Stiri pe aceeasi tema

- Ciresele au o actiune anti-infectioasa importanta, regenereaza tesuturile, fiind extrem de utile in lupta impotriva imbatranirii datorita actiunii lor regenerate si de eliminare a toxinelor. Ciresele sunt sarace in principii nutritive de aceea pot fi consumate, fara probleme de persoanele mai plinute…

- In sala Bogdan Voda a Consiliului Județean Maramureș a avut loc festivitatea de premiere a școlilor care au participat la masurile educative a concursului „Beneficiile laptelui și produselor lactate in alimentația copilului”, ediția a II-a, din cadrul Programului pentru școli al Romaniei pentru anul…

- Fructele acestea mici si delicioase sunt cunoscute pentru actiunea lor pozitiva asupra vederii si intestinelor, dar lista cu beneficiile afinelor este mai lunga. Afinele, desi de mici dimensiuni, sunt bogate in substante nutritive, indeosebi in vitamina C si mult potasiu, dar si betacaroten…

- Sursa de fibre, importante pentru mentinerea bunei functionari a sistemului digestiv, ciresele se numara printre cele mai sanatoase fructe si sunt considerate un aliment-medicament. Contin o gama variata de vitamine si un calitati diuretice, laxative si depurative.

- Florile și fructele de soc sunt doua ingredinte minune pe care natura in fiecare an. Florile de soc pot fi culese la sfarșiul lunii mai, inceputul lunii iunie, iar fructele apar mult mai tarziu. Afla ce beneficii medicale are socul și care este cea mai gustoasa rețeta de dulceața de soc.

- Apa calda bauta dimineata pe stomacul gol accelereaza metabolismul, crescand capaciatea corpului de a arde mai multe calorii pe parcursul zilei. Daca veti incepe ziua consumand un pahar de apa calda, veti ajuta corpul sa descompuna tesutul adipos, inhiband pofta de mancare.

- Apa calda bauta dimineata pe stomacul gol accelereaza metabolismul, crescand capaciatea corpului de a arde mai multe calorii pe parcursul zilei. Daca veti incepe ziua consumand un pahar de apa calda, veti ajuta corpul sa descompuna tesutul adipos, inhiband pofta de mancare.

- Fructele de mare si pestele fac parte din categoriile alimentare care pot avea un impact pozitiv asupra sanatatii si care ar trebui incercate si chiar introduse in regimul regulat. O portie de fructe de mare consumata saptamanal reduce la jumatate riscul unui atac de cord, spun specialistii.