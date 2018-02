Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Primariei Cluj-Napoca au declarat ca, in cazul in care persoanele care beneficiaza de venit minim garantat nu presteaza lucrarile pentru municipalitate, li se vor sista ajutorul financiar. „Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat proiectul de hotarare privind Planul de actiuni…

- Propunere PNL: Cei care refuza un loc de munca raman fara ajutor social Deputatul PNL, Florin Roman, a initiat o petitie online prin care propune modificarea alineatulului (7) al articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, astfel incat persoanele apte de munca sa isi…

- Peste 27.800 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Bucuresti si in judetele Prahova, Arad si Timis, in timp ce in Buzau si Giurgiu sunt vacante mai putin de 50 de locuri de munca, fiind cautati in special vanzatori, agenti de securitate si muncitori necalificati…

- HAI LA MUNCA… Primaria municipiului resedinta vrea sa-i puna serios la treaba pe cei care incaseaza venit minim garantat. Anul trecut, la Vaslui, au iesit la munca in baza legii 416 un numar de 75 de beneficiari, care au prestat 2667 de ore lunar, in general la curatenia orasului. Potrivit legii, venitul…

- Ministrul de interne, Carmen Dan, face precizari Ministrul de interne, Carmen Dan, a venit cu precizari dupa ce politistii s-au plâns ca li s-au taiat sporurile si ca din lipsa de personal, nu-si vor mai putea face datoria în afara orelor de program. Ministrul a declarat…

- Gaura este de peste trei ori mai mare daca vorbim de Capitala. Primarii au primit asigurari de la ministrul finantelor ca la prima rectificare bugetara Guvernul le va aloca bani suplimentari astfel încât sa ajunga macar la nivelul anului trecut. Edilii cer în continuare cresterea…

- La inceputul anului precedent, Finlanda a pus in aplicare ideea salariului minim garantat. 2000 de șomeri au fost selectați in mod arbitrat și in loc de indemnizații au inceput sa primeasca un venit de 560 de euro pe luna (suma pe care o vor prima lunar timp de doi ani).

- Și in acest an, barladenii care primesc venitul minim garantat vor avea la dispoziție o gama larga de domenii in care sa presteze in folosul comunitații. In sezonul rece, principalele activitați sunt indepartarea zapezii și gheții de pe strazi, alei și trotuare. In cadrul ședinței ordinare de astazi…

- Intr-o recenta reuniune, Consiliul Local Cugir a aprobat proiectul de hotarare inițiat de edilul șef al administrației locale, referitor la Planul de actiuni pentru anul 2018 cuprinzand lucrarile care pot fi realizate cu ajutorul persoanelor majore apte de munca beneficiare ale venitului minim garantat…

- Povestea medicului Alina Buliarca, publicata pe Facebook, in virsta de 35 de ani, este incredibila in zilele de astazi. S-a trezit somera peste noapte si cu o remuneratie de numai 50 de RON pe luna, in ciuda studiilor si specializarii dupa terminarea facultatii. Pentru ca nu reușea sa…

- Studentii aradeni au ocazia sa lucreze in perioada de vara in Germania. Pentru anul 2018, sunt disponibile 50 de posturi in domeniul hotelier – gastronomic, ȋn gastronomia de sistem (fast-food), ȋn productia industriala si ȋn domeniul serviciilor.

- Beneficiarii barladeni ai venitului minim garantat, care primesc de la stat in fiecare luna cate 630 de lei fara sa faca nimic, sunt prea fuduli pentru locurile de munca oferite de o firma din Brașov. Invitați la o intalnire cu oficialii primariei și un reprezentant al angajatorului, asistații sociali…

- Daca aveți gheața sau zapada in fața blocului, s-ar putea sa fiți amendați de polițiștii locali! Oamenii legii va avertizeaza deja ca se pregatesc de vremea rea, așa ca luați-va masuri de precauție!

- Pregatirea profesionala a somerilor buzoieni nu corespunde cu cererea de pe piata fortei de munca. „Structurile profesionale pe care angajatorii le cer nu corespund cu pregatirea somerilor“, spune seful AJOFM Buzau, Ionel Tociu, care confirma faptul ca in momentul de fata, la Buzau, cele mai multe locuri…

- Un tânar de 22 de ani, care a încercat sa o confrunte pe logodnica sa pe care o banuia ca îl înșela, a fost împușcat mortal în cap de o banda de criminali angajați de amantul acesteia. Incidentul îngrozitor s-a petrecut în Rusia. …

- Munca in exces este o problema in Japonia, intr-atat de grava, incat au inventat si un termen pentru asta. "Karoshi" este un cuvant din limba japoneza care inseamna "moarte provocata de munca in exces".

- Buzaul, pe locul al doilea in topul national al beneficiarilor de venit minim Suma totala platita in luna noiembrie 2017 de statul roman pentru ajutorul social (venit minim garantat) depaseste 60,2 milioane de lei, valoarea medie fiind de 275,84 lei de persoana, conform datelor centralizate de Agentia…

- Contribuția pentru asigurarea in caz de boala și pentru indemnizații este de 1% și se achita, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, de catre persoanele fizice care nu sunt salariate și au alte venituri. Acestea erau asigurate pana la finele anului 2017 in baza unei declarații de asigurare pentru concedii…

- Aceasta obligație a fost abrogata odata cu modificarile aduse art. 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat prin articolul I din OUG 93/2016. „Situația se transmite, in conformitate cu prevederile art. 13 ^1 alin 3 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat actualizata, Agentiei…

- Anul 2018 a inceput cu intrarea in vigoare a unor modificari legislative care afecteaza cea mai mare parte a populatiei, dar si mediul de afaceri, cele mai importante schimbari vizand trecerea contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat, cresterea salariului minim brut pe economie…

- 2018 aduce schimbari majore pentru români. Salariul minim va crește, iar contribuțiile sociale vor fi transferate de la angajator la angajat. De la anul vor crește și pensiile, dar și indemnizațiile pentru creșterea copilului. În 2018, salariații din instituțiile și autoritațile publice…

- Ultimele modificari ale Codului Fiscal (OUG 79/2017), care intra in vigoare de la 1 ianuarie 2018, au bulversat angajatorii, dar mai mult pe angajati. Daca majoritatea a inteles ca, incepand cu anul 2018, contributiile CAS si CASS nu se mai retin de la angajatori ci de la angajati, multi…

- Ministerul Economiei se arata optimist și susține ca anul viitor vor fi create cel puțin 10.000 de locuri de munca , și asta doar in cadrul Zonelor Economice Libere. Octavian Calmic susține ca aceasta sarcina este realizabila, avind in vedere premisele și investițiile care au fost deja facute in ZEL-uri. De…

- Consiliul Local Rovinari a validat propunerea PNL pentru postul de ales local ramas vacant dupa incetarea mandatului liberalului Vasile Bardan. Daniel Munteanu a fost validat in lipsa in sedinta de miercuri, 6 decembrie. „Libe...

- Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova (ITM) aduce spre stiinta angajatorilor prahoveni si tuturor persoanelor fizice interesate ca incepand cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata s-a stabilit la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166.666…

- Una din patru familii din Lungani supravietuieste cu venitul minim garantat de stat. Cei mai multi oameni traiesc intr-o saracie lucie: case din lut, mici si darapanate. „E considerata cea mai saraca comuna din Uniunea Europeana", spune Gheorghe Pricopie, primarul comunei Lungani, Iasi. „Luna trecuta…

- In cadrul ședinței Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice ce a avut loc joi, 23 noiembrie la sediul Instituției Prefectului s-a discutat despre derularea Programului European de Ajutorare a Persoanelor Defavorizate in județul Salaj, in perioada 2017-2018. Ghidul…

- Somerii apti de munca inregistrati la agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca din cadrul familiilor beneficiare de ajutor social vor presta, la solicitarea primarului, activitati de interes comunitar. Parlamentul a aprobat, in ședința de astazi, modificari ale legislației in acest sens,…

- Persoanele care lucreaza in baza unor contracte de munca cu timp parțial datoreaza CAS și CASS la nivelul celor platite pentru un salariu minim brut pe țara, astfel: CAS aferenta condițiilor normale de munca va fi, fin 2018, de 25%; CASS va fi, din 2018, de 10%. In cazul in care…

- Beneficiarii acestor drepturi sociale, apți de munca și sanatoși, trebuie sa participe la diverse munci in folosul comunitații zalauane pentru a fi, in continuare, beneficiarii acestor mese gratuite. Așa arata Proiectul de hotarare al ședinței de Consiliu Local al municipiului Zalau ce va avea loc saptamana…

- Initiativa legislativa depusa in luna mai de deputatii PNL Florin Roman si Raluca Turcan si care prevede ca refuzul unui loc de munca oferit sau perticiparea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala conduce la suspendarea dreptului la ajutorul social a fost…

- Angajatorii sunt obligati sa negocieze cu angajatii, in perioada 20 noiembrie - 20 decembrie, noile contracte de munca privind mutarea contributiilor sociale de la angajator la angajat, potrivit OUG 82/2017, adoptata miercuri de Guvern. Patronii care nu initiaza negocierea vor fi sanctionati potrivit…