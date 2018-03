Beneficii pentru angajati intre 150 si 750 de lei. Care sunt tendintele in 2018?

Stiri pe aceeasi tema

- Norvegia nu mai este cea mai fericita tara din lume, fiind detronata in Raportul Mondial al Fericirii 2018, care prezinta un top alcatuit din 156 de state. Romania se numara printre primele 100.

- Tichetele de masa, cadourile, decontarea transportului, vacantele in Romania si pensiile private sunt principalele beneficii extrasalariale pe care angajatii si le-au ales anul trecut, potrivit unui studiu BenefitOnline.ro, platforma online de beneficii extrasalariale. In medie, optiunile angajatilor…

- Tichetele de masa, cadourile, decontarea transportului, vacantele in Romania si pensiile private au fost cele mai cautate beneficii extrasalariale anul trecut, pentru angajatii din Romania, potrivit unui studiu publicat miercuri de platforma BenefitOnline.ro. Anul trecut, cele mai accesate…

- Tichetele de masa, cadourile, decontarea transportului, vacanțele in Romania si pensiile private sunt principalele beneficii extrasalariale pe care angajații și le-au ales anul trecut, potrivit unui studiu BenefitOnline.ro.

- Angajații din companiile romanești iși pot cumula mai multe beneficii extrasalariale pe care le primesc, prin intermediul unui start-up local care ofera circa 2540 de astfel de beneficii de la 1400 de furnizori. „Acest sistem de beneficii este unul foarte flexibil și foarte avantajos pentru angajați…

- In topul celor mai productive sectoare din economie au fost in 2016 obtinerea produselor din prelucrarea titeiului, adica rafinariile, comertul cu ridicata, productia si furnizarea de energie electrica si internet, cu peste un milion de lei (peste 200.000 de euro) pe an productivitate, arata a treia…

- Apariția ziarelor online, care vin cu informație in timp real, sunt mai ușor de accesat și mai sunt și gratuite au ajuns sa fie repede apreciate de cititorii de gazetarie, motiv pentru care ziarele tiparite pierd tot mai mult teren. Paginademedia.ro a realizat un top a cele mai vandute ziare din Romania,…

- Gripa a mai ucis doua persoane. Numarul deceselor a ajuns la 86 Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anuntat miercuri, ca numarul deceselor cauzate de virusul gripal a ajuns la 86, fiind confirmate inca doua cazuri. Este vorba despre doi barbati, în vârsta de 46 si respectiv…

- Un angajat din Bihor a castigat in 2017, in medie, cate 1.900 de lei net pe luna, in crestere cu 65% fata de anul 2013, in timp ce salariul mediu la nivelul intregii economii a crescut cu 51% in aceeasi perioada (pana la 2.384 de lei net in 2017), arata datele centralizate de ZF pe baza datelor de la…

- In prima luna a acestui an, Romania a reușit sa atraga aproape 150.000 de turiști straini, cu 10% mai mult decat in ianuarie 2017, conform datelor anunțate de INS. Totuși, in acest an s-au produs modificari importante in ceea ce privește țarile din care provin turiștii straini care au vizitat țara noastra.

- In luna octombrie 2017 exporturile de marfuri in Arges au insumat aproximativ 586,3 milioane euro, in creștere ușoara fața de luna septembrie 2017 (+11,8%), dar și comparativ cu luna octombrie 2016(+11,1%). Topul principalelor cinci ...

- Luni, 26 februarie 2018, in cadrul Instituției Prefecturii județului Cluj, a avut loc masa rotunda organizata cu prilejul proiectului “Creative START – POCU/82/3/7/105021”, proiect ce iși propune incurajarea antreprenorialului și a ocuparii pe cont propriu prin susținerea inființarii de intreprinderi…

- Pentru ca pe 24 februarie sarbatorim Dragobetele, matinalii de la "Star Matinal de Weekend", de la Antena Stars, le-au pregatit o surpriza fanilor emisiunii si au invitat-o in platou pe Minerva, care a vorbit despre cele mai norocoase zodii in dragoste.

- De sase ani, Cat Music ocupa primul loc in topul celor mai ascultate piese ale anului la radio. Potrivit Media Forest, din anul 2012 pana astazi, cele mai difuzate single-uri au fost ale artistilor Cat Music. In 2017, „Weekend” a fost cea mai difuzata piesa a anului. Colaborarea dintre The Motans si…

- Cele mai mari cresteri ale cifrelor de afaceri in 2017 fata de 2016 au fost obtinute in domenii ca prestarile de servicii, comertul si industriile in care se creeaza valoare adaugata, reiese din statisticile oficiale care analizeaza evolutii din 87 de sectoare, consultate de MEDIAFAX.

- Pasagerii romani ai companiilor aeriene ar putea primi despagubiri de 12 milioane euro, din cauza intarzierilor sau anularii curselor din 2017. pe rutele interne, cele mai multe probleme au fost pe ruta Timișoara – București, iar pe cele externe, pe zborurile spre Turcia.

- Fiecare semn zodiacal ne ajuta sa intelegem lucrurile mult mai bine si, de asemenea, ne indeamna actiunile si ne influenteaza in activitatile de zi cu zi. Mai jos am intocmit un top al primelor sase zodii care sunt obsedate in mod deosebit de Facebook si va invit sa vedeti daca va aflati printre…

- O femeie, care a nascut prin cezariana, a fost dusa la medic cu o mașina trasa de boi intr-un sat din Buzau. Aceasta a fost singura soluție de a scoate autoturismul de teren din noroi din cauza drumului impracticabil dintr-un sat. Cazul uluitor a fost facut public de mama tinerei mame care a filmat…

- Judetul Bacau se mentine la varful clasamentului in ceea ce priveste numarul de noi cazuri de rujeola din tara. In saptamana 05 – 09 februarie, in judetul Bacau au fost inregistrate 15 noi cazuri, ceea ce situeaza judetul pe locul doi pe tara, dupa ce, in saptamana anterioara ocupase primul loc cu 21…

- Apartamentele cu 2 camere din Cluj sunt cele mai scumpe din România, conform unui studiu realizat de Olx.ro. Cercetarea arata ca preturile garsonierelor au crescut cu 9% în 2017 comparativ cu 2016, în timp ce preturile apartamentelor cu doua camere…

- Intr-un top al celor mai urmarite zece transmisiuni sportive de la Eurosport Romania, finala jucata sambata, 27 ianuarie la Australian Open de Simona Halep s-a clasat direct pe locul intai. Audienta medie pe minut a finalei feminine de la Australian Open 2018 a fost de 1.389.000 telespectatori…

- Ministrul israelian pentru Diaspora, Naftali Bennett, a anunțat ca a fost pus la punct „cel mai avansat sistem" de monitorizare in timp real a postarilor antisemite pe rețelele de socializare, scrie site-ul publicației The Times of Israel. Oficialul a anunțat și care sunt orașele unde antisemitismul…

- Potrivit reglementarilor actuiale in vigoare, institutiile pot incredinta direct achizitii daca valoarea acestora este de sub 132.519 lei (produse si servicii), si sub 441.730 lei (lucrari). Analizand toate cele peste 5.000 de achizitii directe, „Ziarul de Iasi" a intocmit un top al primelor 10 firme,…

- Șapte orașe din Romania care dau lecții Clujului. Topul eficienței urbane FOTO Organizația UrbanizeHub a realizat topul celor mai performante administrații și orașe din Romania, care au realizat cele mai multe investiții cu fonduri europene și de stat. Aceasta a lansat un îndrumar pentru…

- Lider in topul nominalizarilor anul acesta, cu 9 selectii, este filmul SF „Transformers: The Last Knight”, care a avut incasari de 605 milioane de dolari la nivel mondial. Lungmetrajele „Baywatch”, „The Emoji Movie”, „Fifty Shades Darker”, „The Mummy” și „Transformers XVII: The Last Knight” au fost…

- "Formularul 600 trebuie eliminat in prima zi in care vine noul ministru. Eu nu pot sa spun ca ma angajez sa fac, eu va spun ce trebuie sa faca un ministru de Finanțe. El trebuie sa faca ce e mai bine pentru oameni simpli, pentru cetațeni. Nu trebuie sa puna bariere, ci sa le elimine. Diferența intre…

- Romanii au așteptari negative cand vine vorba de masurile fiscale ale Guvernului. Aproape trei sferturi dintre romani se așteapta ca in 2018 sa aiba un nivel de trai la fel ca in 2017 sau mai prost, lucru care se regasește și in principalele lor temeri, arata un sondaj realizat de Centrul de Sociologie…

- Trupa rock irlandeza U2 conduce in topul celor mai profitabile turnee muzicale din istorie, potrivit rezultatelor publicate de Billboard, podiumul fiind completat de veteranii de la The Rolling Stones, respectiv formatia Coldplay.

- Liderii PSD sunt increzatori in faptul ca președintele Klaus Iohannis le va da premierul, iar in culise s-a inceput deja formarea Guvernului. In ciuda faptului ca Liviu Dragea a spus ca totul se va decide in Comitetul Executiv, la biroul președintelui PSD a fost, astazi, un adevarat pelerinaj. Citește…

- Hewlett-Packard și Apple și-au majorat puternic vanzarile de calculatoare in anul 2017, Dell a realizat o creștere modesta, iar Lenovo, Asus și Acer au inregistrat scaderi, arata un raport al companiei de cercetare IDC . Raportul contorizeaza atat laptopurile și desktop-urile, cat și stațiile de lucru.…

- Sportul campinean se afla in mare suferința, o știm cu toții. Nici macar dupa schimbarile legislative, care permit autoritaților locale sa aloce 5% din veniturile bugetare proprii pentru sport, nu s-a facut nimic. A trecut multa vreme de cand, la final de saptamana, nu știam ce sa alegem in materie…

- Articole must have in 2018 pentru posesorii de smartphone Topul accesoriilor pentru telefoane – ce articole sunt un must have in 2018. La fel ca în ultimii ani si anul acesta exista un top al preferințelor în materie de accesorii gsm. Piața a evoluat atât de mult încât…

- Botezul este prima petrecerea a copilului tau și unul dintre cele mai importante evenimente pentru tine ca parinte. Acesta reunește cu siguranța momente de care îți vei aminti cu drag și emotie peste ani și ani.

- Industria farmaceutica este unul dintre domeniile cu cea mai mare dezvoltare. Cercetatorii cauta in permanenta remedii pentru bolile care nu au tratament sau pentru care medicamentele nu sunt eficiente.

- Numarul de cazuri de rujeola confirmate in Romania raportate pana ieri este de 10.307, fiind inregistrate 37 de decese, potrivit Agerpres. Conform informatiilor publicate pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica (INSP), un al 38-lea deces posibil datorat rujeolei se afla in curs de investigare…

- Lista celor mai ciudate cautari pe Wikipedia in 2017 este deschisa de doua elemente care ne reamintesc ca lumea in care traim este un loc rece și intunecos. "Decesele" au fost cele mai cautate pe Wikipedia in 2017. Dupa ce s-a anunțat moartea celebrului criminal Charles Manșon, la finalul lui noiembrie,…

- Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu, aflat in prezent in inchisoare, a facut un top al politicienilor și, separat, unul al miniștrilor. In capul listei la categoria politicieni Vintu l-a plasat pe Calin Popescu Tariceanu, in timp ce la miniștri se afla Petru Daea. „Ne place sau nu, ei sunt cei care astazi…

- NU da bani in ultima zi si in prima zi a anului. Risti sa pierzi sporul la bani. Aranjeaza masa cu vasc pentru a avea noroc. Nu stinge lumina, lasa o lumanare aprinsa sau o lampa pana ziua. Prima persoana care trebuie sa-ti intre in casa trebuie sa fie un barbat brunet (blonzii…

- Vin Diesel a generat incasari de 1,6 miliarde de dolari anul acesta. A opta parte a seriei "Fast and the Furious", "Fate of the Furious", lansata in aprilie, a avut incasari de 1,2 miliarde de dolari la nivel mondial. Aceeasi franciza il are in distributie si pe Dwayne Johnson, care ocupa…

- Mult așteptata petrecere dintre ani reunește familia la masa festiva. In aceste momente magice din an, pe langa muzica și dansurile care asavoarea deliciilor din farfurie. Daca petrecerea se organizeaza la tine acasa, iata cum poți fi o gazda de excepție care‑și rasfața invitații cu cele mai gustoase…

- Rares Bogdan, in topul jurnalistilor romani pe 2017 Topul a fost realizat pe baza votului a 11.000 cititori care au votat in sondajul Evenimentului zilei si care au decis cine sunt cei mai apreciati ziaristi romani al anului 2017. Jurnalistul clujean Rares Bogdan este pe podium. Ion Cristoiu,…

- De la anuntul Yahoo privind exitenta unei brese de date care a afectat milioane de utilizatori, pana la recente atacuri WannaCry si BadRabbid, in 2017 au avut loc alte cateva atacuri cibernetice masive.

- Tot mai mulți romani iși manifesta interesul pentru destinații interne in ceea ce privește petrecerea vacanței de iarna de anul acesta. Daca tot nu pleaca departe de țara, Romanii prefera hotelurile de peste trei stele, cu pachete SPA incluse, au precizat mai mulți turoperatori. …

- Regizorul si producatorul de film George Lucas s-a situat, anul acesta, pe primul loc in topul 10 al celor mai bogate celebritati americane, cu o avere de 5,5 miliarde de dolari, potrivit Forbes.

- Cotidianul Obiectiv va prezinta, in exclusivitate, ierarhia primilor zece beneficiari de subvenții pentru terenuri agricole, acordate de Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura in cursul anului trecut. Din top nu lipsesc nume cunoscute ale agriculturii județene, cum ar fi Comcereal Vaslui,…

- Ce avere a lasat in urma sa Regele Mihai al Romaniei? La cat este estimata valoarea ei in momentul de fașa? Ei bine, potrivit informațiilor aparute, oficial, nu exista o evaluare a averii Casei Regale, iar aceasta este extrem de subiectiva și greu de facut. Pentru ca majoritatea castelelor sunt bunuri…

- Romania a obtinut anul acesta o productie record de 14,5 mil. tone de porumb, o recolta care a plasat Romania pe locul intai in topul celor mai mari producatori de porumb din UE, potrivit datelor Eurostat, arata Ziarul Financiar.