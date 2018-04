Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat recent un set de norme pentru introducerea, de la 1 aprilie 2018, a platilor esalonate pentru Pilonul II si III de pensii private. Pana in prezent, suma acumulata din contributii se platea numai o data, integral, la iesirea in pensie.

- Ministrul de Finante, Eugen Orlando Teodorovici, a anuntat miercuri ca va schimba conducerea ANAF si ca i-a propus premierului Viorica Dancila ca noul sef al Fiscului sa fie fostul ministru Ionut Misa. Dupa ce marti au aparut in presa informatii ca fostul ministru Ionut Misa va fi propus pentru…

- Declaratia unica privind veniturile si CAS ale persoanelor fizice se va putea depune online dupa data de 16 mai, iar „de la finalul lunii iunie” platile obligatiilor catre bugetul de stat se vor putea face la unitatile locale ale CEC Bank, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Ordonanta de urgenta privind Declaratia unica, aprobata la 15 martie de Guvern, a fost publicata vineri in Monitorul Oficial, ceea ce inseamna ca toate persoanele vizate de acest normativ o pot depune la organele fiscale carora le apartin sau online.

- Inca de anul trecut, reprezentanții Executivului au incercat sa acrediteze ideea ca Pilonul II de pensii nu e rentabil, ca de aceea ar trebui sa devina strict opțional și, la sfarșitul lui 2017, a decis reducerea cotei din contribuțiile la CAS pe care o vira in conturile angajaților asigurați de la…

- Potrivit unei estimari a Ministerului de Finante facuta in baza numarului de contribuabili care anul trecut au depus una dintre cele sapte declaratii, 964.000 de contribuabili urmeaza sa depuna declaratia unica de impozitare. Pentru anul acesta declaratia se depune pana la 15 iulie, iar incepand cu…

- Guvernul a aprobat joi prin ordonanta comasarea a sapte declaratii fiscale, printre care Formularul 600, intr-o singura declaratie, obligatiile fiscale aferente drepturilor de autor urmand sa fie retinute la sursa. Potrivit unei estimari a Minis­terului de Finante fa­cuta in baza numarului…

- Ordonanta de urgenta referitoare la declaratia unica a fost adoptata, joi, de Guvern, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, precizand ca actul normativ schimba fundamental acest mecanism de plata a contributiilor, scrie agerpres.ro.Aceasta ordonanta de urgenta schimba fundamental…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca in sedinta de guvern va fi aprobata ordonanta care comaseaza cele sapte declaratii intr-una singura, aceasta putand fi depusa, inclusiv electronic, pana pe 15 iulie, iar plata contributiilor urmand sa fie efectuata pana pe 31 martie 2019. ”Am…

- Actul normativ referitor la declaratia unica se afla pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de joi, a anuntat premierul Viorica Dancila. "Astăzi vom avea pe ordinea de zi actul normativ referitor la declaraţia unică. (...) Vom adopta ordonanţa prin care vom introduce noua reglementare…

- Angajații din companiile romanești iși pot cumula mai multe beneficii extrasalariale pe care le primesc, prin intermediul unui start-up local care ofera circa 2540 de astfel de beneficii de la 1400 de furnizori. „Acest sistem de beneficii este unul foarte flexibil și foarte avantajos pentru angajați…

- DECLARAȚIA UNICA. Platile anticipate in contul impozitului pe veniturile realizate din activitati economice de persoane fizice vor fi eliminate urmand sa fie instituit un singur termen de plata, potrivit unui proiect de Ordonanta de urgenta privind masuri fiscal-bugetare, publicat de Ministerul Finantelor…

- Plata contributiilor de asigurari sociale de sanatate a fost eliminata pentru beneficiarii de indemnizatie de crestere a copilului, pentru cei care au venit minim garantat si pentru beneficiarii de indemnizatie acordata pentru concediul de acomodare in urma unei adoptii, conform ordonanței de urgența…

- Parte dintre agentii economici din Romania sunt obligati sa aplice, incepand cu 1 martie, sistemul de plata defalcata a TVA. Altii o vor face doar daca vor considera ca ii avantajeaza. Iata ce trebuie sa stie agentii economici platitori de TVA, dupa ce in Monitorul Oficial din 28 februarie…

- De asemenea, Pilonul II reprezinta singurul mijloc de economisire (fara niciun cost suplimentar!) pentru circa 50% din populatia activa, procentul fiind progresiv mai mare cu cat veniturile sunt mai mici", au subliniat joi administratorii fondurilor de pensii private, "in contextul dezbaterilor continue…

- "Obligativitatea instituita prin lege a facut din Pilonul II de pensii o cale sigura de a atinge toti salariatii, in vederea asigurarii pentru acestia a unui venit suplimentar la varsta pensionarii. De asemenea, Pilonul II reprezinta singurul mijloc de economisire (fara niciun cost suplimentar!) pentru…

- In contextul dezbaterilor continue privind Pilonul II de pensii private, inițiate in urma cu aproape un an, APAPR (Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania) dorește sa reitereze cateva informații-cheie: Pilonul II de pensii a fost inființat in urma cu 10 ani și pana in prezent a funcționat…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a dat asigurari miercuri ca nu se desfiinteaza pilonul II de pensii, dar a precizat ca este in analiza posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa aleaga daca vrea sau nu sa cotizeze la acest pilon. "Nu este niciun fel de modificare faţă de ceea ce…

- Lia Olguța Vasilescu ar dori sa elimine pensiile private obligatorii. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilesc au reluat luni, in timpul unei discuții cu ușine inchise, posibilitatea renunțarii la Pilonul II – pensiile private obligatorii – de pensii. Potrivit Hotnews, ea considera ca inființarea acestuia…

- Ministrul Muncii , Lia Olguta Vasilescu, a reluat luni, in cadrul unei reuniuni cu usle inchise pentru presa, posibilitatea renuntarii la Pilonul II de pensii, declarand ca decizia luata in 2008, cand s-a infiintat Pilonul II n-a fost o decizie buna. "​In 2008 s-a dat posibilitatea celor mai tineri…

- Sunt pensiile private facultative (Pilonul III) o alternativa foarte "profitabila" de economisire? Ne-am propus sa raspundem la aceasta intrebare printr-un calcul simplu legat de contributii, in echivalentul a 10% din salariul mediu brut lunar pe economie, pentru perioada de zece ani scursa…

- In Ședința de Guvern din 15 februarie 2018 a fost aprobata o ordonanța de urgența care transpune prevederile Regulamentului (UE) 2017/2393, ce a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018, și totodata aduce unele clarificari prevederilor existente. Modificarile și clarificarile aduse au implicații asupra…

- Legislația schemelor de plați din fonduri europene și de la bugetul de stat pentru agricultori a fost modificata recent de catre Guvern. Una dintre schimbari consta in posibilitatea ca fermierii sa primeasca bani mai mulți raportat la schema de plata unica, potrivit unei ordonanțe de urgența publicate…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 41,04 miliarde de lei, la 31 ianuarie 2018, in crestere cu 27,57% fata de nivelul de la 31 ianuarie 2017, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat deţin cea mai mare pondere în…

- Fermierii care au accesat fonduri europene prin masuri din PNDR 2020 trebuie sa depuna odata cu dosarul cererii de plata noi documente in format electronic, anunța Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR). „Avand in vedere prevederile Ordinului MFP nr. 2768 din 13 octombrie 2017 pentru aprobarea…

- Teodorovici, despre Declarația 600: Toti contribuabilii isi pastreaza calitatea de asigurat medical Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, referitor la Declarația 600, ca toti contribuabilii sunt asigurati medical, adaugand ca pana in 25 martie Guvernul va veni cu un act normativ care…

- Ministrul Eugen Teodorovici, noiddetalii espre Formularul 600. "Atunci cand la nivelul Guvernului se declara un lucru, se anunta foarte clar, in cazul acestui formular, amanarea lui si lasarea acelei date de 25 martie, inseamna ca Guvernul se incadreaza perfect in ceea ce are astazi ca si obligatii.…

- Contribuabilii care au venituri din activitati independente vor depune o singura data formularul specific si vor face o singura plata la final de an, a declarat, joi seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.

- Ordinul presedintelui ANAF, nr. 223/2018, ce prevede modificarea Formularului 086 – Notificare privind aplicarea/ renunțarea la aplicarea mecanismului de plata defalcata a TVA a fost publicat in Monitorul Oficial si a intrat in vigoare din 2 februarie. Formularul 086 se completeaza și se depune de persoanele…

- Decizia Parlamentului Romaniei de a amenda actul normativ care prevede mecanismul de plata defalcata a TVA a fost benefica, considera Vlad Boeriu, partener Deloitte. "Colaborarea dintre legiutori si mediul privat este cheia pentru a ajunge la reglementari echilibrate cu avantaje pentru ambele…

- Sapte categorii de contribuabili vor beneficia de anularea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata incepand din 2012 si pana in prezent, potrivit unei legi publicate in Monitorul Oficial. Cei care au platit deja contributia la Fisc vor putea solicita restituirea banilor, daca nu au alte…

- 'In actuala sesiune parlamentara, PNL va avea o serie de initiative, printre care se vor afla si doua propuneri referitoare la OUG 79 privind transferul contributiilor si OUG 82 privind reducerea contributiei la Pilonul II de pensii. Altfel spus, PNL va actiona pe cale parlamentara pentru corectarea…

- N. Dumitrescu Printre ultimele hotarari semnate de catre fostul premier Mihai Tudose se numara si cea care are legatura cu prima comuna europeana din Prahova. Este vorba despre actul normativ publicat in Monitorul Oficial din data de 18 ianuarie, in care este descris modelul steagului comunei Cornu.…

- Potrivit Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), la finele anului 2017, fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) si facultative (Pilonul III) aveau active nete totale de 41,52 miliarde de lei, in crestere cu 26% fata de 31 decembrie 2016. Din aceasta suma, 39,74 miliarde de lei sunt…

- 'Aceasta este o masura prevazuta in programul de guvernare, promovata de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale care sustine astfel industria IT. Masura este menita sa contribuie la cresterea ponderii sectorului IT&C in PIB la 10% pana in 2020', spun reprezentantii MCSI. De asemenea,…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca in urma publicarii in Monitorul Oficial a Hotararii de Guvern nr. 7/2018 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2017 s-au stabilit ...

- In conditiile in care populatia Romaniei este din ce in ce mai imbatranita si se trag semnale de alarma ca, in cativa zeci de ani, nu mai are cine sa ne plateasca pensia de la stat - Pilon I, in conditiile in care contributia la pensia obligatorie - Pilon II se reduce incepand cu anul viitor la 3,75%…

- In luna mai 2017, Guvernul a adoptat legea privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu servicii de baza. Dupa promulgarea acesteia prin Decretul nr. 1181/2017, in data de 18 decembrie, Legea 258, publicata in…

- Principalele masuri intrate in vigoare de la 1 ianuarie: - Salariul minim brut pe economie creste de la 1.450 la 1.900 de lei. - Impozitul pe venit scade de la 16% la 10% pentru persoanele care obtin venituri din salarii, pensii, activitati independente, insa pentru veniturile din dividende se mentine…

- Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va creste de la 1.450 de lei la 1.900 de lei lunar, incepand cu 1 ianuarie 2018, in aceasta suma nefiind incluse sporuri si alte adaosuri, conform unei Hotarari de Guvern publicata in Monitorul Oficial din 29 noiembrie 2017. Majorarea salariului…

- Modificari importante pentru populatie si firme de la 1 ianuarie 2018 Trecerea contributiilor sociale in sarcina angajatilor, cresterea salariului minim brut, reducerea impozitului pe venit sau aplicarea sistemului "Split TVA". Principalele masuri pentru angajati intrate în vigoare…

- Anul 2018 a inceput cu intrarea in vigoare a unor modificari legislative care afecteaza cea mai mare parte a populatiei, dar si mediul de afaceri, cele mai importante schimbari vizand trecerea contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat, cresterea salariului minim brut pe economie…