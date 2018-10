Beneficii mere. De ce este mărul regele fructelor. Cine trebuie să fie precaut când mănâncă mere Beneficii mere pentru sanatate Merele sunt pline de fibre solubile care reduc problemele intestinate, inclusiv diverticulita, hemoroizii si unele tipuri de cancer. Ajuta la controlul nivelului de insulina, eliberand incet zaharul in sange. Curata si detoxifica, elimina metalele grele din organism. Pectina din mere contribuie la reducerea colesterolului prin diminuarea secretiei de insulina. In doua studii, cercetatorii au descoperit ca mancand 5 mere pe saptamana se reduce semnificativ riscul afectiunilor respiratorii precum astmul. Conform medicinei chineze, merele intaresc inima, lubrifiaza… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Stiri pe aceeasi tema

