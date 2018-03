Stiri pe aceeasi tema

- Canon Europe anunta astazi lansarea obiectivului CN-E20mm T1.5 L F, un obiectiv grandangular, perfect pentru productiile cinematografice de înalta calitate. Cu o capacitate optica extraordinara si o structura de lentile superioare, CN-E20mm T1.5 L F permite captarea directa de imagini 4K superbe…

- Silvio Berlusconi, are noi probleme cu justitia si, dupa cum observam, nici acum nu scapa de trecut. De data aceasta ar putea fi acuzat ca a mituit martori pentru a evita urmarirea penala in scandalul legat de celebrele petreceri botezate „bunga-bunga”.

- Revenirea nationalei Romaniei in Banie este un meci cu "grad mediu de risc", asa cum l-a catalogat Jandarmeria. Adica exista teama ca ar putea exista incidente care sa degenereze intr-o situatie exploziva la propriu! Iar totul ar putea porni de la disensiunile dintre galeriile celor doua "Craiove" din…

- Iata cativa pasi ca sa te folosesti de afirmatii pozitive. 1. Contempleaza-ti calitatile Fiintele umane se gandesc mai des la ceea ce ar schimba la ele decat la ceea ce iubesc. Suntem creaturi unice cu daruri pe care nimeni altcineva nu le are. Scrie, la persoana intai, toate calitatile…

- S-a auzit și iarna, dar acum, in luna martie, parca-i țipat de pescaruș miop. Iși desface aripile și se arunca in zbor de pe o macara, cu ciocul deschis – sa prinda soarele. L-a confundat cu o gaza. Un soi de insecte suntem și noi, sutele de forme care mișuna in fiecare dimineața prin tunelele de sub…

- O declarație facuta de șeful statului moldovean, Igor Dodon, pentru Europa Libera a facut înconjurul presei românești. Dupa ce a dat curs unei invitații în cadrul unei emisiuni, Dodon a facut niște afirmații grave care vizeza statul Român. Afirmația…

- Persoanele care sufera de depresie pot avea dificultati in a distinge amintiri similare, conform unui studiu recent. Cercetatorii atrag atentia ca stresul si lipsa somnului pot duce la probleme de memorie.

- Tariful pentru energia electrica ar putea fi redus dupa ce vor intra în vigoare noile contracte de livrare a curentului. Potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, acest lucru se datoreaza noii metodologii de calculare a prețurilor, dar și evoluției cursului valutar,…

- Persoanele cu insomnie sunt mai expuse unor boli precum diabetul, din cauza dereglarii nivelului insulinei, si hipertiroidia, produsa de excesul de hormoni tiroidieni. Studiile au aratat ca insomnia favorizeaza aparitia infarctului si a accidentului vascular cerebral. Scaderea…

- Exuberanta și energica cum o știm, Katy Perry nu s-a abținut sa nu faca show in timpul audițiilor noului sezon al show-ului american ”American Idol”. Jurata a sarutat un concurent chiar in fața camerelor de filmat. Katy Perry a sarutat un adolescent la American Idol Benjamin a avut parte de experiența…

- In timpul dietei: Ziua 1 – La micul dejun bea suc proaspat de portocale, la pranz bea suc de legume si la cina mananca legume la gratar sau la abur. Ziua 2 – La micul dejun bea suc de portocale sau un smoothie, la pranz mananca o supa de legume si la cina mananca legume la gratar sau la abur. Ziua…

- Noile constatari intra in contradictie cu rezultatele cercetarilor realizate anterior pe aceasta tema de catre oamenii de stiinta de la Universitatea Birmingham si Oxford, informeaza alphagalileo.org. Rezultatele noului studiului sunt complet diferite de cele la care oamenii de stiinta au…

- Cercetatorii spera sa incetineasca procesele biochimice in celulele vii, pentru a prelungi timpul pentru soldatii raniti grav. Potrivit DARPA, ideea este „sa incetinesti o viata pentru a salva o viata”.

- A devenit cunoscuta la OTV cand zbiera, ca din gura de șarpe, ”Sa sune telefonul” așa ca Adela Lupșe a caștigat repede eticheta de ”Isterica de la miezul nopții”. Timpul a trecut, a acumulat cateva kilograme, dar schimbarea s-a produs din nou. Noile forme ale Adelei o fac insa, incompatibila cu jobul…

- Avem vesti interesante de la banci. Romanii care vor sa ia un credit pot scapa de zecile de minute pierdute la ghiseu. Mai exact, bancile au dezvoltat aplicatii pentru telefonul mobil, cu ajutorul carora puteti lua un imprumut de pana la 90.000 de lei. Intreaga operatiune dureaza doar cateva minute,…

- In perioada lucrarilor circulația se va desfașura astfel: • 1 - 31 martie 2018, pe distanta Straulesti - Jiului - Straulesti, firul 1, circulatia se va desfasura in sistem pendula, la un interval de 15 minute iar pe distanta Gara de Nord - Jiului - Gara de Nord, la un interval de 10 minute.…

- Aceasta este leguma-minune pentru sanatatea ta. Daca o consumi poate trata afectiuni extrem de grave. Este la fel de buna precum un medicament. Despre legume am putea afirma ca sunt adevarate medicamente. Datorita substanțelor nutritive pe care le conține țelina, aceasta leguma nu trebuie sa lipseasca…

- Una dintre previziunile celebrului Elon Musk pare ca se materializeaza. Un nou tip de material cu aplicatii in domeniul super-capacitoarelor ar putea permite folosirea acestora ca inlocuitori pentru acumulatorii Li-ion.

- Unii spun ca bananele sunt ca niste capsule naturale pentru dormit. Ceaiul de banane este o gustare interesata, placuta si eficienta pentru cei care au probleme cu somnul sau se trezesc în toiul noptii si nu mai pot adormi.

- LG prezinta noile modele din populara gama de monitoare cu tehnologie Nano IPS, care duc capabilitațile de reproducere a culorilor la un nou nivel. Ca raspuns la feedbackul oferit de clienți, LG a adaugat suport pentru HDR600 cu o paleta dinamica de luminozitate maxima mai ridicata și noi opțiuni…

- Producatorul David Parfitt l-a acuzat pe mogulul Harvey Weinstein ca l-a agresat fizic in timpul filmarilor la "O saptamana cu Marilyn/ My Week With Marilyn", marturisind incidentul in documentarul "Working with Weinstein", realizat de Channel 4, informeaza BBC. David Parfitt a marturisit ca Weinstein…

- Menopauza Una dintre cele mai frecvente cauze pentru transpirația din timpul nopții la femei este menopauza. Principala cauza este dezechilibrul hormonal, in special scaderea nivelului de estrogen. Alte simptome care anunța menopauza sunt: tulburari de somn, creșterea batailor inimii și respirație…

- “Hibernarea” si lipsa activitatilor in aer liber, pe timpul iernii, ne priveaza de absorbtia naturala de vitamina D. Astfel, carentele mari de vitamina D din organism pot lasa urme vizibile asupra organismului nostru. Suplimentele de vitamina D, pe timpul sezonului rece, ajuta organismul, insa expunerea…

- Cercetatorii de la Nature Microbiology au descoperit o noua familie de antibiotice in fragmentele de sol. Potrivit cercetarilor efectuate, compusii naturali gasiti pot combate infectiile bacteriene rezistente la alte medicamente de acest tip.

- Specifica anumitor zone ale țarii, mamaliga din malai de porumb a inceput sa fie consumata de poporul nostru cam in secolul 17. Pana atunci, se folosea inca de pe vremea dacilor un terci din mei. Mamaliga se consuma și alte țari din Europa. Iata cum faci mamaliga perfecta, fara cocoloașe. Mamaliga…

- Ca sa fii sigura ca rezultatul testului de sarcina este cel corect, iata care sunt cele mai des intalnite greseli care se fac cu testul de sarcina. Test de sarcina #1: Faci testul prea devreme Acest lucru duce la o situatie confuza. Nu toata lumea are acelasi nivel de hCG in urina,…

- Experiența completa a Jocurilor Olimpice cu noile canale Eurosport 3, 4, 5, la UPC Romania Jocurile Olimpice sunt aduse de Eurosport la UPC Romania, care a lansat in grila de televiziune digitala trei canale suplimentare, Eurosport 3, Eurosport 4 și Eurosport 5, pe durata competiției din PyeongChang…

- De la felul in care te misti si dormi, pana la modul in care interactionezi cu cei din jur, depresia isi pune amprenta asupra a numeroase aspecte ale vietii de zi cu zi. Depresia poate fi identificata pana si in modul de exprimare a individului, atat oral cat si in scris. Cercetatorii au efectuat indelungi…

- Cercetatorii din Australia au observat un fenomen straniu al modului in care arborii resimt temperaturile extreme. Dupa observarea arborilor din tara timp de un an, cercetatorii din cadrul Universitatii din Sydney au descoperit ca la temperaturi...

- In cazul soarecilor femele nu au fost depistate legaturi intre radiatiile telefoanelor mobile si aparitia vreunui tip de tumora, relateaza presa internationala. Potrivit datelor din studiul dat publicitatii vineri, expunerea la nivelurile de radiatii a fost egala sau mai mare fata de nivelul…

- Timpul de reactie al echipajelor Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna a scazut semnificativ, ajungând, în medie, la aproape zece minute în cazul pompierilor si circa sapte minute în cazul SMURD. Potrivit bilantului pe 2017, prezentat miercuri de conducerea…

- Noile sancțiuni pe care SUA intenționeaza sa le aplice contra Rusiei au scopul influențarii campaniei electorale prezidențiale, dar aceasta tentativa va eșua, au spus reprezentanții Kremlinului.

- Cercetatorii au studiat mulți ani un fenomen mai puțin obișnuit, incercand sa gaseasca o explicație la intrebarea: de ce oamenii mor in spitale mai des in week-end decat in timpul saptamanii. Fenomenul numit de medici „efectul de weekend” face referire la rata de supraviețuirii a unui pacient in spitale.…

- Sindromul Italia” se defineste ca o patologie psihica specifica femeilor care migreaza din Europa de Est pentru a lucra ca asistenti familiali si care se extinde in mod ocazional catre copiii pe care ii lasa acasa.

- Organizația Mondiala de Meteorologie a anunțat, joi ca ultimii trei ani sunt cei mai calzi inregistrați vreodata și ritmul incalzirii globale constatat in aceasta perioada este „excepțional”. ”Este confirmat ca anii 2015, 2016 și 2017, care se inscriu clar in tendinta de incalzire pe termen lung…

- Peste 10.000 de afectiuni psihice au fost recunoscute ca accidente la locul de munca in 2016 in Franta, iar dintre acestea 596 au fost incadrate ca boli profesionale, releva un raport inedit facut public marti de l'Assurance maladie (casa de asigurari de sanatate). Departamentul accidente de munca/boli…

- Multe studii arata ca lipsa activitatii fizice regulate mareste riscul de depresie. Miscarea fizica mareste factorul neurotrofic derivat din creier (BDNF – engl.), plasticitatea neuronala si formarea de noi sinapse. Miscarea regulata este asociata cu

- Inainte sa intri in cada, incearca sa folosesti un burete burete usor abraziv, pentru exfolierea pielii, acest lucru te va ajuta sa scapi de bacterii, de pielea moarta si iti va activa sistemul limfatic pentru ca detoxifierea sa fie eficienta, scrie sanatate.acasa.ro. Citeste si Zona zoster.…

- Potrivit aceluiași document, elevii nu vor mai fi obligați sa efectueze serviciul pe școala, scriu jurnaliștii de la Hotnews.ro. In plus, ”personalului din invațamant ii este interzis sa desfașoare sau sa incurajeze acțiuni de natura sa afecteze imaginea publica a copilului și viața intima,…

- Cercetatorii de la Google si de la firme de securitate au descoperit doua vulnerabilitati care afecteaza aproape toate computerele lume, scrie Reuters. Bresele de securitate, denumite Meltdown si Spectre, afecteaza cipurile din computere, smartphone-uri si tablete fabricate dupa anul 1995, potrivit…

- Dieta de doua saptamani. Probabil cea mai buna reteta pentru dat jos kilogramele in plus Dietele pe termen lung pot fi destul de epuizante pentru majoritatea persoanelor, dar și costisitoare. Tocmai de aceea, cautam sa slabim eficient intr-un timp cat mai scurt, fara consecințe asupra sanatații.…