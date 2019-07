Stiri pe aceeasi tema

- Celebra prin culturile de coacaze si capsuni, localitatea Cozla mai poate adauga inca un fruct nobil pe blazonul comunei Letca din Salaj. Mari cat prunele, ciresele imperiale cultivate aici pot rivaliza oricand cu cele din import, ba mai mult! Parfumate, dulci si carnoase, aduc aminte de gustul copilariei!…

- Ciresele au o actiune anti-infectioasa importanta, regenereaza tesuturile, fiind extrem de utile in lupta impotriva imbatranirii datorita actiunii lor regenerate si de eliminare a toxinelor. Ciresele sunt sarace in principii nutritive de aceea pot fi consumate, fara probleme de persoanele mai plinute…

- Recolta de cireșe a fost compromisa de ploi in acest an, mai ales la Comarna, renumita pentru aceste fructe. Producatorii din localitatea ieșeana Comarna spun ca abia daca au un sfert din producția de anul trecut. Opt tone de cireșe la hectar au cules in primavara și vara lui 2018, iar acum estimeaza…

- Sursa de fibre, importante pentru mentinerea bunei functionari a sistemului digestiv, ciresele se numara printre cele mai sanatoase fructe si sunt considerate un aliment-medicament. Contin o gama variata de vitamine si un calitati diuretice, laxative si depurative.

- Cireșele sunt unele dintre cele mai delicioase fructe ale verii, preferate atât de cei mici, cât și de adulți. Sunt atât de versatile, încât nu știi niciodata la ce sa te aștepți.

- Mai este luna cireselor. Delicioasele fructe sunt pline de substante nutritive si ajuta la mentinerea unui organism sanatos. Indiferent de soiul lor, fie ca sunt dulci, amare, negre sau albe, cu pulpa moale,...

- Cireșele sunt ca in fiecare an, la inceput de mai, un lux pentru mulți dintre noi. Un kilogram de cirese dulci si zemoase se vinde in piața agroalimentara din Zalau cu minim 45 de lei. Delicioasele fructe sunt aduse, desigur, din import, in general din Grecia. In cateva zile, insa, vor aparea in piețe…

