. Tot ce trebuie sa faci este sa prepari o salata de patrunjel. Iata cum se prepara: Citeste si 8 beneficii ale iertarii…

- Acesta a cerut sa fie eliberat din funcție, iar mandatul sau de președinte al Casei de Asigurari se va incheia peste cateva zile, la data de 1 februarie. Odata cu formarea Guvernului Dancila, oamenii care au ajuns in anumite funcții in perioada mandatului lui Mihai Tudose trebuie sa se aștepte ca…

- Specialistii in economie de la Universitatea Stanford din SUA au apreciat ca oamenii care lucreaza de acasa sunt mai fericiti si au parte de succes, fata de colegii lor care lucreaza intr-un birou.

- Mii de fani care se asteptau sa il vada pe Neil Diamonds live vor ramane dezamagiti, pentru ca starul a anntat ca renunta definitiv la turnee, dupa ce a fost diagnosticat cu maladia Parkinson, informeaza contactmusic.com. In ciuda acestui lucru, muzicianul va continua sa inregistreze muzica in studio.…

- Ubisoft pune la bataie action-adventure-ul Watch Dogs 2 la preț redus via Steam ! Mai aveți timp 10 ore sa descarcați jocul la 66% reducere de preț, sau puteți opta pentru Watch_Dogs2 Deluxe Edition sau Watch_Dogs2 Gold Edition, fiecare la același procent de reducere ca jocul inițial.…

- Dupa un studiu ce a durat 16 ani, cercetatorii au reusi sa afle cate tiguri fumate pot duce la dependenta. Cei mai multi incep din curiozitate, majoritatea refuzand la inceput sa accepte existenta viciului.

- Daca și parul tau este la fel, iata care sunt principalele cauze: Probleme de sanatate Parul nesanatos poate fi un semn al unei probleme de sanatate. Studiile au aratat ca persoanele care sufera de anumite tulburari de alimentație, precum și hipotiroidism tind sa aiba podoaba capilara uscata…

- Daca sunteti pasionati de moda si vreti sa invatati cate ceva despre design-ul vestimentar, puteti sa va inscrieti la cursul sustinut de Andreea Tincu. Daca va pasioneaza moda macar la nivel de hobby si aveti peste 14 ani, puteti sa va inscrieti la Cursul de Design Vestimentar Andrea Tincu, structurat…

- Este scandal monstru in familia Geambașu. Dupa ce tatal, Petre Geambașu, și-a atacat fiul intr-o emisiune la Romania TV, Calin Geambașu reacționeaza și anunța ca iși reneaga parinții, susținand ca tatal sau ”s-a sinucis din calitatea de parinte”. Citește și: Gabriela Firea intervine in scandalul…

- In tarile dezvoltate, gradinaritul urban este tot mai prezent. Potrivit agriculturemontreal.com, unul din trei locuitori din Montreal ingrijesc o gradina aflata in spatiul urban, iar aceasta practica devine atractiva si pentru romani.

- Dragos Corbu, un antreprenor din Bucuresti, a pus acum opt ani bazele unui business cu scaune auto, carucioare si scaune de masa pentru copii sub brandul Juju, produse fabricate in sase cen­tre de productie din China si care apoi sunt co­mercializate in Romania si in alte tari din Europa. Acum…

- 1. Unt de arahide și banane O felie de paine integrala, unsa cu unt de arahide, pe care puneți felii de banana. Aveți fibre cat cuprinde, grasimi sanatoase și un aport mare de proteine. Adica multa energie dar care și dureaza. Daca aveți activitate fizica mai intensa, puteți manca 2 felii preparate…

- Tot mai multi tarani moldoveni renunta sa mai creasca in gospodarii vaci. Doar in ultimul deceniu, numarul bovinelor a scazut in Moldova cu aproximativ 40 la suta si a ajuns la 182 de mii de capete.

- Timișorenii cu suflet mare sunt incurajați sa faca o fapta buna la finalul acestui an. Astfel, Asociația Școala Mamei Junior ii provoaca sa doneze cel puțin cinci lei pentru ca aproximativ 300 de copii cu dizabilitați sa poata beneficia și in anul 2018 de ședințe gratuite de terapie in apa. Doar in…