Stiri pe aceeasi tema

- Uite cum un copil a dat lumii o lecție importanta! Imaginile cu baiețelul fara picioare care nici nu vrea sa auda sa renunțe la școala au facut inconjurul lumii. Zilnic, se taraște aproape 4 kilometri ca sa ajunga la cursuri.

- Agentia Nationala Antidrog (ANA), prin Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog (CPECA) Suceava, lanseaza la nivel local, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Suceava si cu sprijinul Consiliului Judetean Suceava, o noua editie a proiectului national „Necenzurat", ...

- Studiile arata ca un consum moderat, de patru-cinci castane pe zi, aduce numeroase beneficii sanatatii: combate anemia, reduce nivelul colesterolului „rau”, trateaza neplacerile digestive si revigoreaza sistemul nervos, scrie realitatea.net.

- Cresterea anuala a consumului privat se va tempera in urmatorii ani, coborand la 6% in 2018, 5% in 2019 si 4,6% in 2020, dupa avansul major din 2017, de 10,1%, apreciaza Andrei Radulescu, director Analiza Macroeconomica la Banca Transilvania.

- Am ajuns sa mancam pe fuga, pe strada, in masina cu mainile murdare si sa nu ne bucuram deloc de mesele pe care le luam. De multe ori am spune ca nu avem timp, insa daca gasim timp sa ne imbracam, cu siguranta ne vom organiza si pentru a ne lua mesele.

- O femeie din Italia a reușit sa șocheze intreaga lume dupa ce a demonstrat ca are 117 ani! Așa cum era și firesc, oamenii s-au intrebat ce dieta speciala a ajutat-o sa traiasca atat de mult!

- In timp ce la Bucuresti se consuma o criza la varful PSD, pe care Liviu Dragnea, a reusit din nou sa o depaseasca cu succes (cu costuri personale, politice pentru partid si nationale inca neclare), la Salzburg, in superbul oras al lui Mozart, se consuma o alta criza, cu impact posibil mai important…