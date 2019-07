Stiri pe aceeasi tema

- Ciresele au o actiune anti-infectioasa importanta, regenereaza tesuturile, fiind extrem de utile in lupta impotriva imbatranirii datorita actiunii lor regenerate si de eliminare a toxinelor. Ciresele sunt sarace in principii nutritive de aceea pot fi consumate, fara probleme de persoanele mai plinute…

- Sursa de fibre, importante pentru mentinerea bunei functionari a sistemului digestiv, ciresele se numara printre cele mai sanatoase fructe si sunt considerate un aliment-medicament. Contin o gama variata de vitamine si un calitati diuretice, laxative si depurative.

- Cireșele sunt unele dintre cele mai delicioase fructe ale verii, preferate atât de cei mici, cât și de adulți. Sunt atât de versatile, încât nu știi niciodata la ce sa te aștepți.

- Semintele de chia fac minuni pentru organismul nostru! Aceste mici seminte au numeroase beneficii, dar cele de mai jos sunt principalele la care te poti astepta daca vei adauga chia in alimentatia ta.

- Sarace in calorii, dar bogate in nutrienti, bamele au efecte miraculoase pentru organism, fiind o sursa incredibila de vitamine si minerale esentiale. Sunt recomandate in special femeilor gravide, pentru ca au in compozitie o cantitate esentiala de acid folic.

- Luna a stârnit de-a lungul timpului curiozitatea și interesul atât a oamenilor de știința, cât și a noastra, a tuturor. Ba mai mult, omul s-a și chinuit sa ajunga acolo și sa descopere satelitul natural al Pamântului.

- Nume despre care NU STIAI ca se sarbatoresc de FLORII. Cui trebuie sa mai spui “La Multi Ani!” Floriile sunt prilej de sarbatoare pentru romani in Postul Pastelui. Daca aveti prieteni sau rude care poarta nume de flori, cu siguranta veti cinsti momentul cum se cuvine. Exista insa si persoane care nu…

- CalciuIa calciu cu vitamina D. Nu vei putea absorbi corespunzatorul calciul daca nu-l iei imopreuna cu vitamina D.Nu exagera consumul de calciu. Daca il iei in cantitati uriase nu vei obtine oase bionice, insa te vei alege cu pietre la rinichi, constipatie si, potrivit unor studii,…