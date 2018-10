Stiri pe aceeasi tema

- Spanacul trateaza afectiunile gastrointestinale, purifica organismul, trateaza afectiunile sistemului nervos, amelioreaza problemele renale, trateaza bolile respiratorii si vindeca ranile. Trateaza si afectiunile cardiovasculare.

- Kiwi are un puternic rol antioxidant, antiinflamator, protector cardio vascular, ajuta la reglarea tensiunii arteriale, previne imbatranirea, scade colesterolul, impiedica depunerea placilor de aterom pe peretii vaselor, are rol antitrombotic, anticoagulant, protector al sistemului nervos etc,. Transmite…

- Uleiul de pește este recomandat de specialiști pentru ca acesta conține o cantitate importanta de Omega-3, dar și o mulțime de alte substanțe care imbunatațesc funcționarea organismului. Este cunoscut ca un excelent stimulator al imunitații. Uleiul de pește reprezinta un ...

- Cancerul cutanat poate sa apara pe pielea indemna, aparent sanatoasa, sau poate rezulta din transformarea maligna a unor leziuni avute de mult timp pe piele, cu care ne-am obișnuit și sunt considerate banale. Ap...

- Avocado este rodul unui pom fructifer, prin urmare, este un fruct, dar, in functie de diversele traditii culinare, este consumat ca fruct sau ca leguma. Avocado este foarte bogat in minerale si lucru neobisnuit pentru un fruct, in uleiuri si vitamina E.

- Consumul de peste, in special pestele gras si al fructelor de mare, este o parte esentiala a unei alimentatii sanatoase. Cu toate acestea, cele mai noi studii care avertizeaza asupra pericolului de contaminare a acestora cu mercur si alti...

- Pomelo este un citric care are un numar surprinzator de beneficii pentru sanatate. Aceste beneficii impresionante includ capacitatea de a stimula sistemul imunitar, de a trata infectiile tractului urinar, de a imbunatati digestia, de a reduce...

- Gheorghe Visu, celebrul actor care i-a dat viata lui „State de Romania” in telenovela romaneasca ”Inima de tigan”, nu este deloc o vedeta cu fițe. Acesta a fost surprins mergand cu bicicleta prin București, iar Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, are imaginile inedite cu actorul! Gheorghe Visu…