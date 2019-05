Stiri pe aceeasi tema

- O dieta sanatoasa este esentiala pentru mentinerea starii tale de sanatate. De asemenea, este important sa-ti mentii toate organele sanatoasa.Ficare toxina care intra in corp, intra prin ficat. Acest lucru ii afecteaza functionarea. Din fericire, exista o solutie simpla care iti detoxifiaza…

- A sosit vremea cireșelor! Gustul lor, aroma, culoarea, le consacra ca regine ale fructelor autohtone de sezon. Beneficiile pentru sanatate sunt uriașe și neaparat faceți cumva sa țineți o cura de macar doua zile cu cireșe. Iar codițele nu le aruncați. Pastrați-le și puneți-le la uscat, ceaiul din…

- Prunele sunt o sursa importanta de vitamina C, vitamina A, vitamina K, potasiu si fibre. Ele pot fi consumate crude, dar si integrate in diverse deserturi, facand preparatul sa devina unul gustos.

- Mai este luna cireselor. Delicioasele fructe sunt pline de substante nutritive si ajuta la mentinerea unui organism sanatos. Indiferent de soiul lor, fie ca sunt dulci, amare, negre sau albe, cu pulpa moale,...

- Florile și fructele de soc sunt doua ingredinte minune pe care natura in fiecare an. Florile de soc pot fi culese la sfarșiul lunii mai, inceputul lunii iunie, iar fructele apar mult mai tarziu. Afla ce beneficii medicale are socul și care este cea mai gustoasa rețeta de dulceața de soc.

- Sarace in calorii, dar bogate in nutrienti, bamele au efecte miraculoase pentru organism, fiind o sursa incredibila de vitamine si minerale esentiale. Sunt recomandate in special femeilor gravide, pentru ca au in compozitie o cantitate esentiala de acid folic.

- Se gaseste in mai toate magazinele cu produse naturiste si poate fi consumata sub forma de comprimate, granule, capsule sau pudra. Spirulina este cunoscuta datorita efectelor sale antioxidante si pentru continutul de 60-70% de proteina pura, adica mai mult decat poate sa contina carnea de vita sau de…

- Aproximativ 70% dintre fructele și legumele comercializate au reziduuri de pesticide pe ele chiar și dupa ce sunt spalate, potrivit unui nou studiu, transmite Daily Mail. Capșunile, spanacul și varza kale sunt...